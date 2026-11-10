Thí điểm Phố đi bộ Bạch Đằng ở Huế: Lợi ích phải tính đến cả những hộ phía sau mặt tiền

Đoạn đường Bạch Đằng dự kiến thí điểm phố đi bộ - Ảnh: NGUYỄN DO

Phố cổ Gia Hội - chợ Dinh nằm ở phía đông ngoài Kinh thành Huế, là khu vực sầm uất bậc nhất xứ Huế đầu thế kỷ 19. Nơi đây hiện còn nhiều nhà rường, phủ đệ triều Nguyễn, chùa Diệu Đế trên đường Bạch Đằng và các hội quán người Hoa dọc đường Chi Lăng.

Để phát huy những giá trị ấy, TP Huế đang xem xét dự thảo đề án phát triển dịch vụ, du lịch dọc sông Đông Ba, đường Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng, đoạn từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba.

Doanh nghiệp làm hạ tầng, người dân làm dịch vụ

Theo dự thảo đề án, giai đoạn đầu thành phố dự kiến chỉnh trang và thí điểm đoạn Bạch Đằng từ cầu Gia Hội đến chùa Diệu Đế. Không gian ven sông được nghiên cứu bố trí các điểm kinh doanh dịch vụ, ngắm cảnh, ghế nghỉ, hệ thống chiếu sáng và nhà vệ sinh công cộng.

Bạch Đằng là tuyến đường có nhiều nhà cổ - Ảnh: NGUYỄN DO

Đề án định hướng mô hình "doanh nghiệp đầu tư - người dân kinh doanh". Theo đó, doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm được định hướng tham gia đầu tư các hạng mục quy mô lớn như bến thuyền, phương tiện, hạ tầng dịch vụ.

Các dịch vụ quy mô nhỏ ưu tiên dành cho hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã tại địa phương.

Người dân được đề xuất hỗ trợ thủ tục kinh doanh, tiếp cận vốn, chỉnh trang mặt tiền, biển hiệu, mái che và đào tạo kỹ năng phục vụ du lịch.

Trên bờ, các sản phẩm du lịch tập trung khai thác đời sống phố cổ như thưởng thức món ăn Huế, trải nghiệm nấu ăn, may áo dài, khám phá kiệt phố, nghe người địa phương kể chuyện Gia Hội.

Không gian nghệ thuật, hiệu sách cũ, chụp ảnh cổ phục, trình diễn nghề và giới thiệu sản phẩm thủ công được đề xuất nhằm tạo thêm trải nghiệm, mở đầu ra cho sản phẩm địa phương.

Phủ Gia Hưng Vương (phủ thờ của Nguyễn Phúc Hồng Hưu (1835-1885), hoàng tử thứ 8 của vua Thiệu Trị) nằm trên đường Bạch Đằng - Ảnh: NGUYỄN DO



Dưới sông Đông Ba, đề án đề xuất sử dụng thuyền điện đưa khách ngắm cảnh, kết nối với Công viên Trịnh Công Sơn, Thanh Hà - Bao Vinh và các làng nghề Thanh Tiên, làng Sình.

Ca Huế, hò Huế, biểu diễn nhạc cụ dân tộc được nghiên cứu tổ chức trên thuyền hoặc không gian nổi.

Giữ hồn Gia Hội, giữ cả sinh kế của dân

Sống trên đường Bạch Đằng hơn 40 năm, bà Nguyễn Thị Hương (68 tuổi, phường Phú Xuân) cho biết rất mong tuyến phố sớm thành hình.

"Nhiều năm nay, người dân và du khách thường đến đây uống cà phê, ngắm cảnh vào buổi sáng. Buổi tối, khu vực này có nhiều quán ăn, quán nhậu. Người dân mong nơi đây có một tuyến phố đi bộ xứng tầm", bà nói.

Tuy vậy, bà Hương cho rằng cần bố trí, sắp xếp hợp lý, phải để phố đi bộ giữ được cái hồn Gia Hội, đồng thời người dân sinh sống trong khu vực có vị trí buôn bán, có thêm thu nhập.

Ông Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Đề án phát triển dịch vụ, du lịch sông Đông Ba - đường Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng vào chiều 9-11 - Ảnh: NGỌC HIẾU

Tại cuộc họp ngày 9-11, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND TP Huế - kết luận trước mắt ưu tiên triển khai, khai thác không gian đường Bạch Đằng từ cầu Gia Hội đến chùa Diệu Đế.

Sở Xây dựng được giao chủ trì cùng địa phương sớm hoàn thiện thiết kế đô thị, quy chế quản lý hai tuyến Bạch Đằng và Huỳnh Thúc Kháng. Tuyến Huỳnh Thúc Kháng sẽ được định hướng, vận động chỉnh trang từng bước, khai thác đồng bộ hai bờ khi đủ điều kiện.

Ông Thanh yêu cầu các dự án hạ tầng liên quan phối hợp tiến độ, ưu tiên hoàn thành đoạn thí điểm và các hạng mục dưới sông trước khi đưa vào khai thác. Cần xác định thời hạn hoàn thành cụ thể để doanh nghiệp, người dân chủ động chuẩn bị, tránh tình trạng vừa thi công vừa kinh doanh.

Bến nước ven sông Đông Ba - Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Thanh yêu cầu, việc thiết kế phải thống nhất, phù hợp đặc trưng kiến trúc nhà cổ, phố cổ, từ màu sắc, đèn lồng đến xe bán hàng. Việc khai thác vỉa hè phải có mật độ phù hợp, bảo đảm lối đi thông thoáng. Hoạt động biểu diễn phải kiểm soát âm lượng, không ảnh hưởng đời sống dân cư.

Đáng chú ý, chính quyền phường chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động trên địa bàn, tổ chức lấy ý kiến, tạo đồng thuận về giờ giấc hoạt động, giao thông, bãi đỗ xe và phương án kinh doanh. Lợi ích từ đề án phải được tính đến cả những hộ trong kiệt, phía sau các hộ mặt tiền.

Phố đi bộ dự kiến nằm bên sông Đông Ba - Ảnh: NGUYỄN DO

Chủ tịch UBND TP Huế cũng định hướng nghiên cứu bố trí nguồn thu từ hoạt động tại khu phố để tái đầu tư cho chính khu vực, phục vụ chỉnh trang, bảo tồn và hỗ trợ người dân.

Trước mắt, địa phương chọn một số hoạt động phù hợp để thí điểm trước Tết, phục vụ người dân và du khách. Quá trình triển khai sẽ vừa làm vừa đánh giá, điều chỉnh, tiến tới vận hành đồng bộ khi hạ tầng và các điều kiện cần thiết được bảo đảm.