Cảnh sắc cao nguyên đá Đồng Văn khiến du khách mê say - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Theo Đề án thu phí phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang, mức thu 30.000 đồng/người/đêm.

Số tiền này được dự kiến phân bổ 60% nộp ngân sách nhà nước để chi cho các nhiệm vụ bảo vệ và phát triển bền vững giá trị di sản trên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, 40% còn lại trích cho các xã vùng Công viên địa chất.

Câu chuyện thu phí đã trở thành chủ đề thảo luận trên nhiều diễn đàn.

Tăng chi phí cho chuyến đi

Yêu mến mảnh đất cao nguyên đá Đồng Văn và đã đến rất nhiều lần, anh Nguyễn Trọng Cung (Hưng Yên) lo ngại việc thu phí sẽ kéo theo nhiều hệ lụy như chi phí dịch vụ tăng, du khách quay lưng…

Theo anh Cung, giá phòng lưu trú tại các điểm du lịch nổi tiếng tại cao nguyên đá Đồng Văn như Lô Lô Chải, Đồng Văn đã khá cao từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng/phòng/đêm.

Anh Cung tính, nếu một gia đình có bốn người lưu trú ba đêm tại khu vực cao nguyên đá sẽ mất thêm khoảng 120.000 đồng/đêm, tổng ba đêm khoảng 360.000 đồng.

"Bản thân mình thấy có rất nhiều cách để tạo thêm nguồn thu, phí lưu trú tuy không nhiều nhưng sẽ tạo cảm giác không hay cho du khách. Mình nghĩ thu phí sẽ mất nhiều hơn được", anh Cung chia sẻ.

Chợ phiên Đồng Văn giữ nguyên bản sắc khi du lịch phát triển - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc truyền thông và tiếp thị Vietluxtour - cho biết đơn vị không nhìn nhận 30.000 đồng đơn thuần là một khoản "phí", mà xem đây là "quỹ tái đầu tư" cho di sản.

Trên thực tế, mô hình này đã được áp dụng thành công tại nhiều điểm đến nổi tiếng toàn cầu như Venice (Ý), Kyoto (Nhật Bản) hay Bhutan.

Thử ước tính trên một chương trình tiêu biểu: tour Hà Giang 4 ngày 3 đêm khởi hành từ TP.HCM thường có 2 đêm lưu trú trong vùng Công viên địa chất (Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc).

Khoản phí phát sinh là 60.000 đồng/khách, tương đương khoảng 0,6-0,9% giá tour trọn gói phổ biến 7-10 triệu đồng/khách (đã gồm vé máy bay).

Phí thu cần được sử dụng đúng mục đích, minh bạch - Ảnh: NAM TRẦN

Cần làm gì nếu thu phí?



TS Phạm Hà - CEO Lux Group - khẳng định việc tạo nguồn lực ổn định để bảo vệ cảnh quan, di sản địa chất, văn hóa bản địa và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng luôn được các doanh nghiệp ủng hộ.

Du khách sẵn lòng đóng góp khi hiểu khoản tiền được dùng vào việc gì và nhìn thấy những cải thiện cụ thể tại điểm đến.

Tuy nhiên, cần làm rõ phạm vi và cách tính phí, mối quan hệ giữa khoản phí mới và vé tham quan hiện có.

Bên cạnh đó cần có giai đoạn chuyển tiếp cho các tour đã ký hợp đồng và bán giá trọn gói. Doanh nghiệp lữ hành thường báo giá, nhận đặt cọc và ký hợp đồng với đối tác quốc tế trước ngày khởi hành nhiều tháng.

Hệ thống thu phí phải đơn giản và thống nhất, dễ dàng tra cứu các khoản phí khách đã nộp để tránh thu trùng khi khách đổi khách sạn.

Tác động tài chính, kết quả sử dụng phí cần được công khai: số khách, số đêm lưu trú dự kiến làm căn cứ nguồn thu, tách rõ kinh phí phục vụ thu phí với kinh phí trực tiếp dành cho bảo tồn, vệ sinh môi trường, hạ tầng thiết yếu và sinh kế cộng đồng.

Báo cáo hằng năm nên nêu số thu, số chi, công trình thực hiện và kết quả có thể kiểm chứng. Người dân địa phương cần được tham gia và hưởng lợi thực chất từ các hoạt động bảo tồn.

"Một khoản đóng góp được giải thích rõ, thu thuận tiện và sử dụng minh bạch sẽ có cơ hội nhận được sự tin tưởng của du khách, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương", ông Hà nhận định.

Trước ý kiến địa phương sẽ "mất nhiều hơn được", bà Bảo Thu cho rằng hãy để du khách nhìn thấy kết quả của khoản phí ngay trong trải nghiệm của họ.

Chẳng hạn, khoản phí thu được với các hạng mục cụ thể như cải thiện nhà vệ sinh công cộng, hệ thống thu gom rác tại làng văn hóa, hoặc biển thông tin di sản tại các điểm tham quan.

"Khi du khách thấy "30.000 đồng này đã làm được việc gì", tâm lý phản kháng sẽ giảm đáng kể. Ngược lại, nếu khoản thu chỉ đi vào một quỹ chung mà không có phản hồi hữu hình, điểm đến có nguy cơ sẽ đối mặt với rủi ro mất niềm tin, và đó mới là cái mất lớn hơn nhiều so với 30.000 đồng", bà Thu nói.

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