Hội thao SAMCO 2026 quy tụ khoảng 481 VĐV tham dự xuyên suốt - Ảnh: SAMCO

Khán giả ở Hội thao SAMCO phải chờ đến loạt sút luân lưu mới biết đội nào vô địch bóng đá. Đội Xe khách và Dịch vụ Miền Tây hòa Cảng Bến Nghé 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức rồi thắng 5-4 ở loạt luân lưu. Đội á quân có vua phá lưới Lưu Đức Quân với 7 bàn.

Cũng trong buổi sáng ấy, các nữ đồng nghiệp của anh Quân mang về cho Cảng Bến Nghé tấm huy chương vàng kéo co, xếp trên đội Bến xe Miền Đông.

Ở lễ khai mạc hơn một tháng trước, anh Nguyễn Trung Hiếu, người dự cả ba môn xe đạp, bóng đá và cầu lông, chia sẻ niềm vui được gặp đồng nghiệp ngoài giờ làm.

Theo anh Hiếu, ngày thường mỗi người một việc, từ dịch vụ ô tô, vận tải hành khách đến công việc văn phòng. Ra sân, họ có dịp mặc chung màu áo. Một pha phối hợp ăn ý hay cái bắt tay sau trận đấu cũng giúp anh em hiểu nhau hơn, có thêm hứng khởi khi trở lại làm việc.

Hội thao là dịp để công nhân viên rèn luyện sức khỏe và gắn kết tình đồng nghiệp - Ảnh: SAMCO

Theo ban tổ chức, 481 vận động viên từ 14 đơn vị của Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) đã tranh tài ở 8 môn. Chị Thanh Nhàn, nhân viên văn phòng tổng công ty, giành 6 huy chương ở bốn môn. Anh Hoàng Đức Thịnh (Cảng Bến Nghé) cũng giành sáu huy chương, trong đó có hai huy chương vàng.

Đến dự lễ bế mạc có ông Phùng Thái Quang, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cùng đại diện Đảng ủy UBND TP.HCM, Thành Đoàn TP.HCM, Cục An ninh mạng và Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an).

Bà Trịnh Thị Hiền Trân – Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM trao giải cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, cũng là chủ tịch Công đoàn Văn phòng tổng công ty, cho biết hội thao tạo cơ hội rèn luyện sức khỏe và là “cầu nối gắn kết người lao động, vun đắp tinh thần đồng đội”.

Ban tổ chức trao tặng 22 xe máy điện cho người lao động tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập Tổng công ty (26-11-2004 – 26-11-2026). Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm và đồng hành với người lao động.

Các công nhân có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng xe máy - Ảnh: SAMCO

Sau hội thao, chị Nhàn và anh Thịnh cùng mong những lần tới vẫn có cả thi đấu thể thao lẫn thi nấu ăn, để anh chị em có dịp đưa người thân đến cổ vũ, cùng thưởng thức món ăn và làm quen với đồng nghiệp của mình.