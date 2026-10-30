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Hyundai Palisade hybrid bắt đầu giao xe, khách mua từ tháng sau có thể phải chờ

tác giả
MINH SƠN
MINH SƠN
MINH SƠN

Những chiếc Hyundai Palisade hybrid đầu tiên đã được vận chuyển tới đại lý từ ngày 28-10, trước khi bàn giao cho khách hàng từ ngày 30-10. Khách hàng miền Trung và miền Nam dự kiến nhận xe vào đầu tháng 11.

Hyundai Palisade hybrid bắt đầu giao xe tại Việt Nam - Ảnh 1.

Những chiếc Hyundai Palisade hybrid đầu tiên được vận chuyển từ nhà máy tới đại lý - Ảnh: TC Motor

Sau khi ra mắt thị trường Việt Nam giữa tháng 10-2026, Hyundai Palisade hybrid bắt đầu được bàn giao theo kế hoạch của Hyundai Thành Công Việt Nam.

Theo đó, những chiếc xe đầu tiên được vận chuyển từ nhà máy tới hệ thống đại lý từ ngày 28-10. Khách hàng tại miền Bắc bắt đầu nhận xe từ ngày 30-10, trong khi khu vực miền Trung và miền Nam dự kiến nhận xe vào đầu tháng 11 do cần thêm thời gian vận chuyển.

Hyundai Thành Công Việt Nam cho biết dự kiến hoàn tất bàn giao cho nhóm khách hàng ký hợp đồng trong tháng 10 và 11-2026. Với các hợp đồng phát sinh từ tháng 11, thời gian nhận xe dự kiến vào tháng 12-2026.

Nhà máy Hyundai Thành Công tiếp tục duy trì sản xuất, đồng thời phối hợp với hệ thống đại lý để phân phối xe theo kế hoạch.

Song song với hoạt động bàn giao, từ ngày 30-10, Hyundai Thành Công triển khai chuỗi sự kiện trưng bày Palisade hybrid tại các đại lý ủy quyền trên toàn quốc. Khách hàng có thể trực tiếp tìm hiểu thiết kế, không gian nội thất và trang bị của mẫu SUV này.

Hyundai Palisade hybrid bắt đầu giao xe tại Việt Nam - Ảnh 2.
Hyundai Palisade hybrid bắt đầu giao xe tại Việt Nam - Ảnh 3.
Hyundai Palisade hybrid bắt đầu giao xe tại Việt Nam - Ảnh 4.

Hyundai Palisade hybrid sở hữu thiết kế vuông vức, bề thế đi cùng hệ truyền động tiêu thụ 6,1 lít xăng/100km - Ảnh: TC Motor

Hyundai Palisade hybrid được sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công. Mẫu SUV cỡ lớn sử dụng ngôn ngữ thiết kế Bold Premium, nổi bật với phần đầu vuông vức và các chi tiết ngoại thất theo hướng tối giản.

Bên trong, xe có khoang nội thất rộng rãi cùng nhiều trang bị tiện nghi phục vụ nhu cầu sử dụng gia đình và những chuyến đi dài. Đây cũng là một trong những mẫu SUV cao cấp nhất của Hyundai.

Palisade hybrid sử dụng hệ truyền động Turbo Hybrid TMED-II, kết hợp động cơ xăng Smartstream 2.5 T-GDi tăng áp và hai mô tơ điện. Hệ thống cho tổng công suất 334 mã lực, mô men xoắn cực đại 460Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Theo số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam được Hyundai Thành Công công bố, mẫu SUV này có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp từ 6,1 lít/100km.

Về chính sách hậu mãi, Hyundai Palisade hybrid được bảo hành 5 năm hoặc 100.000km. Riêng hệ thống pin hybrid có thời hạn bảo hành 8 năm hoặc 160.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Hyundai Palisade hybrid bắt đầu giao xe tại Việt Nam, khách mua từ tháng sau có thể phải chờ - Ảnh 5.Hyundai Palisade Hybrid chốt giá từ 1,499 tỉ đồng, ngang giá xe phân khúc dưới

Hyundai Palisade 2026 có giá từ 1,499 tỉ đồng tại Việt Nam, cạnh tranh với một số mẫu SUV ở phân khúc thấp hơn. Thế hệ mới được nâng cấp về kích thước, tiện nghi và sử dụng động cơ hybrid trên cả 3 phiên bản.

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    Chủ đề: xe mới xe hybrid Hyundai Hyundai Palisade

    Dòng sự kiện: Thị trường xe

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