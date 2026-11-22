Chương Trạch Thiên diện đầm của nhà thiết kế Phan Huy - Ảnh: NTK cung cấp

Tại tiệc từ thiện gần đây ở Bảo tàng M+ (Hong Kong, Trung Quốc), Chương Trạch Thiên diện đầm trong bộ sưu tập Fall/Winter 2026-2027 Couture của Phan Huy.

Thiết kế gây ấn tượng bởi phom dáng điêu khắc trên nền chất liệu taffeta, kết hợp đường viền cổ uốn cong và phần hông tạo khối. Phan Huy ứng dụng kỹ thuật cắt rập để định hình phần thân áo ôm sát cơ thể trước khi mở rộng thành cấu trúc hông.

Điểm nhấn nằm ở tà dài quét sàn làm từ tulle xếp ly với sắc tím oải hương và xám. Những tầng vải buông rủ từ ngang gối tạo chuyển động mềm mại, tương phản với cấu trúc của thân chiếc đầm.

Các chi tiết kết hạt hình cầu đan thủ công tại điểm liên kết giữa những tà áo góp phần tăng chiều sâu cho thiết kế.

Chương Trạch Thiên được biết đến rộng rãi trong giới kinh doanh và thượng lưu Trung Quốc. Cô từng nổi tiếng qua bức ảnh cầm cốc trà sữa, cô hiện góp mặt trong danh sách tỉ phú.

Diễn viên Carla Gugino trong mẫu đầm đen đuôi cá với những chi tiết đính kết ánh vàng - Ảnh: NTK cung cấp

Nhiều gương mặt quốc tế cũng lựa chọn thiết kế của Phan Huy tại các sự kiện nghệ thuật, điện ảnh.

Tại lễ trao giải Governors Awards lần thứ 17, diễn viên Carla Gugino xuất hiện trong thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026-2027 Couture. Mẫu đầm đen dáng đuôi cá nổi bật với phần cúp ngực, hệ corset định hình bên trong và đường cut-out hình giọt nước kéo dài qua phần ngực.

Những họa tiết ánh vàng đính kết thủ công tạo điểm nhấn trên nền trang phục tối màu. Bề mặt đầm được phủ các lớp tulle đen xếp ly, ôm theo cơ thể từ phần ngực xuống hông rồi mở rộng thành đuôi cá. Phần chân đầm high-low phía trước đính hạt ánh vàng và đá Rhinestone.

Diễn viên Jessica Williams chọn đầm couture xanh băng - Ảnh: NTK cung cấp

Diễn viên Jessica Williams chọn đầm cúp ngực dáng chữ A thuộc cùng bộ sưu tập tại LACMA Art+Film Gala. Mẫu đầm mang sắc xanh băng, được chế tác từ ren guipure nhuộm màu thủ công.

Trên nền ren, các ống lưới đính hạt được sắp đặt theo cấu trúc hình học, kết hợp những chi tiết kết hạt thủ công và đá Rhinestone. Sự kết hợp giữa họa tiết ren, đường nét hình học và hiệu ứng bắt sáng tạo nên bề mặt trang trí nhiều lớp. Phần thân trên được định hình bằng corset, chân váy mở rộng từ eo xuống sàn, giữ vẻ thanh thoát cho tổng thể.

Diễn viên Stassi Schroeder trong thiết kế đầm cổ yếm màu beige - Ảnh: NTK cung cấp

Ở bộ sưu tập Xuân Hè 2026 Couture, hai diễn viên Julie Bowen và Stassi Schroeder cũng lựa chọn thiết kế của Phan Huy tại Baby2Baby Gala.

Julie Bowen diện mẫu đầm dạ hội trắng dáng công chúa với phần cúp ngực trái tim ôm sát. Điểm nhấn của thiết kế là phần tà choàng điêu khắc phía sau, buông dài quét sàn. Những tầng lưới tulle đính kết thủ công được xếp lớp song song, uốn lượn mềm mại, gợi hình ảnh những con sóng chuyển động.

Stassi Schroeder chọn mẫu đầm dạ hội cổ yếm màu beige sử dụng chất liệu double-satin với phom ôm gọn cơ thể, buông thẳng theo dáng cột. Phần thân trên được xử lý trên nền stretch mesh, phủ các chi tiết pha lê đính kết thủ công. Sự kết hợp giữa lớp lưới trong suốt, pha lê bắt sáng và bề mặt satin bóng mượt tạo điểm nhấn.

Bộ sưu tập Fall/Winter 2026-2027 Couture tiếp tục theo đuổi tinh thần thời trang couture với kỹ thuật thủ công và ngôn ngữ thiết kế giàu tính điêu khắc. Phan Huy cho biết nguồn cảm hứng của bộ sưu tập đến từ việc anh sống cùng thị lực kém, nhìn thế giới qua những lớp thấu kính. Bộ sưu tập gây chú ý với những phom dáng mang tính kiến trúc nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển. Hơi nước đọng trên mắt kính, quầng sáng khúc xạ hay những khoảnh khắc chuyển từ mờ sang rõ trở thành chất liệu phát triển ý tưởng sáng tạo. Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Phạm Băng Băng, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Châu Dã, Địch Lệ Nhiệt Ba… liên tiếp xuất hiện trong các thiết kế của bộ sưu tập này tại các sự kiện quan trọng, tạp chí thời trang quốc tế uy tín.