Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đón nhận bó hoa tươi thắm từ lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, ngày 29-11, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và trao tặng Huân chương Chiến công cho các cá nhân thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp về môi trường, an toàn thực phẩm được phát hiện, xử lý kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trải qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ngày càng lớn mạnh, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc.

Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm...

Nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần bảo vệ môi trường sống, vì tương lai dân tộc và nhân loại.

Năng lực kiểm định môi trường, ứng dụng khoa học, công nghệ, phối hợp quốc tế từng bước được nâng cao.

Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo an ninh môi trường, thu hút đầu tư nước ngoài, du khách quốc tế vào Việt Nam, bổ sung nguồn lực phục vụ nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế đất nước.

Các lãnh đạo Bộ Công an chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: Bộ Công an

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, khen ngợi những đóng góp tích cực, có hiệu quả của lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong 20 năm qua...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nhấn mạnh quan điểm "phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm".

Lần đầu tiên bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế, xã hội trong cấu trúc trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia, thể hiện yêu cầu mới rất cao của Đảng về bảo vệ môi trường trong kỷ nguyên mới.

Tư duy, nhận thức mới của Đảng về bảo vệ an ninh môi trường đặt ra trách nhiệm mới rất cao nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Yêu cầu mới đòi hỏi công tác của lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong giai đoạn mới phải vươn lên tầm cao mới, với quyết tâm, sự bứt phá rõ rệt hơn hẳn 20 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng nhất cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Ảnh: Bộ Công an

Chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường theo hướng chuyển mạnh từ xử lý vụ việc sang phòng ngừa.

Bên cạnh đó chủ động tham mưu quản trị rủi ro, nâng cao năng lực, sức chống chịu với tinh thần "phòng ngừa là chính, không để xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường mới là tốt".

Cần đặc biệt coi trọng, có các giải pháp căn cơ, tạo chuyển biến mang tính đột phá nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình.

Chủ động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong kết nối, liên thông và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu môi trường với các cơ sở dữ liệu có liên quan để nhận diện, đánh giá, dự báo nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn từ sớm, từ xa.

Có phương án phòng ngừa, có kịch bản ứng phó, đưa phòng ngừa từ sớm, xử lý từ gốc trở thành phương châm hành động của toàn lực lượng.

Tiếp đó, triển khai hiệu quả tư duy an ninh kiến tạo trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường.

Công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường không chỉ phòng ngừa, xử lý vi phạm, mà phải đóng vai trò kiến tạo, tạo thuận lợi tối đa, nâng cao chất lượng phát triển.

Đồng thời đưa bảo vệ môi trường trở thành nguồn lực phát triển kinh tế mới, góp phần kiến tạo nền tảng, hình thành hệ sinh thái an toàn cho nghiên cứu, đổi mới, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và phát triển hạ tầng số liên quan đến môi trường.

Qua các mặt công tác, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải khẳng định được vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh môi trường.

Đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển "hai con số" và các mục tiêu chiến lược phát triển bền vững, lâu dài của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm - Ảnh: Bộ Công an

Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải tập trung phát hiện, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Môi trường sống là nhu cầu, lợi ích của nhân dân từng phút, từng giây liên tục và không thể thay thế được.

"Hơn bao giờ hết, toàn lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phải dốc toàn tâm, toàn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.

Kiên quyết đấu tranh với các hành vi gây ô nhiễm nghiêm trọng, khai thác tài nguyên trái phép, xâm hại rừng, đa dạng sinh học, vi phạm trong quản lý, xử lý chất thải, tội phạm, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Lấy hiệu quả bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống của Nhân dân làm mục tiêu, thước đo hoàn thành nhiệm vụ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

Lực lượng cũng cần gia tăng đóng góp với hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực, trên thế giới.

Cuối cùng, tập trung xây dựng lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trước năm 2030...

Hơn 318.000 vụ vi phạm môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm bị phát hiện Thiếu tướng Thân Văn Hải trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Bộ Công an Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, cho biết trong 20 năm, toàn lực lượng đã phát hiện trên 318 nghìn vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Khởi tố hoặc đề nghị khởi tố gần 6 nghìn vụ với hơn 8.800 bị can, xử phạt vi phạm hành chính hơn 259.000 vụ với tổng số tiền gần 3 nghìn tỉ đồng. Công tác đấu tranh ngày càng đi sâu làm rõ các hành vi có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Những lĩnh vực nổi bật gồm xử lý vi phạm về chất thải, sai phạm trong quan trắc môi trường, khai thác trái phép tài nguyên, xâm hại rừng và đa dạng sinh học, sản xuất và kinh doanh lương thực, thực phẩm giả. Lực lượng từng bước phát triển năng lực trong công tác lấy mẫu, phân tích, kiểm định môi trường, sử dụng chứng cứ khoa học trong phát hiện, xử lý vi phạm.