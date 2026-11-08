Tin tức sáng 8-11: Thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Không gian xanh mát tại Vườn quốc gia Ba Vì - khu vực gần sát các xã mới được chuyển về Hà Nội - Ảnh minh họa: NGUYỄN HIỀN

Thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 351 về hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 351/NQ-CP, Chính phủ quyết nghị thông qua hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 12463/TTr-BNV ngày 31-10-2026.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ và điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ theo quy định.

Trước đó, Hà Nội đã lấy ý kiến các hộ gia đình tại 126 xã, phường từ ngày 22 đến 25-10 về đề án dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ tại khu vực các xã Ba Vì, Yên Xuân, phạm vi điều chỉnh liên quan đến các xã Thịnh Minh, Lương Sơn và phường Kỳ Sơn thuộc tỉnh Phú Thọ; các xã Ba Vì, Yên Xuân thuộc TP Hà Nội.

Theo phương án lấy ý kiến, điều chỉnh 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Trong đó, có 2.529,38ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm.

Hơn 366.000 tỉ đồng hỗ trợ thuế, phí, tiền thuê đất trong 10 tháng

Bộ Tài chính cho biết trong 10 tháng đầu năm, tổng số tiền thuế, phí và tiền thuê đất được miễn, giảm, gia hạn để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đạt khoảng 366.600 tỉ đồng. Trong đó, số tiền miễn, giảm khoảng 225.100 tỉ đồng; gia hạn khoảng 141.500 tỉ đồng.

Các chính sách hỗ trợ tiếp tục được triển khai trong những tháng cuối năm nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng 2 con số.

Xem tin tức mới nhất về giá vàng hôm nay tại đây

Việc đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ tháng 11 năm nay đến hết tháng 3 năm sau dự kiến làm giảm thu ngân sách gần 7.000 tỉ đồng.

Từ ngày 1-11, giá bán lẻ điện bình quân cũng giảm 2%, góp phần giảm chi phí sinh hoạt và sản xuất.

Theo ông Chi, việc giảm giá điện và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, đồng thời hỗ trợ đời sống người dân. Qua đó, các chính sách góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm ở mức 4,5%.

Từ 13-11, Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông 2026

Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 18-11 tại tuyến đường số 1 và số 6, khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông, TP.HCM. Sự kiện gắn với Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TP.HCM và Festival tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026.

Tuần lễ có sự tham gia của 11 tỉnh thành với khoảng 260 gian hàng, giới thiệu nông sản, trái cây, thủy hải sản, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Trong đó, thương hiệu tôm Cà Mau cùng các sản phẩm chế biến từ thủy sản được giới thiệu đến doanh nghiệp và người tiêu dùng TP.HCM.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, mua bán, sự kiện còn có không gian kết nối giao thương, trải nghiệm làm bánh dân gian, trò chơi dân gian, biểu diễn đờn ca tài tử và giao lưu văn nghệ hằng đêm.

Điểm nhấn của tuần lễ là không gian "Ngôi nhà chung", nơi các địa phương giới thiệu thế mạnh nông nghiệp, văn hóa và tiềm năng phát triển, tạo cơ hội để người tiêu dùng gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với nhà sản xuất.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ (thứ 2 từ trái qua) cùng các lãnh đạo bệnh viện và lãnh đạo cục - vụ của Bộ Y tế thăm trung tâm hỗ trợ sinh sản mới - Ảnh: BVCC

Thêm một trung tâm hỗ trợ sinh sản triển khai các kỹ thuật khó trong điều trị hiếm muộn

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Bạch Mai vừa chính thức ra mắt. Được xây dựng trên nền tảng gần 50 năm Khoa Phụ sản và hơn 13 năm của Đơn vị Hỗ trợ sinh sản thuộc Bệnh viện Bạch Mai, trung tâm là nơi khám, tư vấn, điều trị, triển khai các kỹ thuật hiện đại, theo dõi tâm lý cũng như hỗ trợ toàn diện cho các cặp vợ chồng vô sinh - hiếm muộn.

Hiện trung tâm đã triển khai các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản từ cơ bản đến chuyên sâu như thụ tinh nhân tạo (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), nuôi cấy và bảo quản phôi. Hệ thống labo được đầu tư trang thiết bị hiện đại, phục vụ quá trình điều trị và bảo quản noãn, tinh trùng, phôi.

Không chỉ tập trung điều trị vô sinh, hiếm muộn, trung tâm mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực nam học, tư vấn di truyền, bảo tồn khả năng sinh sản và chăm sóc sức khỏe phụ nữ theo từng giai đoạn cuộc đời, từ tuổi dậy thì, tiền hôn nhân, độ tuổi sinh sản đến tiền mãn kinh, mãn kinh.

Điểm nổi bật của trung tâm là khả năng kết nối với hệ thống chuyên khoa sâu của Bệnh viện Bạch Mai, đặc biệt trong điều trị các trường hợp vô sinh phức tạp, có bệnh lý nền. Thông qua phối hợp với các chuyên khoa Nội tiết, Miễn dịch, Thận - Tiết niệu, Huyết học, Ung bướu..., người bệnh có thể được hội chẩn, đánh giá toàn diện và xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa.

Điều trị nhiều ca can thiệp tim mạch bằng kỹ thuật tiên tiến tại Việt Nam

Tại Hội nghị khoa học Tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 12 đang diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-11, GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, cho biết bệnh tim mạch gây 19,8 triệu ca tử vong, chiếm 32% tổng số tử vong toàn cầu. Tại Việt Nam, con số này khoảng 31%.

GS Hùng cũng cho hay từ những ca can thiệp mạch vành đầu tiên giữa thập niên 1990, kỹ thuật này đã có khoảng 30 năm phát triển. Ước tính cả nước có trên 140 trung tâm, khoảng 500 bác sĩ tim mạch can thiệp, thực hiện khoảng 70.000 ca can thiệp mạch vành mỗi năm, khoảng 20 trung tâm đã triển khai TAVI - kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (hoặc ống thông).

Từ nong van 2 lá, điều trị tim bẩm sinh đến can thiệp mạch vành phức tạp và bệnh van tim, nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được thực hiện trong nước, một số đồng nghiệp đã trở thành chuyên gia hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho bác sĩ quốc tế.

GS Hùng yêu cầu vừa cải thiện thực hành trong nước, vừa đóng góp vào tri thức chung của thế giới, bên cạnh chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, đào tạo và đánh giá năng lực, phối hợp ê kíp, xử lý biến chứng và theo dõi kết quả.

Tin tức thời tiết đáng chú ý ngày 8-11 - Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tin tức sáng 6-11: Hà Nội sẽ tặng quà Tết cho 65.000 người lao động Một số tin tức đáng chú ý: Sáng nay, kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên; Thu từ kinh tế ngoài quốc doanh cán đích trước hai tháng; Con trai tỉ phú Trần Đình Long chỉ mua 10 triệu trong số 50 triệu cổ phiếu HPG đăng ký...







