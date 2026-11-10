Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại cho học sinh Cà Mau

tác giả
THANH HUYỀN
và 1 tác giả khác
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
T.D.V.
T.D.V.

Ngày 9-11, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chủ đề "phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em" tại Trường THPT và THCS Lý Văn Lâm (phân hiệu Nguyễn Việt Khái).

Trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại cho học sinh Cà Mau - Ảnh 1.

Nhiều học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi để nhận thưởng - Ảnh: THANH HUYỀN

Hoạt động thiết thực này nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ từ môi trường học đường và xã hội.

Tham gia buổi tuyên truyền có hơn 470 học sinh cùng tập thể giáo viên nhà trường. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi và hào hứng khi các cán bộ công an lồng ghép nội dung pháp luật qua các tình huống thực tế, dễ hiểu.

Nhiều học sinh đã chủ động giơ tay tham gia trả lời các câu hỏi giao lưu do ban tổ chức đặt ra, qua đó nắm bắt sâu hơn các quy định pháp luật liên quan đến quyền trẻ em, cách nhận diện hành vi bạo lực học đường và kỹ năng phòng vệ chính đáng.

Thông qua chương trình, lực lượng công an mong muốn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, giúp các em học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn kỹ năng sống.

Trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại cho học sinh Cà Mau - Ảnh 2.Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau

Ngày 1-11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH HUYỀN - T.D.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: học đường Bạo lực trẻ em

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất