Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại hội đàm ngày 21-11 - Ảnh: TTXVN

Sáng 21-11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã có cuộc hội đàm ngay sau lễ đón chính thức. Cuộc hội đàm diễn ra trong không khí "hữu nghị, chân thành, cởi mở và tin cậy", theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan và Đảng cầm quyền Azerbaijan Mới, coi Azerbaijan là đối tác quan trọng tại khu vực Nam Caucasus và Caspi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao và du lịch.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng đề nghị mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới giàu tiềm năng như đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ; phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Quang cảnh hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev - Ảnh: TTXVN

Về phần mình, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2014 và đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 5-2025.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác năng lượng - dầu khí trong bối cảnh tình hình hiện nay, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đề nghị hai bên khuyến khích doanh nghiệp hai nước thành lập liên doanh, tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tính khả thi, bảo đảm hài hòa lợi ích và truyền thống hợp tác tốt đẹp đã có.

Bên cạnh đó, cần xác định các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, chú trọng vai trò điều phối quan trọng của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và việc không ngừng hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương.

Nhà lãnh đạo Azerbaijan cũng mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Azerbaijan Mới và Đảng Cộng sản Việt Nam; nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, sớm hoàn tất và thông qua Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược.

Hai bên sẽ khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư, qua đó cụ thể hóa các định hướng, cam kết cấp cao thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Cũng tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng khác như quốc phòng - an ninh, giao thông - vận tải với trọng tâm là thúc đẩy khai thác tuyến vận tải xuyên Caspi, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thúc đẩy thương mại nông sản.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo và văn hóa, du lịch cũng được nhất trí thúc đẩy nhằm đưa người dân đến gần nhau hơn, đặc biệt là thông qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Nhân dịp này, Tổng thống Ilham Aliyev trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sớm thăm lại Azerbaijan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui vẻ nhận lời mời.

Ngay sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Azerbaijan. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng chứng kiến việc trao các văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam và Văn phòng Tổng thống Azerbaijan - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev chứng kiến trao thỏa thuận liên quan dự án điện mặt trời và điện gió tại Azerbaijan giữa Bộ Năng lượng Azerbaijan và Tập đoàn ROX của Việt Nam - Ảnh: TTXVN