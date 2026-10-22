Cụ bà 79 tuổi từng đi lạc 100km, nay lại đi lạc 4 ngày trong rừng

Cụ B.T.C. được lực lượng công an và người dân địa phương tìm thấy sau 4 ngày bị lạc trong rừng - Ảnh: Công an xã Yên Hoa

Trung tá Bàn Văn Nam, Trưởng Công an xã Yên Hoa, tỉnh Tuyên Quang, cho biết chiều hôm qua (21-10), Công an xã và các lực lượng địa phương đã tìm thấy cụ B.T.C. đi lạc 4 ngày 3 đêm trong rừng.

Theo Công an xã, ngày 20-10, Công an xã Yên Hoa tiếp nhận tin báo của gia đình bà C. ở thôn Bản Thác, xã Yên Hoa. Bà C. đi khỏi nhà từ ngày 18-10, người nhà đã đi tìm nhưng chưa thấy.

Công an xã Yên Hoa huy động lực lượng tìm kiếm, phối hợp với công an xã lân cận và các lực lượng địa phương tìm kiếm. Đến gần 16h ngày 21-10, sau 4 ngày cụ C. đi lạc, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cụ trong bụi cây giữa rừng, cách nhà gần 8km.





Công an xã Yên Hoa và người dân đưa cụ B.T.C. về nhà - Ảnh: Công an xã Yên Hoa

Anh Hoàng Văn Thuận, Trưởng thôn Bản Thác, cho biết lúc tìm thấy cụ C., cụ đã trải qua 4 ngày nhịn đói.

“Chúng tôi chuẩn bị sữa, nước, thức ăn. Lúc tìm thấy cụ, cụ đã bị hạ đường huyết, uống hết 2 hộp sữa mới tỉnh” - anh Thuận nói.

Theo trưởng thôn, cụ C. bị câm điếc. 2 ngày trước, người dân trong thôn đã tìm kiếm ở khu vực rừng đúng chỗ tìm thấy cụ. Tuy nhiên, vì cụ không nói được, cũng không nghe được nên không biết gọi người hỗ trợ.

Cụ C. là người neo đơn. Trước đây cụ ở với anh trai, người anh không có con, nhận một người làm con nuôi. Anh trai đã mất, người cháu (con nuôi anh trai) nuôi dưỡng, chăm sóc cụ.

Gia đình thuộc hộ nghèo, điều kiện kinh tế hết sức khó khăn. Ngày thường, người cháu nấu cơm sáng, cụ C. thường ăn xong lấy phần cơm, thức ăn vào túi và đi ra đường. Đến chiều, cụ trở về ăn bữa chiều với gia đình.

Chiều 18-10, gia đình nấu cơm, đợi mãi nhưng không thấy cụ C. trở về. Người nhà đã đi tìm, hỏi thăm nhiều nơi nhưng không ai biết tin tức của cụ. Sáng 19-10, gia đình nhờ bà con trong thôn vào rừng tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả. Đến chiều 21-10, công an xã và người dân địa phương mới tìm thấy cụ bà.

Theo trưởng thôn Bản Thác, cụ đi nhầm vào đường khai thác gỗ rừng trồng nên đi lạc sâu vào rừng, không biết tìm lối ra. Mấy năm trước, cụ C. đã bị lạc đường, người dân tìm thấy cụ ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cũ, cách nhà hơn 100km.

