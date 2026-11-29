Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027 - Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Chiều 29-11, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới khảo sát các dự án, công trình trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Thời gian vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra thi công tuyến đường sắt nhẹ (LRT) giai đoạn 1 - Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

21 dự án phục vụ APEC, gồm 11 dự án đầu tư công và 10 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư với tổng số vốn hơn 186 nghìn tỷ đồng đang gấp rút được triển khai.

Công trình đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến khảo sát là dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang có tiến độ rất tích cực.

Đường cất hạ cánh số 2 chính thức được đưa vào khai thác sau khoảng tám tháng thi công, nâng cao năng lực cửa ngõ hàng không; còn nhà ga hành khách T2 giai đoạn 1 đã đạt gần 85% tiến độ, nhà ga phục vụ các đoàn khách cấp cao vượt 99% tiến độ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các đơn vị thi công đã huy động gần 8.000 kỹ sư, chuyên gia và công nhân cùng hàng trăm thiết bị chuyên dụng để làm việc trên đại công trường; nhịp độ làm việc duy trì liên tục cả ngày lẫn đêm để quyết tâm đưa hạ tầng hàng không Phú Quốc về đích trước thời hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công - Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã khảo sát dự án đường tỉnh ĐT.975 dài gần 20km quy mô 10 làn xe hiện đã đạt 70% tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành vào ngày 30-5 năm sau.

Đoàn công tác cũng đã khảo sát tuyến đường sắt nhẹ LRT Phú Quốc giai đoạn 1, dài hơn 17km, gồm sáu nhà ga và đạt gần 60% tiến độ. Đây là tuyến đường sắt kết nối sân bay với khu vực nam đảo - nơi sẽ tổ chức Hội nghị APEC 2027 và các tổ hợp vui chơi, giải trí.

Tại khu vực phía nam của đảo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỉ đồng hiện đã đạt gần 80% tiến độ thi công.

Theo báo cáo, tỉnh An Giang đặt mục tiêu hoàn thành 21 công trình, dự án trước ngày 30-6 năm sau theo chỉ đạo của Trung ương, trong đó nhiều công trình trọng điểm sẽ phải hoàn thành trước thời điểm diễn ra Hội nghị 6 tháng để tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, nghiệm thu và vận hành thử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các đơn vị tham gia làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trước hết là phục vụ APEC và sau đó là định hướng phát triển Phú Quốc thành một cực phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã trao đổi với đơn vị tư vấn thiết kế của Trung tâm Hội nghị và Nhà hát APEC cùng Cirque du Soleil - Tập đoàn nghệ thuật trình diễn hàng đầu thế giới, sẽ trực tiếp sáng tạo và sản xuất các chương trình biểu diễn tại đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho các đơn vị thi công - Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được khẩn trương thi công - Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thị sát, kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà biểu diễn đa năng APEC - công trình trọng điểm thuộc tổ hợp Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027 - Ảnh: TTXVN

Nhà biểu diễn đa năng APEC là công trình trọng điểm thuộc tổ hợp Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC 2027, do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành hơn 98% kết cấu bê tông cốt thép - Ảnh: TTXVN