Hôm nay mưa tại Nam Bộ giảm - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối qua đến sáng nay 30-11, thời tiết TP Huế, TP Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to, lượng mưa 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 60mm/3 giờ.

Từ chiều nay, mưa lớn tại khu vực này khả năng giảm dần.

Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, riêng khu vực Tây Bắc Bộ ngày trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa rào rải rác, phía nam tỉnh Quảng Trị có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét.

Nam Bộ do rãnh áp thấp xích đạo suy yếu, mưa sẽ đồng loạt giảm trên khu vực, chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông trên phạm vi hẹp.

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 30-11:

TP Hà Nội có mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-16 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm sương mù. Nhiệt độ thấp nhất 12-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) nhiều mây, mưa vài nơi; phía Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

TP.HCM nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.