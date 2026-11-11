Tổng thống Chile và Phu nhân sắp thăm Việt Nam

Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân - Ảnh: REUTERS

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 11-11, Tổng thống Chile José Antonio Kast và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến 17-11 tới đây.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Chile José Antonio Kast nhậm chức ngày 11-3-2026. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị mới.

Theo truyền thông Chile, Việt Nam cũng là điểm đến đầu tiên của Tổng thống José Antonio Kast trong chuyến công du ba nước châu Á lần này gồm Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản. Chính phủ Chile mong muốn thông qua chuyến thăm sẽ củng cố quan hệ kinh tế với Việt Nam - đối tác thương mại lớn nhất của nước này ở Đông Nam Á.

Trải qua hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Chile đã chứng kiến các bước phát triển tích cực.

Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2007, tạo ra một khuôn khổ hợp tác ổn định, lâu dài cho Việt Nam và Chile. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile năm 2011, hiệp định đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia Mỹ Latin, đã mở ra những cơ hội mới cho hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Hiện Chile là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ Latin, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Hai nước cùng là thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8-2026, Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Pérez Mackenna đã gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Trong đó Thủ tướng nhấn mạnh nhu cầu kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, phối hợp tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và liên khu vực nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của Việt Nam và Chile làm cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á và Mỹ Latin.

Tại hội đàm giữa Bộ trưởng Francisco Pérez Mackenna với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác và đầu tư trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như khai khoáng, chuyển đổi xanh, kinh tế số, tài chính - ngân hàng, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ,...

Đất nước Chile nằm ở khu vực Nam Mỹ, với đường bờ biển dài hơn 6.400km, chủ yếu giáp với Thái Bình Dương. Chile giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là đồng lithium, diêm tiêu, sắt, than, gỗ và tài nguyên biển. Quốc gia này có nền kinh tế phát triển và thể chế tài chính mạnh, xuất khẩu đóng góp gần 1/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Với chủ trương đẩy mạnh tự do hóa thương mại, Chile là một trong những nước ký FTA nhiều nhất trên thế giới (35 FTA). Các hiệp định này điều chỉnh quan hệ kinh tế, thương mại của Chile với 65 nền kinh tế chiếm hơn 80% GDP của toàn thế giới. Là nước Nam Mỹ đầu tiên gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Chile cũng là thành viên liên kết của Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).