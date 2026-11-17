Xe VIN 2025 còn tồn kho được giảm giá sâu thêm khi sắp bước sang năm mới - Ảnh: Đại lý

Khi năm 2026 sắp kết thúc, một số đại lý tiếp tục đẩy mạnh ưu đãi đối với những mẫu ô tô sản xuất năm 2025 còn tồn kho. Theo ghi nhận, một đại lý Mitsubishi tại khu vực phía Nam đang chào bán Mitsubishi Attrage CVT Premium (bản cao nhất) VIN 2025 với mức ưu đãi tiền mặt lên tới 105 triệu đồng, so với giá niêm yết 490 triệu đồng.

Theo nhân viên tư vấn, chương trình chỉ áp dụng cho hai chiếc Attrage CVT Premium VIN 2025 cuối cùng tại đại lý, không áp dụng cho toàn bộ xe đang được phân phối trên thị trường.

Mức ưu đãi này cao hơn so với thời điểm cuối tháng 10, khi một đại lý tại miền Tây áp dụng khuyến mại 90 triệu đồng cho Attrage CVT Premium cùng năm sản xuất.

Với ưu đãi hiện tại, Mitsubishi Attrage CVT Premium có mức giá tiếp cận nhóm xe hạng A. Chẳng hạn, Hyundai Grand i10 hatchback có giá niêm yết từ 360 triệu đồng, trong khi bản sedan khởi điểm từ 380 triệu đồng.

Tuy nhiên, chương trình chỉ dành cho xe tồn kho tại một đại lý. Người mua cũng cần cân nhắc yếu tố năm sản xuất, thời gian lưu kho và giá trị bán lại trong tương lai.

Mặc dù Mitsubishi Attrage được giảm giá sâu, nhưng các đối thủ cũng không đứng ngoài cuộc - Ảnh: Đại lý

Mitsubishi Attrage hiện được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản MT và CVT Premium, giá niêm yết lần lượt 380 triệu và 490 triệu đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Phiên bản CVT Premium có đèn pha Bi-LED, đèn hậu LED, mâm hợp kim 15 inch hai tông màu và gương chiếu hậu chỉnh, gập điện.

Bên trong, xe được trang bị ghế bọc da, điều hòa tự động, nút bấm khởi động và màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Các trang bị khác gồm kiểm soát hành trình, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, camera lùi, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Về vận hành, Mitsubishi Attrage sử dụng động cơ xăng MIVEC 1.2L, 3 xi lanh, cho công suất 78 mã lực và mô men xoắn cực đại 100Nm. Bản CVT Premium đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

So với các mẫu xe hạng A phiên bản tiêu chuẩn, Attrage CVT Premium có lợi thế về không gian và một số trang bị tiện nghi. Tuy nhiên, xe vẫn có những hạn chế như động cơ dung tích nhỏ, thiết kế chưa có nhiều thay đổi lớn trong những năm gần đây và thiếu các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao.