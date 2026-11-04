Phạm Băng Băng diện đầm Phan Huy lấy cảm hứng từ sông Hương trên ELLE Malaysia

Phạm Băng Băng tiếp tục chọn đầm của nhà thiết kế Phan Huy - Ảnh: ELLE Malaysia

Nhà thiết kế Phan Huy cho biết chiếc đầm Phạm Băng Băng mặc nằm trong bộ sưu tập Spring Summer 2026 Couture - Cành vàng lá ngọc, từng được giới thiệu tại Paris Haute Couture Week 2026.

Phạm Băng Băng diện đầm với phom dáng ôm sát phần thân trên, mở rộng nhẹ ở chân.

Thiết kế được xây dựng trên cấu trúc corsetry bên trong, kết hợp phần hông dựng khối nhằm định hình vóc dáng và tạo đường nét tổng thể.

Theo Phan Huy, điểm nhấn của thiết kế nằm ở kỹ thuật đính kết các tầng lưới voan theo phương ngang trên toàn bộ thân đầm.

Những dải voan được sắp đặt nối tiếp, tạo hiệu ứng phân tầng và độ phồng tự nhiên dọc hai bên hông và phần chân của chiếc đầm. Phía sau, phần đuôi voan kéo dài tạo chuyển động mềm mại cho thiết kế.

Phan Huy nói với Tuổi Trẻ chiếc đầm được lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Hương (Huế). Hình ảnh thiên nhiên được anh đưa vào ngôn ngữ tạo hình couture thông qua cách xử lý các lớp voan.

Những tầng chất liệu gợi nhịp chuyển con nước lớn ròng của dòng sông, đồng thời tạo nên diện mạo đặc trưng cho thiết kế này.

“Quá trình hoàn thiện thiết kế này đòi hỏi sự tính toán trong từng công đoạn, từ dựng phom, xây dựng cấu trúc corsetry đến xử lý và đính kết các lớp lưới voan. Mỗi tầng chất liệu được sắp đặt nhằm duy trì hình khối trang phục, đồng thời đảm bảo độ linh hoạt khi người mặc di chuyển”, nhà thiết kế Phan Huy chia sẻ.

Phạm Băng Băng trên ấn phẩm tháng 11 của ELLE Malaysia - Ảnh: ELLE Malaysia

Trước đó, diễn viên Phạm Băng Băng từng diện nhiều thiết kế của Phan Huy. Ngày 29-3, Phạm Băng Băng mặc đầm của Phan Huy dự sự kiện The First Sparkle on Siam diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Thiết kế cũng nằm trong bộ sưu tập Spring Summer 2026 Couture - Cành vàng lá ngọc. Điểm nhấn của chiếc đầm này kỹ thuật nằm ở công đoạn đính kết thủ công từng chiếc lá organza riêng biệt.

Phạm Băng Băng diện đầm của nhà thiết kế Phan Huy dự sự kiện ở Thái Lan - Ảnh: NTK cung cấp

Tại Liên hoan phim Viễn Đông 2026, Phạm Băng Băng cũng chọn đầm trong bộ sưu tập Cành vàng lá ngọc. Chiếc đầm này phom dáng hình cột với điểm nhấn là phần xòe nhẹ, không dây, mang gam màu taupe trung tính.

Phom dáng bất đối xứng thể hiện rõ qua đường cắt chéo ở phần cổ, kết hợp cùng dải lưới draping được xử lý gom nếp, đổ từ eo xuống hông, tạo nên chuyển động mềm mại và hiệu ứng điêu khắc.

Thêm điểm đáng chú ý của chiếc đầm này là kỹ thuật đính kết thủ công hàng ngàn viên đá và pha lê, tạo nên hiệu ứng thị giác, mô phỏng kỹ thuật xếp nếp và draping một cách sinh động.

Phạm Băng Băng trong thiết kế đính kết thủ công thuộc bộ sưu tập Cành vàng lá ngọc

Bộ sưu tập Spring Summer 2026 Couture - Cành vàng lá ngọc lấy cảm hứng từ triều Nguyễn và cố đô Huế. Các thiết kế tái hiện vẻ đẹp cung đình với tinh thần vương giả được chuyển hóa qua kỹ thuật thủ công tinh xảo và ngôn ngữ thiết kế đương đại. Sau Cành vàng lá ngọc, nhà thiết kế Phan Huy giới thiệu bộ sưu tập Fall/Winter 2026-2027 Couture. Anh tiếp tục theo đuổi tinh thần thời trang couture với kỹ thuật thủ công và ngôn ngữ thiết kế giàu tính điêu khắc. Phan Huy cho biết nguồn cảm hứng của bộ sưu tập đến từ việc anh sống cùng thị lực kém, nhìn thế giới qua những lớp thấu kính. Bộ sưu tập gây chú ý với những phom dáng mang tính kiến trúc nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển. Hơi nước đọng trên mắt kính, quầng sáng khúc xạ hay những khoảnh khắc chuyển từ mờ sang rõ trở thành chất liệu phát triển ý tưởng sáng tạo. Hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như: Phạm Băng Băng, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Châu Dã, Địch Lệ Nhiệt Ba… liên tiếp xuất hiện trong các thiết kế của bộ sưu tập này tại các sự kiện quan trọng, tạp chí thời trang quốc tế uy tín.