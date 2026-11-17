Đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, nhưng Vingroup giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026 - VNR500 vừa được Vietnam Report phối hợp cùng báo VietNamNet chính thức công bố ngày 17-11.

Cuộc hoán đổi trong top 3

So với bảng xếp hạng năm 2025 - thời điểm ba vị trí dẫn đầu toàn quốc thuộc về Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, PetroVietnam và Petrolimex, kỳ xếp hạng năm 2026 đã ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý ở nhóm thượng tầng.

Dù Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và Petrovietnam tiếp tục giữ vững hai vị trí hàng đầu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã vươn lên để chiếm lĩnh vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng 10 doanh nghiệp lớn nhất toàn quốc. Petrolimex lùi xuống vị trí thứ 5.

Vingroup (hạng 4) và Hoà Phát (hạng 10) là hai đại diện tiêu biểu của khối tư nhân góp mặt trong top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Cùng đó là các cái tên khác gồm Viettel, BIDV, Agribank và VietinBank.

Xét riêng ở khối tư nhân, Vingroup duy trì ngôi quán quân. Xếp ngay sau lần lượt trong top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam là Hòa Phát, Thế Giới Di Động (MWG), VPBank, Techcombank, Vietjet Air, Masan, HDBank, FPT và ACB.

Theo kết quả khảo sát "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2026", sự xáo trộn ở vị trí thứ 3 trong top doanh nghiệp lớn nhất quốc gia gắn liền với đà tăng trưởng bùng nổ của ngành điện.

Năm 2025, quy mô doanh thu ngành điện mới đạt khoảng 1 triệu tỉ đồng (đứng thứ 3 sau tài chính và khoáng sản - xăng dầu). Nhưng sang năm 2026, doanh thu ngành điện đã vọt lên gần 1,91 triệu tỉ đồng. Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 86,6%, ngành điện đã vượt qua khoáng sản - xăng dầu (1,76 triệu tỉ đồng) để vươn lên vị trí thứ 2 về quy mô doanh thu toàn nền kinh tế, chỉ xếp sau ngành tài chính (2,08 triệu tỉ đồng).

Hiệu quả tài chính cải thiện

Không chỉ có sự dịch chuyển về thứ hạng, sức khỏe tài chính của cộng đồng doanh nghiệp VNR500 trong năm 2026 cũng ghi nhận sự phục hồi đồng bộ và rõ nét hơn so với năm 2025.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) bình quân toàn bảng tăng từ 6,1% lên 6,7%, tỷ suất sinh lời trên doanh thu (ROS) tăng từ 7,3% lên 8,3%. Đặc biệt tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) phục hồi mạnh mẽ từ 13,3% năm 2025 lên 18,8% năm 2026.

Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước chứng kiến mức tăng bứt phá về ROE từ 14,2% lên 21,7%. Khu vực tư nhân tiếp tục thể hiện sức bật ổn định với ROE đạt 17,5%, đồng thời cải thiện cả chỉ số ROA (6,3%) và ROS (7,7%).

Nhìn lại chặng đường 20 năm công bố bảng xếp hạng (2007 - 2026), từ 2.725 doanh nghiệp từng góp mặt thì chỉ còn vỏn vẹn 73 doanh nghiệp kiên định bám trụ suốt hai thập kỷ.

Khảo sát VNR500 năm 2026 chỉ ra rằng, thay vì chỉ dừng ở các hợp đồng giao dịch thương mại ngắn hạn, có 56,6% doanh nghiệp lớn đã chủ động hỗ trợ đối tác trong nước về kiến thức thị trường và tiêu chuẩn xuất khẩu. Có tới 47,2% doanh nghiệp chuyển giao quy trình quản trị, 43,4% hỗ trợ nghiên cứu phát triển (R&D) và 36,4% trực tiếp chia sẻ kỹ năng, đào tạo công nghệ mới (AI, chuyển đổi số) cho lực lượng lao động của các nhà cung ứng phụ trợ.

Sự chủ động này được xem là bước chuyển quan trọng để nâng cao hàm lượng công nghệ, giúp doanh nghiệp Việt tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.