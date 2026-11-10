Trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại cho học sinh Cà Mau

Nhiều học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi để nhận thưởng - Ảnh: THANH HUYỀN

Hoạt động thiết thực này nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ từ môi trường học đường và xã hội.



Tham gia buổi tuyên truyền có hơn 470 học sinh cùng tập thể giáo viên nhà trường. Không khí buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi và hào hứng khi các cán bộ công an lồng ghép nội dung pháp luật qua các tình huống thực tế, dễ hiểu.

Nhiều học sinh đã chủ động giơ tay tham gia trả lời các câu hỏi giao lưu do ban tổ chức đặt ra, qua đó nắm bắt sâu hơn các quy định pháp luật liên quan đến quyền trẻ em, cách nhận diện hành vi bạo lực học đường và kỹ năng phòng vệ chính đáng.

Thông qua chương trình, lực lượng công an mong muốn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, giúp các em học sinh phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn kỹ năng sống.