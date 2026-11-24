Các công trình tại TP.HCM sẽ được áp dụng các giải pháp mới để hạn chế sử dụng các vật liệu truyền thống. Các giải pháp này được Sở Xây dựng nghiên cứu và đề xuất TP từ việc áp dụng các cơ chế của Luật Phát triển đô thị - Ảnh: THUẬN VĂN

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định ưu tiên ưu tiên giải pháp thiết kế hạn chế sử dụng vật liệu truyền thống, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên trên địa bàn TP.HCM. Quyết định này sẽ mở đường cho việc áp dụng phương án thi công tiên tiến và nguồn vật liệu mới.

Ưu tiên làm cầu cạn, sử dụng vật liệu tái chế từ chất thải xây dựng

Theo UBND TP.HCM, quyết định áp dụng cho các dự án đầu tư công và các dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan, người có thẩm quyền của thành phố quyết định đầu tư, tổ chức thực hiện; không áp dụng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, thành phố cũng khuyến khích áp dụng cho các dự án khác.

Kèm theo quyết định là danh mục 12 giải pháp thiết kế được ưu tiên lựa chọn. Chẳng hạn, với những con đường đi qua vùng ngập, có nền đất yếu, thành phố ưu tiên phương án làm cầu cạn thay cho giải pháp đắp nền cao bằng đất, cát, đá như cách làm thông thường.

Ở những vị trí nền đất yếu, giải pháp xử lý bằng cọc đất xi măng cũng được ưu tiên để giảm nhu cầu cát gia tải. Với những tuyến đường cần sửa chữa, giải pháp tái chế nguội tại chỗ cho phép tận dụng các lớp vật liệu của áo đường cũ để giảm nhu cầu sử dụng vật liệu mới.

Thành phố cho phép dùng vật liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng để thay thế một phần hoặc toàn bộ đất, đá tự nhiên trong các hạng mục san lấp, làm nền... để áp dụng cho các loại công trình phù hợp.

Đặc biệt, loại bùn, đất nạo vét từ các dự án thời gian qua đang thiếu chỗ đổ sẽ được tận dụng để san lấp, đắp nền cho công trình hạ tầng kỹ thuật, kể cả nền đường khi đủ điều kiện.

Theo UBND TP.HCM, các giải pháp ưu tiên được xem xét ngay từ nhiệm vụ thiết kế, bước lập dự án và cụ thể hóa trong thiết kế, dự toán, hồ sơ lựa chọn nhà thầu, hợp đồng xây dựng.

Việc ưu tiên lựa chọn giải pháp thiết kế phải căn cứ vào kết quả đánh giá tổng thể về tiến độ, chi phí đầu tư, hiệu quả khai thác công trình, hạn chế sử dụng vật liệu truyền thống, giảm phát thải, tiết kiệm tài nguyên so với các phương án thiết kế khác; không chỉ căn cứ vào chi phí đầu tư ban đầu.

Giải pháp được chọn phải đáp ứng yêu cầu về an toàn, chất lượng, công năng, tuổi thọ và bảo vệ môi trường, đồng thời phù hợp với địa chất, nguồn cung và điều kiện thi công. Vật liệu, cấu kiện phải được kiểm tra, nghiệm thu trước khi sử dụng...

Mở đường cho những cách làm mới

Với các phương án thi công thông thường hiện cần đá và cát phục vụ công trình rất lớn. Đây là một sà lan chở đá từ các mỏ về phục vụ công trình tại TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đất, cát, đá tự nhiên và các vật liệu xây dựng truyền thống từ lâu vẫn là nguồn đầu vào quan trọng của nhiều công trình. Tuy nhiên, khi hàng loạt dự án giao thông, hạ tầng trên cả nước đồng loạt triển khai, nhu cầu vật liệu tăng cao đang tạo áp lực lớn lên nguồn cung, chi phí và tiến độ thi công.

Thực tế, tình trạng thiếu cát, đá đã ảnh hưởng đến tiến độ của nhiều dự án, bao gồm một số dự án trọng điểm tại TP.HCM.

Trong khi đó, từ nay đến năm 2030, TP.HCM triển khai đồng loạt nhiều công trình để đáp ứng nhu cầu phát triển mới. Riêng danh mục các dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của thành phố đã có 98 dự án. Nếu tiếp tục thực hiện theo các giải pháp kỹ thuật và nguồn vật liệu truyền thống, nhu cầu đất, cát, đá sẽ rất lớn.

TP.HCM sẽ áp dụng giải pháp cầu cạn nhiều hơn cho các dự án đi qua vùng đất yếu trong thời gian tới. Trong ảnh là đoạn trên cao đường vành đai 3 TP.HCM - Ảnh: THUẬN VĂN

Vì vậy, quyết định ưu tiên sử dụng các phương án kỹ thuật tiên tiến nhất vào công trình là chìa khoá gỡ vướng cho bài toàn thiếu vật liệu.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các giải pháp này góp phần thực hiện định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ phát triển đô thị.

Việc ban hành danh mục giải pháp ưu tiên cũng tạo cơ sở để chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu có căn cứ lựa chọn, áp dụng thống nhất trong quá trình triển khai dự án.

Ngoài các giải pháp hiện có, trong quá trình thực hiện, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể đề xuất bổ sung những giải pháp thiết kế đạt hiệu quả tương đương hoặc cao hơn, kèm thuyết minh và tài liệu chứng minh hiệu quả.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tiếp nhận sáng kiến, tổng hợp, rà soát và báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung danh mục theo quy định.

Đây cũng là hướng mở để khuyến khích các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, sáng tạo và đề xuất những giải pháp kỹ thuật, thi công hiệu quả hơn cho các công trình của thành phố.

Danh mục các giải pháp thiết kế ưu tiên lựa chọn - Lập bảng: ĐỨC PHÚ

Danh mục các giải pháp thiết kế ưu tiên lựa chọn - Lập bảng: ĐỨC PHÚ