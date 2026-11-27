Họa sĩ Hoài Hương bên một tác phẩm trừu tượng trong triển lãm Thu an thường - Ảnh: T.ĐIỂU

Đứa trẻ ấy nay đã là một họa sĩ thành danh. Và cái tên đặc biệt cha đặt cho thì như “vận” vào người. Người nghệ sĩ ấy cũng mang cái tình hoài hương sâu đậm y như cha mình, nhưng ở chiều ngược lại của không gian địa lý.

Cha ông nhớ quay quắt quê hương miền Nam, còn ông, lại mang nặng nỗi niềm thương nhớ làng quê Bắc Bộ thập niên 1960-1970 mà ông phải rời xa từ tuổi thanh niên vào TP.HCM học tập và lập nghiệp.

Bao nhiêu cái tình hoài hương ấy ông trút hết lên tranh, những bức sơn mài lộng lẫy, tươi sáng và ấm áp vẽ đời sống làng quê Bắc Bộ xưa.

Và nay lần đầu tiên ông mang tấm tình hoài hương sâu nặng ấy về lại chính cố hương mời mọi người cùng ngắm nghía trong triển lãm Thu an thường tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Những bức sơn mài khổ lớn được làm kỹ lưỡng bởi bàn tay tài hoa và tâm hồn nhạy cảm, phong lưu của người đàn ông hào sảng mà kỹ lưỡng trong từng bộ trang phục mình mặc, khiến người yêu mỹ thuật ở Hà Nội không khỏi choáng ngợp, trầm trồ.

Tác phẩm Phong cảnh 1 của Hoài Hương

Những lựa chọn khác của Hoài Hương

Nghệ sĩ Hoài Hương kể, vào đúng năm 1975, 19 tuổi, ông theo gia đình trở lại miền Nam sinh sống, học tập và lập nghiệp.

Năm 1986, lại một mốc lịch sử quan trọng của đất nước, Hoài Hương tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM, khoa sơn dầu, rồi nhanh chóng vùng vẫy sáng tạo cùng với nhịp đổi mới của mỹ thuật khi đất nước mở cửa.

Nhạc sĩ Dương Thụ nhớ lại, thập niên 1980-1990, hội họa Việt Nam đã có một bước chuyển quan trọng bởi sự xuất hiện của thế hệ họa sĩ mới.

Nếu như Hà Nội có nhóm năm người (Gang of five) đầy năng lượng sáng tạo, có nhiều thử nghiệm mới mẻ, thì TP.HCM với nhóm bốn người gồm Hoàng Tường, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Tín và Hoài Hương, cũng xứng danh những nhà cách tân thật sự của thời mở cửa.

Tác phẩm Sen 1 trong triển lãm Thu an thường

Không giống với ba người còn lại, Hoài Hương khởi đầu bằng sự kết hợp giữa hội họa với công việc thiết kế cảnh quan nội - ngoại thất, trực tiếp thiết kế kiến trúc và thiết kế đồ nội thất. Ở mảng nào nghệ sĩ cũng ghi được dấu ấn riêng biệt.

Tới một thời điểm, Hoài Hương quyết định dừng công việc thiết kế, thu gọn những giao tiếp để dành thêm thời gian cho hội họa.

Thêm một bước ngoặt nữa trong sự nghiệp hội họa của Hoài Hương. Một ngày ông quyết định tiếp tục khai mở bản thân với chất liệu sơn mài, không ngờ lại gắn bó sâu đậm và dài lâu.

Hoài Hương chọn sơn mài bởi “nó quá đặc biệt, chỉ màu đen thôi mà sắc độ thăm thẳm, chưa nói tới các màu khác”.

Ông “học từ các cụ rất nhiều, đặc biệt là ở sự bền bỉ, và chất liệu sơn mài truyền thống rất đẹp, rất hay”. Nhưng mỗi thời có cách nhìn khác nhau. “Các cụ” thường dùng các tông màu trầm, đậm. Ông muốn mọi thứ minh bạch, sáng sủa, giàu sinh khí.

Đặc biệt ở loạt tranh trừu tượng màu sắc rất tươi sáng, với bảng màu không thường thấy trong các sơn mài truyền thống: màu tím Huế, màu xanh dương, xanh lá cây, màu nâu đất nhạt và màu vàng chanh...

Làng quê Bắc Bộ xưa in đậm trong tranh Hoài Hương

Cuộc trở về mênh mang của Hoài Hương

Ấn tượng bao trùm trong phòng tranh Thu an thường phải là loạt tranh sơn mài khổ lớn vẽ đời sống làng quê Bắc Bộ xưa với mái đình, cây cầu đá, cổng nhà, cổng ngõ, thiếu nữ, hoa sen, lá chuối, đụn rơm…

“Văn hóa Bắc Bộ in đậm trong tôi. Còn văn hóa Nam Bộ cho tôi năng lượng tràn đầy, sự hào phóng. Cái sống động của văn hóa Nam Bộ cộng với cái sâu thẳm của văn hóa Bắc Bộ cho tôi vốn quý trong hành trình sáng tạo của mình”, Hoài Hương nói với Tuổi Trẻ.

Về việc vẽ toàn tranh sơn mài khổ lớn, có bức hoàn thiện trong cả chục năm trời, họa sĩ Hoài Hương nói hiện ông còn khỏe nên vẽ được khổ lớn như vậy. Mai mốt yếu đi chắc ông sẽ vẽ nhỏ hơn. Để nói kích thước không phải thứ quá quan trọng.

Nhưng ông cũng thừa nhận những bức tranh khổ lớn cho ông khả năng diễn tả sự mênh mông của mình.

Họa sĩ Văn Văn Dương Thành bảo bà đã xem hàng trăm cuộc triển lãm, nhưng Thu an thường của Hoài Hương có bà cảm xúc rất đặc biệt ở sự sâu sắc về hình, về bố cục. Những bức tranh cho thấy đằng sau chúng là một người nghệ sĩ hiểu rộng rãi về kiến trúc cổ Việt Nam và văn hóa nông thôn Bắc Bộ xưa.

Bà cũng trầm trồ thán phục nết làm việc kỹ lưỡng, đầy khổ công để tạo ra bề mặt tranh mịn như nước mà lại sâu thẳm của Hoài Hương.