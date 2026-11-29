Emil Audero đang khoác áo tuyển Indonesia - Ảnh: AFP

Pha cứu thua đẹp nhất của thủ môn Indonesia đến ở phút 50, khi tỉ số trên sân La Cartuja vẫn là 0-0. Vừa đẩy được cú sút xa của Isco, thủ môn Rayo Vallecano lại phải đối mặt với cú đánh đầu của trung vệ Natan từ đường tạt bóng của Pablo Fornals.

Bóng đi căng về góc thấp nhưng Audero kịp đổ người, dùng tay trái đẩy bóng ra ngoài.

Trước đó, Audero đã có 3 pha cứu thua trong hiệp 1. Chỉ trong hai phút 39 và 40, anh lần lượt chặn cú sút chân trái trong vòng cấm của Cucho Hernandez rồi cản cú dứt điểm từ xa của Isco. Cả trận, Real Betis tung ra 14 cú sút và được hưởng 9 quả phạt góc. Riêng trong những pha bóng bổng, Audero có 4 lần băng ra bắt gọn bóng.

Sau hai pha thoát thua liên tiếp đầu hiệp 2, Rayo Vallecano suýt mở tỉ số khi Sergio Camello sút trúng cột dọc trong một đợt phản công.

Đến phút 72, từ đường chuyền của Isi Palazon, Jorge de Frutos dứt điểm chân phải vào góc thấp, ghi bàn duy nhất.

WhoScored chấm Audero 8,1 điểm, cao nhất trận, nhỉnh hơn đồng đội Pathé Ciss (8 điểm). Thủ môn tuyển Indonesia còn nhận 8,3 điểm từ Sofascore.

Với 3 điểm giành được trên sân Real Betis, Rayo Vallecano nâng tổng điểm lên 15 sau 13 trận. Còn đối với thủ môn Audero, anh tiếp tục ghi dấu mạnh mẽ tại giải đấu cao nhất bóng đá Tây Ban Nha.

Emil Audero sinh ra tại Mataram, Indonesia. Anh có cha là người Indonesia và mẹ là người Ý. Audero chuyển đến Ý sinh sống từ nhỏ và trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng của Juventus. Thủ thành sinh năm 1997 đã khoác áo tất cả các cấp độ trẻ của Ý, từ U15 đến U21. Trong nhiều năm, anh và gia đình từng nuôi hy vọng anh sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia Ý. Tuy nhiên Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã theo đuổi Audero trong một thời gian dài. Sau một thời gian cân nhắc, anh đã bị thuyết phục bởi sự nghiêm túc của PSSI. Audero đã quyết định chọn khoác áo quê hương nơi anh sinh ra. Anh chính thức có lại quốc tịch Indonesia vào ngày 10-3-2025. Audero có trận ra mắt đội tuyển Indonesia vào ngày 5-6-2025, trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á gặp đội tuyển Trung Quốc.

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