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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi Cộng đồng Pháp ngữ biến sự đa dạng thành sức mạnh

tác giả
DUY LINH
DUY LINH
DUY LINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi phát huy thế mạnh đa dạng của Cộng đồng Pháp ngữ, thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, chú trọng đầu tư vào con người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi Cộng đồng Pháp ngữ biến sự đa dạng thành sức mạnh - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên toàn thể bàn tròn của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 sáng 16-11 - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Campuchia, sáng 16-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể bàn tròn của hội nghị.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trước những chuyển động sâu sắc của trật tự thế giới, Cộng đồng Pháp ngữ cần phát huy thế mạnh đa dạng để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt. 

Qua đó đóng góp tích cực hơn vào giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hình thành trật tự quốc tế công bằng dựa trên luật pháp quốc tế. 

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ba định hướng ưu tiên.

Thứ nhất, tiếp tục củng cố đoàn kết, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và ngăn ngừa xung đột. 

Các thiết chế Pháp ngữ và các thành viên cần đẩy mạnh hợp tác trong phòng ngừa xung đột, trung gian hòa giải, giải quyết hòa bình các tranh chấp và tái thiết hậu xung đột. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh sáng kiến tổ chức diễn đàn về xây dựng hòa bình.

Thứ hai, chú trọng đầu tư cho con người và phát triển bao trùm nhằm tạo nền tảng lâu dài cho hòa bình. 

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bên cạnh các tiến trình chính trị và an ninh, cần đồng thời đầu tư cho phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục - đào tạo hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Ngoài ra, cần tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế đại dương, chuyển đổi số và chú trọng hỗ trợ các nước đảo nhỏ. Đặc biệt, Pháp ngữ cần có những đột phá trong trụ cột kinh tế với những chương trình, dự án hợp tác thực chất, phát huy thế mạnh của các thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi Cộng đồng Pháp ngữ biến sự đa dạng thành sức mạnh - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các nhà lãnh đạo Pháp ngữ tại phiên toàn thể bàn tròn sáng 16-11 - Ảnh: TTXVN

Thứ ba, biến sự đa dạng của Cộng đồng Pháp ngữ thành sức mạnh thông qua các cam kết có trọng tâm, bảo đảm nguồn lực và cơ chế thực hiện. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) cần xác định rõ các ưu tiên trong Chương trình hợp tác giai đoạn 2027 - 2030, bám sát nhu cầu thực tiễn và phát huy tối đa tiềm năng, khả năng đóng góp của các thành viên. 

Cộng đồng Pháp ngữ cần ưu tiên nguồn lực cho phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị rủi ro trước những vấn đề mới nổi. Đồng thời, cần thúc đẩy những đề xuất phát triển các mạng lưới liên khu vực về đổi mới sáng tạo với sự tham gia của cả Chính phủ, doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Hội nghị cấp cao lần thứ 20 là dịp để các thành viên không chỉ tái khẳng định những giá trị chung, mà còn làm mới quyết tâm chính trị đối với tương lai của Cộng đồng Pháp ngữ. 

Với tinh thần đoàn kết, tôn trọng sự đa dạng và cùng hướng tới lợi ích chung, nhà lãnh đạo Việt Nam tin tưởng Cộng đồng Pháp ngữ có thể đóng góp thiết thực hơn vào xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng bền vững.

Phiên toàn thể bàn tròn sáng 16-11 là một trong các hoạt động chính thức cuối cùng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác lần này đến Campuchia. Trưa 16-11, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Phnom Penh về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.

- Ảnh 1.Việt Nam đề xuất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng kinh tế số Pháp ngữ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là thời điểm để cộng đồng Pháp ngữ đưa hợp tác khoa học - công nghệ, kinh tế số thành động lực phát triển trong không gian Pháp ngữ.

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DUY LINH
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    Chủ đề: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cộng đồng Pháp ngữ Campuchia

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