Tin tức giá xe: Toyota Vios giảm cả trăm triệu đồng tại đại lý, giá thực tế rẻ hơn Hyundai i10

Toyota Vios số sàn đời 2026 đang được đại lý giảm giá hơn 100 triệu đồng - Ảnh: Đại lý

Theo ghi nhận tại một số đại lý khu vực Hà Nội, Toyota Vios bản số sàn (E-MT) đang được chào bán từ 350 triệu đồng đối với xe có số VIN 2026. So với giá niêm yết 458 triệu đồng, mức giảm này lên tới 108 triệu đồng.

Nếu tính cả các khoản thuế, phí bắt buộc, giá lăn bánh Toyota Vios số sàn tại các tỉnh vào khoảng 410 triệu đồng, vẫn thấp hơn giá niêm yết của xe khoảng 48 triệu đồng.

Ngoài ưu đãi về giá, khách mua xe còn được tặng một số phụ kiện như phim cách nhiệt, ô, bơm lốp và 10 lít xăng.

Theo nhân viên tư vấn bán hàng, khách hàng còn được nhận phiếu bảo dưỡng cùng một số phụ kiện khác. Những quà tặng này có thể quy đổi thành tiền mặt nếu người mua không có nhu cầu sử dụng.

Với mức giá sau ưu đãi, Toyota Vios số sàn đã tiến gần đến nhóm xe hạng A. Cụ thể, giá bán của mẫu sedan này chỉ cao hơn khoảng 25 triệu đồng so với giá niêm yết của Kia Morning bản số sàn, rẻ hơn Hyundai Grand i10 tiêu chuẩn (360 triệu cho bản hatchback và 380 triệu cho bản sedan).

Tuy nhiên, nếu tính ưu đãi, nhóm xe hạng A vẫn rẻ hơn. Chẳng hạn, THACO cũng áp dụng ưu đãi cho Kia Morning, đưa giá bán của mẫu hatchback này xuống khoảng 307 triệu đồng, tạo ra mức chênh khoảng 43 triệu đồng. Hyundai Grand i10 cũng nhận được ưu đãi với tổng giá trị cao nhất là 50 triệu tùy từng đại lý.

Tuy nhiên, cách biệt này có thể xem là không quá lớn khi Toyota Vios nằm trong nhóm xe hạng B còn Morning, i10 chỉ là xe hạng A.

Toyota Vios hiện có ba phiên bản tại Việt Nam - Ảnh: Đại lý

Toyota Vios lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 8-2003, là một trong những mẫu xe có doanh số tốt của hãng, dù thời gian gần đây đã gặp phải sự cạnh tranh dữ dội khi SUV lên ngôi. Theo số liệu bán hàng lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10-2026, Toyota Vios đã tiêu thụ được 7.590 xe tại Việt Nam.

Mẫu sedan này hiện được lắp ráp trong nước và phân phối với ba phiên bản, gồm E-MT, E-CVT và G-CVT, tương ứng hai tùy chọn hộp số sàn và tự động vô cấp.

Về trang bị an toàn, phiên bản Vios 1.5E-CVT có 7 túi khí, camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống cảnh báo tiền va chạm (PCS), cảnh báo lệch làn đường (LDA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), kiểm soát lực kéo (TRC) và đèn báo phanh khẩn cấp (EBS).