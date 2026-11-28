Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh trao tặng 2 kỷ vật cho Ban Quản lý di tích tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: MINH CHIẾN



Ngày 28-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai trương chỉnh lý trưng bày tại Nhà trưng bày Di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển và Lễ dâng hương kỷ niệm 62 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu không số (28-11-1964 – 28-11-2026).

Tại buổi lễ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên thuyền trưởng Tàu 41, trao tặng Ban Quản lý di tích hai kỷ vật ông còn lưu giữ gồm một chiếc ống nhòm và một chiếc đèn pin.

Đây là những vật dụng từng gắn bó với ông trong các chuyến hải trình vận chuyển vũ khí, hàng hóa vào chiến trường miền Nam.

Chiếc ống nhòm giúp quan sát địa hình, phát hiện tình huống trên biển; đèn pin phục vụ việc di chuyển, liên lạc trong những chuyến tàu cập bến giữa đêm.

"Trước đây, tôi đã trao tặng nhiều kỷ vật cho bảo tàng tỉnh. Đây là hai món đồ cuối cùng tôi còn giữ nhưng vẫn quyết định gửi tặng cho nhà trưng bày. Tôi muốn người dân, du khách khi nhìn thấy những kỷ vật này sẽ hình dung được những khó khăn, gian khổ và ý chí kiên cường của quân và dân ta", ông nói.

Đặc biệt, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh mong muốn thông qua những hiện vật trực quan sẽ khơi gợi sự quan tâm tìm hiểu lịch sử của thế hệ trẻ.

Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh là người từng ba lần chỉ huy Tàu 41 cập bến Vũng Rô an toàn vào cuối năm 1964, đầu năm 1965, vận chuyển hơn 200 tấn vũ khí, hàng hóa chi viện chiến trường miền Nam.

Trao hoa cảm ơn Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh - Ảnh: MINH CHIẾN

Lãnh đạo tỉnh, Sở ngành cắt băng khai trương không gian trưng bày - Ảnh: MINH CHIẾN

Những nén hương tri ân những anh hùng, liệt sĩ được các đại biểu tham dự thắp nên - Ảnh: MINH CHIẾN

Sau nghi thức cắt băng khai trương không gian trưng bày, lãnh đạo tỉnh, đại biểu cùng đông đảo người dân, học sinh, sinh viên tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tham quan nhà trưng bày, bạn Lê Trung Tín (21 tuổi, trú phường Đông Hòa, Đắk Lắk) cho biết ấn tượng với phòng trình chiếu phim tư liệu và các khu vực giới thiệu hiện vật.

"Được tận mắt nhìn thấy những hiện vật gắn với các chuyến tàu không số, tôi cảm nhận rõ hơn sự gian khổ, hiểm nguy đồng thời tự hào và trân trọng sự hy sinh của thế hệ đi trước", Tín nói.

Theo ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, việc chỉnh lý trưng bày giúp tư liệu, hình ảnh và hiện vật lịch sử tiếp tục kể câu chuyện về đường Hồ Chí Minh trên biển và bến Vũng Rô. Qua đó, người tham quan, hiểu thêm về chiến công, cảm nhận lòng yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm gìn giữ di sản.

Điểm nhấn của đợt chỉnh lý lần này còn có việc khảo sát, ghi hình dấu tích Tàu 143 dưới lòng biển Vũng Rô, giúp công chúng tiếp cận những chứng tích lịch sử còn hiện hữu sau hơn sáu thập kỷ.

Chiếc ống nhòm đồng hành với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh trong những chuyến tàu vận chuyển vũ khí - Ảnh: MINH CHIẾN

2 món kỷ vật được trao cho nhà trưng bày - Ảnh: MINH CHIẾN

Thuyết minh viên kể về câu chuyện đường Hồ Chí Minh trên biển - Ảnh: MINH CHIẾN

Những hình ảnh, hiện vật được trưng bày - Ảnh: MINH CHIẾN

Các đại biểu xem trình chiếu về những con tàu không số làm nên đường Hồ Chí Minh trên biển - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo tư liệu lịch sử, ngày 23-10-1961, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 759 vận tải quân sự đường biển, mở ra tuyến vận tải chiến lược chi viện chiến trường miền Nam. Ngày 28-11-1964, chuyến hàng đầu tiên của tàu không số cập bến Vũng Rô (nay thuộc xã Hòa Xuân, Đắk Lắk), đánh dấu một mốc son trong hành trình vận chuyển vũ khí trên biển.