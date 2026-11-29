Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet (bìa trái), Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith (bìa phải), Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing (thứ ba từ trái sang) và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (thứ hai từ phải sang) trước Hội nghị cấp cao ACMECS-11 ngày 28-11 - Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 diễn ra chiều 28-11 tại thủ đô Hà Nội với chủ đề "Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng".

Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác phát triển, tổ chức quốc tế và đại diện doanh nghiệp trong khu vực.

Việt Nam là nước chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV giai đoạn 2025 - 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên khai mạc, phiên họp giữa các nhà lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam và phiên họp toàn thể của hội nghị.

Cũng trong ngày 28-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Hội nghị do Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Myanmar - nước Chủ tịch ACMECS năm 2025-2026.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo 4 nước CLMV và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Hội nghị được tổ chức với chủ đề "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững".

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đây là sự kiện đa phương chính thức đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng, là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Một số hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay và chụp ảnh cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing (thứ hai từ trái sang), Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith (bìa trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet (bìa phải) trước Hội nghị cấp cao CLMV-12 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Lãnh đạo 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam tại cuộc gặp hẹp ngày 28-11. Theo Bộ Ngoại giao, trong phiên họp này, các nhà lãnh đạo đã ủng hộ 5 đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm biến thế mạnh của CLMV thành sức mạnh kinh tế, những chuỗi giá trị chung và mở rộng nguồn lực cho phát triển - Ảnh: TTXVN



Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước cơ chế hợp tác CLMV - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên toàn thể Hội nghị cấp cao CLMV-12. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhắc đến ý tưởng hình thành "cơ sở sản xuất chung" nhằm đưa hợp tác 4 nước CLMV bước sang giai đoạn phát triển mới - Ảnh: VIỆT TRUNG



Để hiện thực hóa ý tưởng "cơ sở sản xuất chung", người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề xuất 3 kết nối chiến lược gồm kết nối hạ tầng và logistics, kết nối về kinh tế và kết nối con người, văn hóa và môi trường. Trong ảnh: Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị cấp cao CLMV-12 ngày 28-11 - Ảnh: VIỆT TRUNG



Tại Hội nghị cấp cao CLMV-12, các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường kết nối vận tải dọc theo các hành lang kinh tế của tiểu vùng; gia tăng các biện pháp tạo thuận lợi thương mại qua biên giới và nghiên cứu khả năng phát triển CLMV thành một cơ sở sản xuất thống nhất. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung CLMV-12 và 2 sáng kiến về "Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước" và "Hành trình di sản CLMV" do Việt Nam đề xuất - Ảnh: VIỆT TRUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh cùng lãnh đạo các nước cơ chế CLMV, trưởng các đoàn khách mời. Theo Bộ Ngoại giao, các nước thành viên, các đối tác đánh giá cao những sáng kiến và định hướng hợp tác do Việt Nam đề xuất lần này, nhất trí tăng cường phối hợp triển khai các lĩnh vực ưu tiên, phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế CLMV trong thúc đẩy liên kết kinh tế và tăng cường hội nhập khu vực, đóng góp sâu hơn vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH



Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay và chụp ảnh cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing (thứ ba từ trái sang), Thủ tướng Campuchia Hun Manet (bìa trái), Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith (bìa phải) và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (thứ hai từ phải sang) trước Hội nghị cấp cao ACMECS-11 - Ảnh: VGP



Tại Hội nghị cấp cao ACMECS-11, các nhà lãnh đạo nêu bật yêu cầu tăng cường liên kết, phát huy tiềm năng và nâng cao khả năng thích ứng của tiểu vùng Mekong trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực - Ảnh: VGP

Tổng thống Myanmar đặc biệt cảm ơn sự phối hợp của Việt Nam. Những đóng góp của Việt Nam tại hai hội nghị tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán, vai trò, vị thế và cam kết cùng xây dựng tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của tiểu vùng Mekong - Ảnh: VGP

Với tầm nhìn xây dựng Mekong thành trung tâm sản xuất chất lượng cao, sáng tạo, tự chủ và phát triển bền vững, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ACMECS tập trung vào 3 định hướng trọng tâm: (i) mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tiểu vùng; (ii) xác định bảo vệ môi trường, quản lý bền vững nguồn nước xuyên biên giới và thích ứng biến đổi khí hậu là ưu tiên chiến lược, lâu dài; và (iii) đổi mới mạnh mẽ phương thức hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của ACMECS trong cấu trúc tiểu vùng và khu vực - Ảnh: VGP

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu tại Hội nghị cấp cao ACMECS-11 - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith phát biểu tại Hội nghị cấp cao ACMECS-11 - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Hội nghị cấp cao ACMECS-11. Sau hội nghị đã diễn ra lễ bàn giao vai trò Chủ tịch hợp tác ACMECS từ Myanmar sang Thái Lan - Ảnh: TTXVN



Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp và trao đổi với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tham dự Hội nghị cấp cao ACMECS-11 - Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các nhà lãnh đạo Myanmar, Lào, Campuchia và Thái Lan tại tiệc chiêu đãi chào mừng thành công của Hội nghị cấp cao CLMV-12 và Hội nghị cấp cao ACMECS-11 - Ảnh: TTXVN