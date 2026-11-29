Hai hội nghị cấp cao, với sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar diễn ra trong ngày 28-11 tại Hà Nội.
Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 diễn ra chiều 28-11 tại thủ đô Hà Nội với chủ đề "Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng".
Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác phát triển, tổ chức quốc tế và đại diện doanh nghiệp trong khu vực.
Việt Nam là nước chủ tịch cơ chế hợp tác CLMV giai đoạn 2025 - 2026. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên khai mạc, phiên họp giữa các nhà lãnh đạo Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam và phiên họp toàn thể của hội nghị.
Cũng trong ngày 28-11, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 11.
Hội nghị do Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Myanmar - nước Chủ tịch ACMECS năm 2025-2026.
Tham dự hội nghị có lãnh đạo 4 nước CLMV và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Hội nghị được tổ chức với chủ đề "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững".
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đây là sự kiện đa phương chính thức đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức sau Đại hội XIV của Đảng, là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là đối tác có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Một số hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng và các lãnh đạo
Tại Hội nghị cấp cao CLMV-12, các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường kết nối vận tải dọc theo các hành lang kinh tế của tiểu vùng; gia tăng các biện pháp tạo thuận lợi thương mại qua biên giới và nghiên cứu khả năng phát triển CLMV thành một cơ sở sản xuất thống nhất. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung CLMV-12 và 2 sáng kiến về "Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước" và "Hành trình di sản CLMV" do Việt Nam đề xuất - Ảnh: VIỆT TRUNG
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