Dự kiến hỗ trợ 9.000 vé tàu xe, máy bay cho người lao động TP.HCM về quê đón Tết - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đó, trong các hoạt động chăm lo Tết năm 2027, Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay do thành phố tổ chức, đồng thời phối hợp chương trình "Chuyến tàu Công đoàn", "Chuyến bay Công đoàn" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Mỗi chương trình có tiêu chí, chỉ tiêu và tiến độ riêng.

Cụ thể đối với chương trình của thành phố, đối tượng được xét là đoàn viên, người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu và phù hợp tuyến, lịch vận chuyển.

Ưu tiên người thu nhập thấp, giảm việc làm, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nhiều năm chưa về quê.

TP.HCM dự kiến hỗ trợ 5.000 vé xe, xuất phát ngày 31-1-2027 (24 tháng Chạp), 2.000 vé tàu, xuất phát ngày 1-2-2027 (25 tháng Chạp) và 500 vé máy bay, xuất phát ngày 2-2-2027 (26 tháng Chạp).

Đối với chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đối tượng được xét gồm đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng tại đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 31-10, có quê từ Đà Nẵng trở ra phía Bắc, thuộc diện khó khăn, thu nhập thấp hoặc đối tượng tiêu biểu đủ tiêu chuẩn.

Ưu tiên người từ 3 năm chưa về quê đón Tết đối với chuyến bay, từ 2 năm đối với chuyến tàu, có nhu cầu và cam kết trở lại làm việc theo lịch doanh nghiệp.

Đặc biệt, chương trình của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xem xét tối đa 1 người thân đi cùng chuyến bay, tối đa 3 người thân đi cùng chuyến tàu, tính trong chỉ tiêu được phân bổ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến hỗ trợ 1.200 vé tàu khứ hồi, lượt đi vào các ngày 31-1, 1-2 và 2-2-2027 (24, 25 và 26 tháng Chạp), lượt về ngày 12-2-2027 (mùng 7 Tết). Đồng thời, dự kiến hỗ trợ 260 vé máy bay khứ hồi, lượt đi ngày 1-2-2027 (25 tháng Chạp), lượt về vào các ngày 10-2 và 15-2-2027 (mùng 5 và mùng 10 Tết).

Người dân TP.HCM đăng ký ra sao? Người lao động TP.HCM đăng ký qua công đoàn cơ sở, cung cấp thông tin hoàn cảnh, hành trình, số năm chưa về quê và giấy tờ để xuất vé. Nơi chưa có công đoàn cơ sở, liên hệ công đoàn phường, xã, đặc khu hoặc đơn vị công đoàn được giao phụ trách để được hướng dẫn theo chương trình phù hợp. Công đoàn cơ sở công khai tiêu chí, xét chọn, lập biên bản và danh sách theo mẫu, phối hợp doanh nghiệp xác nhận thông tin. Công đoàn quản lý trực tiếp kiểm tra hồ sơ, chỉ tiêu, tuyến đi và trùng lặp, gửi Bộ phận Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc gửi Tổng Liên đoàn theo chương trình.