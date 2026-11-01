Thi công cống thoát nước ở Đà Nẵng, nhà dân xuất hiện vết nứt lọt cả bàn tay

Nhà ông Lường Tài Liệu (kiệt 44 Bùi Thế Mỹ) xuất hiện vết nứt lọt cả bàn tay - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Những ngày qua, người dân trên đường Hải Triều - Bùi Thế Mỹ phải thấp thỏm vì công trình thi công dự án cống thoát nước gây bất tiện cho các hộ dân trong khu vực.

Nhà nứt, người dân thấp thỏm mùa mưa

Theo phản ánh của người dân, quá trình thi công bằng thiết bị búa rung tạo ra độ rung lắc lớn, khiến một số nhà dân xuất hiện tình trạng nứt nền, nứt tường. Trong khi đó, việc rào chắn, tập kết máy móc và vật tư trên tuyến đường vốn đã chật hẹp khiến việc đi lại hằng ngày càng khó khăn.

Ông Lâm Quốc Trí (đường Hải Triều) cho biết từ khi thi công, phần hiên nhà ông đã bị lún khoảng 1-2cm. Từ đó, trên tường xuất hiện vết nứt chân chim ở vị trí tiếp giáp giữa tường nhà và tường rào phía trước.

Ông Trí cho biết nhiều nhà dân trong khu vực bị lún, xô lệch, cửa sắt không thể đóng mở bình thường.

Công trình thi công chống ngập ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trên đường Hải Triều - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tương tự, nhiều nhà dân nằm trong khu vực quy hoạch "treo" gần 20 năm qua, gặp khó khăn trong việc sửa chữa, cải tạo nhà cửa. Nay công trình thi công phát sinh tình trạng nứt nẻ càng khiến các hộ thêm bất an.

Ông Lường Tài Liệu (kiệt 44 Bùi Thế Mỹ) cho biết từ khi công trình thi công, một bức tường nhà ông đã xuất hiện vết nứt lọt cả bàn tay.

"Vừa qua các đơn vị cũng đến kiểm tra, đo đạc. Tuy nhiên công trình mới thi công mà nhà đã nứt vậy nên chúng tôi rất lo nhà sẽ bị ảnh hưởng nặng khi mùa mưa tới" - ông Liệu nói.

Đại diện UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết đã nắm thông tin và đang xác minh lại số lượng các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đơn vị thi công chặn luôn tuyến đường Bùi Thế Mỹ để thi công cống thoát nước - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

"Thi công lớn thì không thể không ảnh hưởng đến nhà dân"

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Dũng, Phó giám đốc Công ty TNHH Kỳ Trung (đơn vị thi công), xác nhận việc thi công đã làm ảnh hưởng đến một số hộ dân. Ông Dũng cho biết ban đầu hồ sơ thiết kế được duyệt sử dụng phương pháp ép cọc bằng búa rung.

Tuy nhiên, khi triển khai, trước phản ánh của người dân về tình trạng rung lắc truyền qua nền đất, có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà cửa, đơn vị đã chủ động tạm dừng thi công gần một tháng để làm thủ tục thay đổi công nghệ.

"Thi công công trình lớn thì không thể không ảnh hưởng đến nhà dân, nhất là quá trình ép cọc làm cống. Hợp đồng trước đây chủ đầu tư ký với chúng tôi thi công bằng phương pháp ép cọc bằng búa rung. Giờ thay đổi phương pháp thi công, phải thay đổi định mức thi công. Cái này vừa qua chủ đầu tư thống nhất chúng tôi đã tạm dừng một thời gian để thay đổi phương án thi công" - ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, nhà thầu đã đưa thiết bị ép cọc bằng robot từ TP.HCM ra Đà Nẵng thay thế búa rung. Công nghệ mới hạn chế rung chấn, nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình nhà ở lân cận.

Đối với những hộ dân có nhà xuất hiện vết nứt, ông Dũng cho biết công trình đã được mua bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba.

Đại diện bảo hiểm đã phối hợp với tổ trưởng dân phố đến kiểm tra, ghi nhận hiện trạng tại từng hộ.

Ông Dũng cho biết sau khi hoàn thành thi công đoạn tuyến qua khu vực, đơn vị bảo hiểm sẽ thẩm định chi tiết, làm thủ tục bồi thường, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nếu xác định có thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm.

Về việc cản trở giao thông, nhà thầu cho biết đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thành phần cọc cừ còn lại trong vài ngày tới, sau đó thu dọn thiết bị, trả lại mặt bằng cho người dân đi lại.

Người dân trong khu vực phải đi lại trên vỉa hè vì đường bị chặn để thi công cống thoát nước - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Dự án thi công đường thoát nước kéo dài từ đường Bà Bang Nhãn qua Hải Triều đến Bùi Thế Mỹ do UBND phường Ngũ Hành Sơn làm chủ đầu tư. Công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập úng tại khu dân cư mỗi khi mùa mưa đến, đặc biệt tại các tuyến đường Bà Bang Nhãn, Đặng Thái Thân và khu vực lân cận.