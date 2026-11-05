Tin tức giá xe: Honda City giảm giá hàng chục triệu, tặng thêm phụ kiện trăm triệu

Honda City kiểu dáng cũ đang được nhiều đại lý giảm giá để giải phóng hàng tồn kho - Ảnh: Đại lý

Honda City giảm giá tại đại lý

Theo thông tin từ một đại lý ở Hà Nội, Honda City RS kiểu dáng cũ có giá niêm yết 569 triệu đồng. Tuy nhiên, khách hàng mua xe ở thời điểm hiện tại được hưởng tổng ưu đãi lên tới 150 triệu đồng.

Cụ thể, Honda City RS kiểu dáng cũ được đại lý giảm trực tiếp 60 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng gói phụ kiện tùy chọn trị giá 90 triệu đồng.

Trường hợp không nhận phụ kiện, người mua có thể quy đổi ưu đãi này thành tiền mặt, nhưng giá trị quy đổi sẽ thấp hơn 90 triệu đồng.

Sau khi áp dụng mức giảm tiền mặt, giá bán Honda City RS còn 509 triệu đồng. Theo nhân viên tư vấn bán hàng, đây chưa phải mức giá thấp nhất bởi khách hàng nhận xe ngay có thể được giảm thêm.

Đối với khách hàng đăng ký xe tại các tỉnh, chi phí lăn bánh còn bao gồm lệ phí trước bạ 10%, phí cấp biển số, đăng kiểm, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Theo đó, tổng chi phí lăn bánh Honda City RS đời cũ tại các tỉnh ước tính khoảng 560 triệu đồng. Nếu được đại lý giảm giá thêm khi nhận xe ngay, số tiền này có thể xuống dưới 560 triệu đồng.

Nhân viên tư vấn bán hàng cho biết: "Honda City bản cũ chỉ còn phiên bản RS, bản L đã hết hàng tại đại lý".

Cũng theo nhân viên này, những chiếc Honda City đang được giảm giá thuộc đời 2026, cùng đời với phiên bản nâng cấp vừa ra mắt vào tháng 10.

Honda City bản nâng cấp có gì khác biệt?

Trước đó, ngày 12-10, Honda Việt Nam giới thiệu phiên bản nâng cấp của City với hai lựa chọn L và RS, có giá bán lẻ đề xuất lần lượt 539 triệu và 569 triệu đồng. Phiên bản G từng có giá 499 triệu đồng đã ngừng phân phối.

Honda City phiên bản nâng cấp chỉ còn hai lựa chọn L và RS, giá từ 539 triệu đồng - Ảnh: HOÀNG DŨNG

Về thiết kế ngoại thất, Honda City RS mới được tinh chỉnh lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau. Xe cũng được trang bị cụm đèn pha LED thấu kính mới, trong khi đèn hậu có sự thay đổi về màu sắc. Tay nắm cửa ngoài và bộ mâm 16 inch được sơn đen. Chiều dài tổng thể tăng 5mm so với phiên bản trước, đạt 4.594mm.

Bên trong khoang lái, màn hình giải trí trung tâm được tăng kích thước từ 8 inch lên khoảng 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Phiên bản RS còn được bổ sung cổng sạc USB Type-C và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Honda City phiên bản nâng cấp có những thay đổi ở cả thiết kế ngoại thất và trang bị nội thất - Ảnh: HOÀNG DŨNG

Tuy nhiên, Honda City mới không còn được trang bị lốp dự phòng, thay vào đó là bộ vá lốp khẩn cấp. Gói công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING với 6 tính năng vẫn được duy trì trên cả hai phiên bản.

Về khả năng vận hành, Honda City kiểu dáng cũ và bản nâng cấp tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT.