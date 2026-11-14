Tin tức sáng 14-11: TP.HCM đề xuất chỉnh trang, nâng cấp 8 công viên hiện hữu quy mô 106ha

Người dân đi bộ trong công viên Tao Đàn, 1 trong 8 công viên được đề xuất chỉnh trang - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

TP.HCM đề xuất chỉnh trang, nâng cấp 8 công viên hiện hữu quy mô 106ha

UBND TP.HCM ban hành quyết định phê duyệt đề án phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030, hướng đến xây dựng hệ thống cây xanh đồng bộ, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng môi trường và đời sống người dân.

Theo đề án, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố phấn đấu trồng 1.413.100 cây phân tán, gồm 65.100 cây từ nguồn ngân sách nhà nước và 1.348.000 cây từ nguồn xã hội hóa; trồng rừng, phục hồi rừng với tổng diện tích 447,76ha và quản lý, bảo vệ 81.303,16ha rừng và đất lâm nghiệp.

Đối với cây xanh đô thị, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt bình quân 1m² đất công viên công cộng/người, tăng thêm khoảng 10ha mảng xanh công cộng; trồng mới, cải tạo khoảng 30.000 cây xanh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Thành phố dự kiến rà soát, triển khai 29 dự án công viên ưu tiên đầu tư với tổng quy mô khoảng 819ha, gồm 20 dự án đầu tư công và 9 dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đồng thời đề xuất chỉnh trang, nâng cấp 8 công viên hiện hữu với tổng diện tích khoảng 106,1ha, gồm các công viên Lê Thị Riêng, 30 Tháng 4, 23 Tháng 9, Gia Định, Tao Đàn, Lê Văn Tám, Phú Lâm và Gò Vấp.

Việt Nam lần đầu tiên đăng cai hội nghị thường niên Hội Phẫu thuật tim mạch lồng ngực thế giới

Hội nghị khai mạc ngày 13-11 và sẽ kéo dài đến 15-11 với sự tham dự của gần 50 chuyên gia quốc tế và nhiều chuyên gia trong nước trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, báo cáo trong 21 phiên hội thảo khoa học về ba chuyên đề: Phẫu thuật tim và động mạch chủ; Phẫu thuật lồng ngực, tim bẩm sinh và hồi sức; Phẫu thuật mạch máu, về các tiến bộ mới nhất của từng kỹ thuật.

Theo đánh giá của GS.TS Lê Ngọc Thành - Chủ tịch Hội Phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam, Hiệu trưởng Trường đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), trong ba thập kỷ qua lĩnh vực phẫu thuật tim mạch và lồng ngực Việt Nam có những bước tiến vượt bậc, từ chỗ chỉ phẫu thuật vài trăm ca tim hở/năm với 2 - 3 trung tâm thực hiện được kỹ thuật này, đến nay đã có 30 trung tâm, mỗi năm mổ 1.200 - 1.400 ca, đồng thời làm chủ kỹ thuật ghép tim, phổi, phẫu thuật động mạch chủ phức tạp, phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật robot...

Tại hội nghị, các chuyên gia Việt Nam và quốc tế cũng thông tin về những tiến bộ mới trong ghép tim và điều trị suy tim; bước tiến từ mổ ít xâm lấn đến mổ tim nội soi toàn bộ; đồng thuận tại Việt Nam về điều trị đa mô thức cho bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ còn phẫu thuật được...

Đưa tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, bảo vật, cổ vật quý hiếm của Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo về nước và thuộc bộ sưu tập tư nhân - Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 2196 phê duyệt đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.

Mục tiêu tổng quát của đề án là xây dựng đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp tìm kiếm, nhận diện, xác minh nguồn gốc, lập hồ sơ, vận động, đàm phán, mua, tiếp nhận hiện vật được hiến tặng, chuyển giao hoặc áp dụng hình thức hợp pháp khác đưa về nước tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm (hiện vật), bảo đảm phù hợp Luật Di sản văn hóa năm 2024, Công ước UNESCO năm 1970 và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên; góp phần bảo vệ chủ quyền văn hóa, khôi phục ký ức lịch sử, làm giàu và hoàn thiện các bộ sưu tập quốc gia.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, đề án phấn đấu hoàn thành việc nhận diện và lập danh sách tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng được tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài. Bảo đảm 100% hiện vật sau khi đưa về nước được đăng ký, kiểm kê, quản lý, bảo quản và phát huy giá trị theo quy định của pháp luật.

Giai đoạn 2031 - 2035 xử lý tối thiểu 50 hồ sơ hiện vật thuộc nhóm A, B, C; phấn đấu đưa về nước từ 30 hiện vật trở lên; duy trì, cập nhật danh sách và cơ sở dữ liệu; đào tạo tối thiểu 60 lượt cán bộ chuyên môn và từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia quốc gia.

TP.HCM lấy ý kiến về chính sách hỗ trợ lực lượng về nguồn tại đặc khu Côn Đảo

UBND TP.HCM đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ một số đối tượng tham gia các hoạt động về nguồn tại đặc khu Côn Đảo. Thời gian lấy ý kiến góp ý đến hết 18-11.

Nghị quyết nhằm phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn; đồng thời ghi nhận, động viên các cá nhân có thành tích, đóng góp tiêu biểu và quan tâm chăm lo các đối tượng yếu thế, đối tượng chính sách.

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Dự thảo nghị quyết đề xuất 5 nhóm đối tượng được xem xét hỗ trợ, gồm: học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập; huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong thể thao; văn nghệ sĩ, nghệ nhân có đóng góp tiêu biểu trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật;

Người thuộc nhóm yếu thế, đối tượng chính sách, người cao tuổi và cán bộ hưu trí tiêu biểu; các cá nhân có đóng góp tiêu biểu trên các lĩnh vực do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM giới thiệu.

Các nội dung hỗ trợ bao gồm chi phí đi lại, ăn uống, lưu trú và vé tham quan tại các di tích, bảo tàng, địa chỉ đỏ, điểm tham quan phục vụ chương trình giáo dục truyền thống tại Côn Đảo.

Mức hỗ trợ được thanh toán theo hóa đơn thực tế, với định mức tối đa theo từng phương án di chuyển bằng tàu hoặc máy bay. Riêng vé tham quan, dự thảo đề xuất hỗ trợ 100% đối với các nhóm đối tượng thuộc diện quy định. Việc thực hiện chính sách dự kiến tối đa 30 đoàn, tương ứng 1.800 người/năm.

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