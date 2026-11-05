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TP.HCM công bố 50 nhà giáo được trao Giải thưởng Võ Trường Toản 2026

tác giả
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

Chiều 5-11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố danh sách 50 cán bộ, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026.

TP.HCM công bố danh sách cán bộ, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 - Ảnh 1.

Cô Trần Thị Hồng Thủy, hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, là một trong 50 nhà giáo được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 - Ảnh tư liệu

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, 50 cán bộ, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 là những nhà giáo tâm huyết, có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường, được đồng nghiệp tín nhiệm, phụ huynh và học sinh kính trọng; có nhiều sáng tạo và đạt được thành tích xuất sắc trong quá trình công tác…

Sở cho biết nguyên tắc xét tặng giải thưởng năm nay đảm bảo tính chính xác, khách quan trong bình xét, tôn vinh cá nhân tiêu biểu dựa theo các tiêu chuẩn cụ thể, đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, công bằng, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn thông qua hồ sơ, minh chứng.

Danh sách 50 cán bộ, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026: 

TP.HCM công bố danh sách cán bộ, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 - Ảnh 2.

Danh sách các cán bộ, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026

TP.HCM công bố danh sách cán bộ, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 - Ảnh 3.

Danh sách các cán bộ, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026

TP.HCM công bố danh sách cán bộ, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 - Ảnh 4.

Danh sách các cán bộ, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026

TP.HCM công bố danh sách cán bộ, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 - Ảnh 5.

Danh sách các cán bộ, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026

TP.HCM công bố danh sách cán bộ, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 - Ảnh 6.

Danh sách các cán bộ, giáo viên được trao tặng Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026

Mỗi cán bộ, nhà giáo chỉ được xét trao tặng giải thưởng 1 lần trong quá trình công tác. 

Được biết giải thưởng Võ Trường Toản là giải thưởng của riêng TP.HCM, được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh các cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

TP.HCM công bố danh sách cán bộ, giáo viên được trao giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026 - Ảnh 7.TP.HCM khen thưởng hơn 700 học sinh và giáo viên giỏi

Năm nay, TP.HCM có 2 học sinh đoạt giải quốc tế, 361 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, 23 học sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia… Dịp này, TP.HCM cũng khen thưởng 294 học sinh đoạt giải thể dục thể thao toàn quốc, 37 giáo viên giỏi.

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HOÀNG HƯƠNG
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    Chủ đề: giải thưởng Võ Trường Toản Giáo viên TPHCM

    Dòng sự kiện: Ngày Nhà giáo Việt Nam

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