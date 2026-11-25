Bài chia sẻ đang gây chú ý trên mạng xã hội X - Ảnh chụp màn hình

Một bài đăng trên mạng xã hội X tại Ấn Độ đang thu hút sự chú ý khi kể về người đàn ông có điều kiện tài chính khá giả nhưng vẫn duy trì lối sống tiết kiệm, thậm chí bị đồng nghiệp nhận xét là quá hà tiện.

Theo News18, câu chuyện chia sẻ trên tài khoản Gaurav Tomar (@talkwithgt), nói về một đồng nghiệp có mức thu nhập tốt và được thừa hưởng khối tài sản đáng kể từ gia đình.

Điều khiến Gaurav ngạc nhiên là dù có nhiều tiền, người đồng nghiệp vẫn sử dụng chiếc xe máy cũ để đi làm hằng ngày, không có ý định đổi sang ô tô hay mua một chiếc xe máy đắt tiền hơn.

Người này cũng ít quan tâm đến việc đi du lịch, mua quần áo hàng hiệu hoặc ăn uống tại những nhà hàng sang trọng.

Có tài sản hàng chục tỉ đồng nhưng vẫn đi xe máy cũ

Theo Gaurav, sau khi cha nghỉ hưu và qua đời, người đồng nghiệp được thừa hưởng khoảng 1 crore rupee (khoảng 2,8 tỉ đồng) từ quỹ hưu trí cùng một căn nhà có giá trị ước tính 7 crore rupee (khoảng 20 tỉ đồng).

Tổng giá trị hai khoản này vào khoảng 8 crore rupee, tương đương gần 23 tỉ đồng. Nếu tính cả tiết kiệm cá nhân trước đó, người này có khoảng 28 tỉ đồng.

Nhiều tiền nhưng không thích tiêu - Ảnh minh họa: Top Gear

Dù vậy, anh không có nhu cầu nâng cấp cuộc sống theo cách mà nhiều người thường nghĩ đến khi sở hữu số tiền lớn.

Gaurav kể rằng từng thắc mắc tại sao đồng nghiệp không dành một phần tài sản để tận hưởng cuộc sống.

"Anh có nhiều tiền như vậy, sao không tiêu đi mà hưởng thụ? Cứ để trong ngân hàng thì có ích gì?", Gaurav hỏi.

Câu trả lời khiến anh bất ngờ.

"Tôi rất vui vì có 10 crore rupee trong tài khoản ngân hàng. Mỗi lần kiểm tra số dư, tôi đều cảm thấy hạnh phúc", người đồng nghiệp giải thích.

Theo lời kể của Gaurav, với người đàn ông này, việc nhìn thấy tài sản được tích lũy và cảm giác an toàn về tài chính mang lại sự hài lòng lớn hơn những món đồ xa xỉ.

Thay vì mua ô tô mới, thay xe máy hay đi du lịch, anh lựa chọn tiếp tục sử dụng những gì đang có.

Cư dân mạng tranh luận: Có tiền để làm gì nếu không tiêu?

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Cách tiêu tiền của người đàn ông trong câu chuyện gây tranh cãi kịch liệt - Ảnh minh họa: Yahoo Finance

Một số người cho rằng tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng việc quá dè sẻn trong chi tiêu có thể khiến con người bỏ lỡ những trải nghiệm đáng giá.

Theo nhóm ý kiến này, khi đã có tài chính vững vàng, mỗi người nên dành một phần thu nhập để cải thiện chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, đi du lịch hoặc tận hưởng những sở thích cá nhân.

Một người bình luận rằng tiết kiệm và chi tiêu thông minh là cần thiết, nhưng đến một thời điểm nhất định, con người cũng nên nâng cao điều kiện sống cơ bản.

Ngược lại, nhiều người lên tiếng bảo vệ lựa chọn của người đàn ông.

Họ cho rằng không phải ai cũng đánh giá chất lượng cuộc sống qua xe cộ, quần áo hay những chuyến du lịch đắt tiền.

"Ăn ngoài, đi nghỉ mát, mặc đồ hàng hiệu hay lái ô tô là quan niệm của bạn về cuộc sống tốt đẹp. Anh ấy hài lòng với số tiền trong tài khoản thì cứ để anh ấy như vậy", một người dùng mạng xã hội nhận xét.

Một bình luận khác hài hước cho rằng đối với một số người, nhìn số dư tài khoản ngân hàng tăng lên chính là hình thức xa xỉ lớn nhất.

Không ít người cũng nhấn mạnh vai trò của sự an toàn tài chính. Theo họ, tiền tiết kiệm giúp các gia đình chủ động hơn trước những khoản chi bất ngờ, đặc biệt là chi phí y tế hoặc các biến cố trong cuộc sống.

Một số ý kiến cho rằng miễn người đàn ông vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu thiết yếu của bản thân và gia đình, việc tiếp tục đi xe máy cũ không có gì đáng phê phán.