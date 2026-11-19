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Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Liêm (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Thanh Niên), bà Lê Thị Diệu Phú (Tổng Giám đốc Công ty Tamexim), ông Nguyễn Nhân Kiệt (Giám đốc Công ty Nam Tiến), ông Vũ Đức Tâm (Giám đốc Công ty Saicom) bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Văn Liêm cùng các đồng phạm đã sử dụng thông tin gian dối, lập và hợp thức hóa hồ sơ vay vốn thông qua Công ty Thanh Niên, Công ty Tamexim, Công ty Nam Tiến, Công ty Saicom để vay tiền của PVcombank, sau đó sử dụng tiền không đúng mục đích, chiếm đoạt gần 500 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 23-6-2016, Công ty Thanh Niên do ông Liêm làm đại diện gửi hồ sơ đề nghị PVcombank chi nhánh Thủ Thiêm cấp tín dụng 500 tỉ đồng để cơ cấu tài chính và bổ sung vốn lưu động thực hiện một số dự án tại TP.HCM. Ngày 24-6-2016, hai bên ký hợp đồng hạn mức tín dụng.

Từ ngày 25-6 đến 5-7-2016, PVcombank giải ngân cho Công ty Thanh Niên tổng cộng gần 500 tỉ đồng qua 4 khế ước nhận nợ.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định ông Liêm đã cung cấp thông tin sai lệch về tình hình kinh doanh của Công ty Thanh Niên, nâng khống vốn điều lệ và cổ phần để thế chấp vay vốn.

Đồng thời, ông Liêm chỉ đạo lập khống, ký khống nhiều biên bản họp hội đồng quản trị, hợp đồng hợp tác đầu tư và chứng từ giải ngân nhằm hợp thức hóa hồ sơ vay.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, Công ty Thanh Niên báo cáo có lãi trong năm 2014 và 2015, nhưng kết quả xác minh tại cơ quan thuế cho thấy doanh nghiệp thực tế thua lỗ lần lượt hơn 141 tỉ đồng và hơn 14,3 tỉ đồng.

Đáng chú ý, số cổ phần Công ty Thanh Niên đăng ký phát hành thêm 439.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng lên 939 tỉ đồng được xác định không có việc góp tiền thực tế. Kế toán công ty lập 18 phiếu thu với tổng số tiền 439 tỉ đồng theo chỉ đạo của ông Liêm.

Cơ quan điều tra cũng xác định một số cổ phần Công ty Thủ Thiêm REC được sử dụng thế chấp khi chưa bảo đảm đầy đủ quyền sở hữu để thực hiện quyền thế chấp, bảo đảm khoản vay.

Sau khi tiền được giải ngân, dòng tiền được chuyển qua nhiều tài khoản của các doanh nghiệp và cá nhân khác nhau. Trong đó, có khoản được sử dụng để trả nợ cho Công ty Thanh Niên, trả các khoản vay cá nhân của ông Nguyễn Văn Liêm, thanh toán tiền mua căn hộ, cổ phần và các khoản chi khác, không đúng mục đích vay vốn đã cam kết.

Cáo trạng xác định tổng số tiền gốc Công ty Thanh Niên còn nợ PVcombank là hơn 498,3 tỉ đồng, tiền lãi hơn 480,7 tỉ đồng, tổng dư nợ hơn 979 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Liêm không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng số tiền vay được sử dụng để trả khoản vay tại BIDV Bắc Sài Gòn và phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Thanh Niên.

Ông Nguyễn Văn Liêm là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2, được xác định đã nhận 1.000 tỉ đồng từ bà Trương Mỹ Lan. Tại phiên tòa, SCB đề nghị ông Liêm trả lại số tiền này cho ngân hàng vì cho rằng tiền có nguồn gốc từ SCB. Tuy nhiên, HĐXX nhận định đây là khoản tiền bà Lan đầu tư vào dự án của ông Liêm tại Khu đô thị phát triển An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức cũ, do Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư. Vì vậy, HĐXX buộc ông Liêm trả lại 1.000 tỉ đồng cho bà Trương Mỹ Lan để bà Lan khắc phục hậu quả trong toàn bộ vụ án.

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