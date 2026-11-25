Toyota Veloz Cross đời 2026 được đại lý giảm giá hơn 120 triệu để "dọn kho" - Ảnh: ST

Toyota Veloz Cross giảm giá

Một đại lý Toyota ở khu vực phía Bắc vừa đưa ra chương trình khuyến mại dành cho Toyota Veloz Cross CVT Top, với tổng giá trị ưu đãi khoảng 123 triệu đồng so với giá niêm yết.

Hiện Toyota Veloz Cross CVT Top có giá niêm yết 660 triệu đồng đối với các màu thông thường và 668 triệu đồng với màu trắng ngọc trai. Giá thực tế nay chỉ còn chưa tới 540 triệu.

Theo nhân viên bán hàng, chương trình áp dụng cho số lượng xe có hạn, đồng thời đi kèm điều kiện về nơi đăng ký biển số.

Đại lý cho biết khách hàng muốn hưởng chương trình khuyến mại phải đăng ký xe tại địa phương nơi đại lý hoạt động. Những trường hợp đăng ký biển số tỉnh khác không được áp dụng.

Toàn bộ xe trong chương trình đều có số VIN 2026. Theo tư vấn bán hàng, đây là lô xe cần được bán hết trước khi bước sang năm 2027.

Với khách hàng ở địa phương khác, nhân viên đại lý gợi ý có thể nhờ người quen đứng tên đăng ký xe, sau đó thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu. Tuy nhiên, phương án này sẽ phát sinh thêm thủ tục sang tên và các khoản chi phí liên quan.

Ngoài ưu đãi về giá, khách mua Toyota Veloz Cross CVT Top tại đại lý còn được tặng một năm bảo hiểm thân vỏ cùng một số phụ kiện như phim cách nhiệt, bọc sàn da và camera hành trình.

Đây là chương trình riêng của đại lý, không phải chính sách áp dụng chung tại toàn bộ hệ thống Toyota Việt Nam.

Toyota Veloz Cross có những trang bị gì?

Toyota Veloz Cross hiện được lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với hai phiên bản CVT và CVT Top. Bản tiêu chuẩn có giá niêm yết 638 triệu đồng.

Toyota đang phân phối Veloz Cross với 2 phiên bản, giá bán từ 638 triệu đồng - Ảnh: ST

Mẫu MPV 7 chỗ này dài 4.475mm, rộng 1.750mm và cao 1.700mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.750mm, khoảng sáng gầm 205mm.

Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực và mô men xoắn 138Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Ở phiên bản Top, Toyota Veloz Cross được trang bị màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 7 inch. Những trang bị khác gồm phanh tay điện tử và cửa gió điều hòa trên trần xe.

Về an toàn, bản Top có gói Toyota Safety Sense với các chức năng cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Ngoài ra, xe còn có camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 6 túi khí, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.