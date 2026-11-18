Gia đình em V. đến Công an xã Gio Linh (Quảng Trị) để nhận lại con - Ảnh: T.G.

Ngày 18-11, Công an xã Gio Linh (Quảng Trị) xác nhận đơn vị vừa tổ chức bàn giao em P.N.K.V (16 tuổi, trú phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) cho gia đình sau khi phát hiện em đi lạc trên địa bàn.

Trước đó, chiều 15-11, Công an xã Gio Linh tiếp nhận thông tin đề nghị phối hợp từ Công an phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) về trường hợp em V. bỏ nhà đi từ ngày 13-11.

Theo thông tin gia đình cung cấp, V. có tiền sử bệnh lý về tâm thần, tâm lý không ổn định. Qua nắm bắt thông tin, gia đình nghi thiếu nữ này đang ra khu vực xã Gio Linh nên đã trình báo nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ.

Công an xã Gio Linh khẩn trương xác minh, rà soát toàn bộ địa bàn và các tuyến giao thông trọng điểm.

Đến 1h30 sáng 16-11, sau hơn 10 giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, Công an xã Gio Linh phát hiện em V. tại khu vực gần quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Trúc Lâm, xã Gio Linh.

Công an đã đưa em về trụ sở đơn vị để chăm sóc và thông báo cho gia đình biết, đến Gio Linh đưa V. về nhà an toàn.

