Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith - Ảnh: HUY GIANG

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 27-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

Ý nghĩa chính trị quan trọng của chuyến thăm

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cùng đoàn sang thăm chính thức và tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV-12 và ACMECS-11 tại Việt Nam.

Sự hiện diện này không chỉ góp phần vào thành công chung của hội nghị, mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần hợp tác giữa các nước tiểu vùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Lào có ý nghĩa chính trị quan trọng.

Theo đó, chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị và cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Về phần mình, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ và phát triển quan hệ với Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Lào nhấn mạnh quan hệ hai nước là mối quan hệ đặc biệt có một không hai trong quan hệ quốc tế, là tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Ông cũng bày tỏ biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam dành cho Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Lào có ý nghĩa chính trị quan trọng - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cho biết Chính phủ Lào đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn về kinh tế - tài chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thông tin về kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào trong thời gian gần đây, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cho biết hai bên đã phối hợp chặt chẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao, nhất là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, năng lượng, phát triển nguồn nhân lực.

Việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm cũng có bước tiến triển thời gian qua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Lào, thắt chặt quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả lĩnh vực

Theo Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Thủ tướng trong triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao, nhất là thúc đẩy các dự án hợp tác trọng điểm.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng như hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong các lĩnh vực này.

Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị hai bên thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt các hoạt động hợp tác năm 2027, theo Bộ Ngoại giao.

Trong đó tiếp tục duy trì thường xuyên công tác trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; chú trọng tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định biên giới.

Bên cạnh đó tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 5 tỉ USD, tiến tới 10 tỉ USD trong thời gian tới. Đẩy nhanh triển khai các dự án kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng trọng điểm cũng như tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Thêm vào đó, chú trọng hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát huy hiệu quả dự án quản lý dữ liệu dân cư, căn cước công dân tại Lào.

Đồng thời phối hợp tổ chức tốt Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế và phát huy hiệu quả hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Nhân dịp này, thông qua Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi thân thiết, thắm tình đồng chí anh em tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo cấp cao Lào - Ảnh: HUY GIANG

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith bày tỏ nhất trí với những đánh giá và các chỉ đạo về định hướng hợp tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ông khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy các dự án trọng điểm và tạo chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố đoàn kết, tăng cường tin cậy chính trị và đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp.

Hai bên khẳng định quyết tâm gìn giữ, vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước..

Quốc hội đồng hành Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith - Ảnh: Quochoi.vn

Cũng trong ngày 27-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chia sẻ về tình hình hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được thực hiện tích cực ở các cấp, từ lãnh đạo cấp cao đến các ủy ban chuyên trách và hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào sẽ tiếp tục đồng hành với hai Chính phủ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc để Chính phủ hai nước triển khai thành công các chương trình hợp tác như đã cam kết.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, trọng tâm là hạ tầng, giao thông, năng lượng. Ông cũng đề nghị Lào tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Lào.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả các dự án viện trợ, khai thác tiềm năng về nông nghiệp sạch, chăn nuôi công nghệ cao, bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ xuất khẩu.

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Lào và các cơ quan liên quan của Việt Nam, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm vào năm 2027, qua đó lan tỏa truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tới các tầng lớp Nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.