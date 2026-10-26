Mỹ nhân Angelababy diện đầm couture của Phan Huy trên tạp chí Trung Quốc

Angelababy xuất hiện trên tạp chí F Magazine Trung Quốc trong thiết kế couture của nhà thiết kế Việt Phan Huy - Ảnh: F Magazine

Chiếc đầm thuộc bộ sưu tập Spring Summer 2026 Couture - Cành vàng lá ngọc, lấy cảm hứng từ triều Nguyễn và cố đô Huế, từng được giới thiệu tại Paris Haute Couture Week (Pháp) đầu năm 2026.

Angelababy khoe vẻ đẹp kiêu sa trong đầm couture Việt

Thiết kế Angelababy chọn với sắc champagne rực rỡ, phần thân đầm ôm sát cơ thể theo đường nét mềm mại, sau đó mở rộng thành phom chữ A.

Theo nhà thiết kế Phan Huy, sự chuyển đổi từ dáng ôm sang độ xòe tạo nên vẻ uyển chuyển, đồng thời làm nổi bật cấu trúc của chiếc đầm.

Chi tiết pha lê được đính trên nền lưới mỏng, chạy theo các đường nét từ thân áo và lan xuống phần chân chiếc đầm là một trong những điểm nhấn.

Khi ánh sáng chiếu vào, các chi tiết lấp lánh tạo hiệu ứng thị giác, kết hợp cùng phần corset có cấu trúc và những lớp vải mỏng.

Sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công, phom dáng và chất liệu giúp thiết kế mang tinh thần couture, tạo điểm nhấn cho hình ảnh Angelababy trên tạp chí.

Sắc champagne cùng những đường nét mềm mại tạo nên vẻ sang trọng cho trang phục Angelababy lựa chọn - Ảnh: F Magazine

Từ người mẫu tuổi teen đến ngôi sao giải trí Trung Quốc

Angelababy sinh năm 1989, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 13 tuổi. Đến năm 14 tuổi, cô trở thành người mẫu độc quyền của tạp chí Ray và Dear tại Nhật Bản.

Năm 2006, khi 17 tuổi, Angelababy ký hợp đồng với hãng đĩa Avex Nhật Bản, phát triển sự nghiệp tại Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản. Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng tổ chức đám cưới vào năm 2015, sau đó tuyên bố ly hôn vào năm 2022.

Angelababy ghi dấu trong lĩnh vực thời trang với nhiều lần xuất hiện trên trang bìa các tạp chí nổi tiếng - Ảnh: F Magazine

Bên cạnh hoạt động thời trang, Angelababy tham gia nhiều dự án điện ảnh và chương trình truyền hình thực tế. Năm 2015, cô góp mặt trong phim Hollywood Hitman: Agent 47, tiếp đó là Independence Day: Resurgence vào năm 2016.

Cùng năm, Angelababy giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Bách Hoa lần thứ 33 nhờ vai Đinh Tư Điềm trong phim Ma thổi đèn: Tầm long quyết.

Cô cũng có tên trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2016 ở lĩnh vực giải trí và nghệ thuật.

Trong lĩnh vực thời trang, cô nhiều lần xuất hiện trên trang bìa Harper's Bazaar trong 10 năm liên tiếp. Năm 2019, Angelababy trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Vogue (Mỹ).

Bộ sưu tập Spring Summer 2026 Couture - Cành vàng lá ngọc lấy cảm hứng từ triều Nguyễn và cố đô Huế. Các thiết kế tái hiện vẻ đẹp cung đình với tinh thần vương giả được chuyển hóa qua kỹ thuật thủ công tinh xảo và ngôn ngữ thiết kế đương đại. Sau Cành vàng lá ngọc, nhà thiết kế Phan Huy giới thiệu bộ sưu tập Fall/Winter 2026-2027 Couture. Anh tiếp tục theo đuổi tinh thần thời trang couture với kỹ thuật thủ công và ngôn ngữ thiết kế giàu tính điêu khắc. Phan Huy cho biết nguồn cảm hứng của bộ sưu tập đến từ việc anh sống cùng thị lực kém, nhìn thế giới qua những lớp thấu kính. Bộ sưu tập gây chú ý với những phom dáng mang tính kiến trúc nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển. Hơi nước đọng trên mắt kính, quầng sáng khúc xạ hay những khoảnh khắc chuyển từ mờ sang rõ trở thành chất liệu phát triển ý tưởng sáng tạo. Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như: Phạm Băng Băng, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Châu Dã, Địch Lệ Nhiệt Ba… liên tiếp xuất hiện trong các thiết kế của bộ sưu tập này tại các sự kiện quan trọng, tạp chí thời trang quốc tế uy tín.