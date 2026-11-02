Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 ra mắt Việt Nam, giá tăng nhẹ 5 triệu đồng

Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 tăng giá nhẹ so với bản cũ - Ảnh: Toyota Việt Nam

Ngày 2-11, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Toyota Yaris Cross Hybrid phiên bản nâng cấp 2026, với giá khởi điểm 733 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với phiên bản trước. Mẫu SUV đô thị này tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Những thay đổi trên Yaris Cross Hybrid 2026 chủ yếu tập trung ở ngoại thất. Phần đầu xe được bổ sung ốp trang trí cản trước với thiết kế mới. Phía sau có thêm ốp cản được thiết kế lại và cánh gió thể thao.

Ba chi tiết này tạo nên sự khác biệt về diện mạo so với phiên bản trước, trong khi thiết kế tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên.

Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 có 5 lựa chọn màu ngoại thất, gồm trắng ngọc trai, đen, cam nóc đen, xanh nóc đen và trắng ngọc trai nóc đen. Trong đó bản màu trắng ngọc trai có giá 741 triệu đồng, còn màu trắng ngọc trai nóc đen có giá 745 triệu đồng.

Yaris Cross đang là mũi nhọn doanh số của Toyota tại Việt Nam - Ảnh: Toyota Việt Nam

Toyota Yaris Cross Hybrid có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.310 x 1.770 x 1.655mm, chiều dài cơ sở 2.620mm và khoảng sáng gầm 210mm. Xe được bố trí 5 chỗ ngồi.

Mẫu SUV này tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5L, 4 xi lanh, công suất 90 mã lực và mô men xoắn 121Nm với mô tơ điện công suất 79 mã lực, mô men xoắn 141Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động vô cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo công bố của Toyota, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của Yaris Cross Hybrid là 3,8 lít/100km.

Ngoài những chi tiết ngoại thất mới, xe tiếp tục có hệ thống đèn LED trước và sau, đèn sương mù LED, mâm hợp kim 18 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và thanh giá nóc.

Bên trong, Toyota Yaris Cross Hybrid được trang bị ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, vô lăng 3 chấu tích hợp các phím chức năng và màn hình đa thông tin TFT 7 inch.

Các tiện nghi khác gồm màn hình giải trí cảm ứng 10 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động và cửa gió cho hàng ghế sau.

Mẫu xe này còn có phanh tay điện tử, cốp đóng mở điện và trần kính toàn cảnh với tấm che nắng chỉnh điện.

Về an toàn, Toyota Yaris Cross Hybrid 2026 tiếp tục được trang bị gói Toyota Safety Sense, gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình chủ động và đèn chiếu xa tự động.

Ngoài ra xe còn có cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau cùng 6 túi khí.

Toyota Yaris Cross được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 9-2023. Tính đến hết tháng 10-2026, mẫu xe này đạt doanh số cộng dồn 42.813 chiếc, trong đó phiên bản hybrid đóng góp 4.507 chiếc, tương đương khoảng 11%.