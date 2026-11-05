Toàn bộ tiểu thuyết Kim Dung sẽ được xuất bản tại Việt Nam, bắt đầu với 'Thiên long bát bộ'

Đông A sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm của nhà văn Kim Dung đến độc giả Việt Nam trong một dự án xuất bản dài hơi - Ảnh: VCG

Ngày 5-11, Công ty cổ phần Văn hóa Đông A thông báo trên trang Facebook chính thức về việc ký kết hợp đồng bản quyền xuất bản toàn bộ tác phẩm của nhà văn Kim Dung tại Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập (5-11-2004 - 5-11-2026).

Theo thông báo, đây là dự án xuất bản dài hơi, các tác phẩm sẽ được lần lượt giới thiệu đến độc giả trong nước. Bộ sách đầu tiên được lựa chọn là Thiên long bát bộ, gồm 5 tập, dự kiến phát hành vào tháng 12-2026.

Đông A cho biết sẽ đầu tư vào nội dung, biên tập, thiết kế và chất lượng in ấn nhằm mang đến những ấn phẩm tương xứng với giá trị tác phẩm cũng như tình cảm của độc giả dành cho nhà văn.

Thế giới võ hiệp Kim Dung qua nhiều thế hệ độc giả

Kim Dung (1924-2018), tên thật là Tra Lương Dung, là một trong những nhà văn võ hiệp có ảnh hưởng sâu rộng của văn học Trung Quốc.

Ông bắt đầu sự nghiệp sáng tác tiểu thuyết võ hiệp năm 1955 với tác phẩm Thư kiếm ân cừu lục. Trong gần hai thập niên, nhà văn xây dựng nên thế giới võ hiệp với những tác phẩm nổi tiếng như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ thiên đồ long ký, Thiên long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ...

Sức hấp dẫn trong sáng tác của Kim Dung không chỉ đến từ những cuộc phiêu lưu, ân oán giang hồ hay các màn tranh đấu võ công. Đằng sau thế giới hiệp khách là những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, lòng trung nghĩa, quyền lực và những lựa chọn của con người.

Các tiểu thuyết của Kim Dung nhiều lần được chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình - Ảnh: Visual China

Thiên long bát bộ là tác phẩm đầu tiên trong dự án xuất bản toàn bộ tác phẩm Kim Dung của Đông A - Ảnh: Xinhua

Nhiều nhân vật trong tác phẩm của ông như Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Lệnh Hồ Xung đã trở thành những hình tượng quen thuộc với độc giả. Các tiểu thuyết cũng nhiều lần được chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình, góp phần đưa thế giới võ hiệp Kim Dung đến với công chúng ở nhiều thế hệ.

Tác phẩm của Kim Dung đã được giới thiệu đến độc giả Việt Nam từ nhiều thập niên trước. Theo biên khảo Kim Dung giữa đời tôi của nhà văn Vũ Đức Sao Biển, trong giai đoạn 1960-1970, khoảng 12 tác phẩm của ông đã được in tại Việt Nam.

Năm 1999, Công ty Văn hóa Phương Nam từng mua bản quyền xuất bản tác phẩm Kim Dung tại Việt Nam. Từ năm 2001, các tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn lần lượt được dịch lại, hiệu đính và phát hành qua những bản dịch mới.

Với dự án vừa công bố, Đông A đặt mục tiêu lần lượt đưa toàn bộ tác phẩm của Kim Dung đến với độc giả trong nước. Thiên long bát bộ gồm 5 tập, dự kiến phát hành vào tháng 12 sẽ là bộ sách đầu tiên trong kế hoạch này.