Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thí điểm Phố đi bộ Bạch Đằng ở Huế: Lợi ích phải tính đến cả những hộ phía sau mặt tiền

tác giả
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO
NGUYỄN DO

TP Huế dự kiến chỉnh trang, thí điểm phố đi bộ trên đoạn đường Bạch Đằng từ cầu Gia Hội đến chùa Diệu Đế, gắn với phát triển dịch vụ, du lịch và sinh kế của người dân phố cổ Gia Hội.

Phố đi bộ Bạch Đằng: lợi ích phải đến cả những hộ phía sau mặt tiền - Ảnh 1.

Đoạn đường Bạch Đằng dự kiến thí điểm phố đi bộ - Ảnh: NGUYỄN DO

Phố cổ Gia Hội - chợ Dinh nằm ở phía đông ngoài Kinh thành Huế, là khu vực sầm uất bậc nhất xứ Huế đầu thế kỷ 19. Nơi đây hiện còn nhiều nhà rường, phủ đệ triều Nguyễn, chùa Diệu Đế trên đường Bạch Đằng và các hội quán người Hoa dọc đường Chi Lăng.

Để phát huy những giá trị ấy, TP Huế đang xem xét dự thảo đề án phát triển dịch vụ, du lịch dọc sông Đông Ba, đường Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba.

Doanh nghiệp làm hạ tầng, người dân làm dịch vụ

Theo dự thảo đề án, giai đoạn đầu thành phố dự kiến chỉnh trang và thí điểm đoạn Bạch Đằng từ cầu Gia Hội đến chùa Diệu Đế. Không gian ven sông được nghiên cứu bố trí các điểm kinh doanh dịch vụ, ngắm cảnh, ghế nghỉ, hệ thống chiếu sáng và nhà vệ sinh công cộng.

Phố đi bộ Bạch Đằng: lợi ích phải đến cả những hộ phía sau mặt tiền - Ảnh 2.

Bạch Đằng là tuyến đường có nhiều nhà cổ - Ảnh: NGUYỄN DO

Đề án định hướng mô hình "doanh nghiệp đầu tư - người dân kinh doanh". Theo đó, doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm được định hướng tham gia đầu tư các hạng mục quy mô lớn như bến thuyền, phương tiện, hạ tầng dịch vụ.

Các dịch vụ quy mô nhỏ ưu tiên dành cho hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã tại địa phương. 

Người dân được đề xuất hỗ trợ thủ tục kinh doanh, tiếp cận vốn, chỉnh trang mặt tiền, biển hiệu, mái che và đào tạo kỹ năng phục vụ du lịch.

Trên bờ, các sản phẩm du lịch tập trung khai thác đời sống phố cổ như thưởng thức món ăn Huế, trải nghiệm nấu ăn, may áo dài, khám phá kiệt phố, nghe người địa phương kể chuyện Gia Hội.

Không gian nghệ thuật, hiệu sách cũ, chụp ảnh cổ phục, trình diễn nghề và giới thiệu sản phẩm thủ công được đề xuất nhằm tạo thêm trải nghiệm, mở đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Phố đi bộ Bạch Đằng: lợi ích phải đến cả những hộ phía sau mặt tiền - Ảnh 3.

Phủ Gia Hưng Vương (phủ thờ của Nguyễn Phúc Hồng Hưu (1835-1885), hoàng tử thứ 8 của vua Thiệu Trị) nằm trên đường Bạch Đằng - Ảnh: NGUYỄN DO

Dưới sông Đông Ba, đề án đề xuất sử dụng thuyền điện đưa khách ngắm cảnh, kết nối với Công viên Trịnh Công Sơn, Thanh Hà - Bao Vinh và các làng nghề Thanh Tiên, làng Sình. 

Ca Huế, hò Huế, biểu diễn nhạc cụ dân tộc được nghiên cứu tổ chức trên thuyền hoặc không gian nổi.

Giữ hồn Gia Hội, giữ cả sinh kế của dân

Sống trên đường Bạch Đằng hơn 40 năm, bà Nguyễn Thị Hương (68 tuổi, phường Phú Xuân) cho biết rất mong tuyến phố sớm thành hình.

"Nhiều năm nay, người dân và du khách thường đến đây uống cà phê, ngắm cảnh vào buổi sáng. Buổi tối, khu vực này có nhiều quán ăn, quán nhậu. Người dân mong nơi đây có một tuyến phố đi bộ xứng tầm", bà nói.

Tuy vậy, bà Hương cho rằng cần bố trí, sắp xếp hợp lý, phải để phố đi bộ giữ được cái hồn Gia Hội, đồng thời người dân sinh sống trong khu vực có vị trí buôn bán, có thêm thu nhập.

Phố đi bộ Bạch Đằng: lợi ích phải đến cả những hộ phía sau mặt tiền - Ảnh 4.

Ông Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển dịch vụ, du lịch sông Đông Ba - đường Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng vào chiều 9-11 - Ảnh: NGỌC HIẾU

Tại cuộc họp ngày 9-11, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP Huế - kết luận trước mắt ưu tiên triển khai, khai thác không gian đường Bạch Đằng từ cầu Gia Hội đến chùa Diệu Đế.

Sở Xây dựng được giao chủ trì cùng địa phương sớm hoàn thiện thiết kế đô thị, quy chế quản lý hai tuyến Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng. Tuyến Huỳnh Thúc Kháng sẽ được định hướng, vận động chỉnh trang từng bước, khai thác đồng bộ hai bờ khi đủ điều kiện.

Ông Thanh yêu cầu các dự án hạ tầng liên quan phối hợp tiến độ, ưu tiên hoàn thành đoạn thí điểm và các hạng mục dưới sông trước khi đưa vào khai thác. Cần xác định thời hạn hoàn thành cụ thể để doanh nghiệp, người dân chủ động chuẩn bị, tránh tình trạng vừa thi công vừa kinh doanh.

Phố đi bộ Bạch Đằng: lợi ích phải đến cả những hộ phía sau mặt tiền - Ảnh 5.

Bến nước ven sông Đông Ba - Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Thanh yêu cầu, việc thiết kế phải thống nhất, phù hợp đặc trưng kiến trúc nhà cổ, phố cổ, từ màu sắc, đèn lồng đến xe bán hàng. Việc khai thác vỉa hè phải có mật độ phù hợp, bảo đảm lối đi thông thoáng. Hoạt động biểu diễn phải kiểm soát âm lượng, không ảnh hưởng đời sống dân cư.

Đáng chú ý, chính quyền phường chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động trên địa bàn, tổ chức lấy ý kiến, tạo đồng thuận về giờ giấc hoạt động, giao thông, bãi đỗ xe và phương án kinh doanh. Lợi ích từ đề án phải được tính đến cả những hộ trong kiệt, phía sau các hộ mặt tiền.

Phố đi bộ Bạch Đằng: lợi ích phải đến cả những hộ phía sau mặt tiền - Ảnh 6.

Phố đi bộ dự kiến nằm bên sông Đông Ba - Ảnh: NGUYỄN DO

Chủ tịch UBND TP Huế cũng định hướng nghiên cứu bố trí nguồn thu từ hoạt động tại khu phố để tái đầu tư cho chính khu vực, phục vụ chỉnh trang, bảo tồn và hỗ trợ người dân.

Trước mắt, địa phương chọn một số hoạt động phù hợp để thí điểm trước Tết, phục vụ người dân và du khách. Quá trình triển khai sẽ vừa làm vừa đánh giá, điều chỉnh, tiến tới vận hành đồng bộ khi hạ tầng và các điều kiện cần thiết được bảo đảm.

Phố đi bộ Bạch Đằng: lợi ích phải đến cả những hộ phía sau mặt tiền - Ảnh 7.Làng du lịch nào sẽ thành ‘Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất’ năm 2026?

Làng Thái Hải, làng Gò Cỏ, làng Tân Hóa…, 35 làng du lịch trên khắp đất nước cùng bước vào cuộc bình chọn ‘Điểm du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất’ năm 2026 từ ngày 7-11.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN DO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cầu Gia Hội TP Huế Phố đi bộ Lê Trí Thanh đường Bạch Đằng

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất