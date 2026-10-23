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Truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ đoàn tàu không số huyền thoại

tác giả
TRÍ ĐỨC
và 1 tác giả khác
TRÍ ĐỨC
TRÍ ĐỨC
HỮU DUY
HỮU DUY

Lữ đoàn 125 vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống. 3 liệt sĩ đoàn tàu không số huyền thoại được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ đoàn tàu không số huyền thoại - Ảnh 1.

Dịp kỷ niệm 65 ngày truyền thống, Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì - Ảnh: HỮU DUY

Sáng 23-10, Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ tàu Không số, đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống đơn vị.

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Cùng dự có Phó đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải Quân; ông Trần Văn Bảy, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân chủng Hải quân các thời kỳ, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các đơn vị liên quan.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ đoàn tàu không số huyền thoại - Ảnh 2.

Dịp này, 3 liệt sĩ Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương và Trần Nhợ - những cán bộ từng tham gia hoạt động trên các con tàu không số - được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh: HỮU DUY

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 liệt sĩ Nguyễn Tương, Nguyễn Ngọc Lương và Trần Nhợ - những cán bộ từng tham gia hoạt động trên các con tàu không số.

Cũng dịp này, Lữ đoàn 125 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ đoàn tàu không số huyền thoại - Ảnh 3.

Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125, phát biểu ôn lại truyền thống Lữ đoàn - Ảnh: HỮU DUY

Phát biểu ôn lại truyền thống Lữ đoàn, Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125, cho biết ngay sau khi được thành lập, Đoàn 759 (tiền thân của Lữ đoàn 125 ngày nay) đã nhanh chóng tổ chức trinh sát thăm dò, xác định tuyến vận chuyển, mở tuyến Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Trong những năm đầu, Đoàn 759 đã tổ chức thành công hàng chục tàu vận tải trang bị thô sơ, vượt qua muôn vàn khó khăn, sóng to gió lớn của biển cả và sự truy lùng gắt gao của địch, vận chuyển vũ khí cho chiến trường Nam Bộ.

Đầu năm 1964, Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ vận chuyển bằng đường biển cho Quân chủng Hải quân, đồng thời ra quyết định đổi phiên hiệu Đoàn 759 thành Đoàn 125.

Từ năm 1961 - 1975, Đoàn 125 Hải quân đã tổ chức hàng ngàn lượt chuyến tàu, chở hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, hơn 100.000 tấn vũ khí, hàng hóa, kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ đoàn tàu không số huyền thoại - Ảnh 4.

Phó đô đốc Nguyễn An Phong - Chính ủy Quân chủng Hải quân - phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ - Ảnh: HỮU DUY

Phó đô đốc Nguyễn An Phong - Chính ủy Quân chủng Hải quân - nhận định Đường Hồ Chí Minh trên biển đã góp phần hình thành hệ thống chi viện chiến lược, nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Sóng biển có thể xóa đi dấu vết của những con tàu, nhưng không thể xóa nhòa những chiến công đã làm nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển", Chính ủy Quân chủng Hải quân nhấn mạnh.

Phó đô đốc Nguyễn An Phong cho rằng việc truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 liệt sĩ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những cống hiến, hy sinh đặc biệt xuất sắc, đồng thời là nguồn cổ vũ để cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống.

Ông đề nghị Lữ đoàn 125 tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh, đoàn kết với chính quyền và nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ đoàn tàu không số huyền thoại - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trao cờ truyền thống tặng Lữ đoàn 125 - Ảnh: HỮU DUY

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ đoàn tàu không số huyền thoại - Ảnh 6.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, tặng bằng khen cho thủ trưởng Lữ đoàn 125 - Ảnh: HỮU DUY

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ đoàn tàu không số huyền thoại - Ảnh 7.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ đoàn tàu không số huyền thoại - Ảnh 8.Lữ đoàn 125 Hải quân - từ những con tàu không số đến tuyến đường huyền thoại trên biển

Từ yêu cầu cấp bách chi viện chiến trường miền Nam, lực lượng vận tải quân sự trên biển ra đời trong điều kiện thiếu thốn, hiểm nguy. Những chuyến tàu bí mật vượt trùng khơi đã đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển của Lữ đoàn 125 Hải quân, đơn vị gắn liền với Đường Hồ Chí Minh trên biển.

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TRÍ ĐỨC - HỮU DUY
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    Chủ đề: quân chủng hải quân đường Hồ Chí Minh trên biển đoàn tàu không số lữ đoàn 125

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