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Tổng thống Chile và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đầu tiên

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Ngày 15-11, Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng thống Chile và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đầu tiên - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đón Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân - Ảnh: TTXVN

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 11-11, Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 17-11.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Việt Cường ra sân bay Nội Bài đón nhà lãnh đạo Chile và Phu nhân sáng 15-11.

Tháp tùng nhà lãnh đạo Chile và Phu nhân có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chile; Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Phát triển và Du lịch kiêm Bộ trưởng Bộ Khai khoáng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Fundación Chile và Tổng thư ký về Chính sách đối ngoại.

Ông José Antonio Kast nhậm chức Tổng thống Chile ngày 11-3-2026. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị mới.

Theo truyền thông Chile, Việt Nam cũng là điểm đến đầu tiên của Tổng thống José Antonio Kast trong chuyến công du ba nước châu Á lần này gồm Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản.

Chính phủ Chile mong muốn thông qua chuyến thăm sẽ củng cố quan hệ kinh tế với Việt Nam - đối tác thương mại lớn nhất của nước này ở Đông Nam Á. Thành phần đoàn gồm các thành viên Chính phủ phụ trách những lĩnh vực kinh tế quan trọng và đại diện cộng đồng doanh nghiệp Chile đã cho thấy rõ mục tiêu này.

Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2007, tạo ra một khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài cho Việt Nam và Chile. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile năm 2011, hiệp định đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia Mỹ Latin, đã mở ra những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hiện Chile là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latin, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Hai nước cùng là thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Đất nước Chile nằm ở khu vực Nam Mỹ, với đường bờ biển dài hơn 6.400km, chủ yếu giáp với Thái Bình Dương.

Chile giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là đồng lithium, diêm tiêu, sắt, than, gỗ và tài nguyên biển. Quốc gia này có nền kinh tế phát triển và thể chế tài chính mạnh, xuất khẩu đóng góp gần 1/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Với chủ trương đẩy mạnh tự do hóa thương mại, Chile là một trong những nước ký FTA nhiều nhất trên thế giới (35 FTA). Các hiệp định này điều chỉnh quan hệ kinh tế, thương mại của Chile với 65 nền kinh tế chiếm hơn 80% GDP của toàn thế giới.

Tổng thống Chile và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam đầu tiên - Ảnh 2.Tổng thống Chile và Phu nhân sắp thăm Việt Nam

Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày, bắt đầu từ 15-11 tới.

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DUY LINH
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    Chủ đề: Tổng thống Chile Chile Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Hà Nội

    Dòng sự kiện: Đối ngoại Việt Nam

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