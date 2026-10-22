The Emerald Boulevard: Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc khu vực TP.HCM mở rộng

Bà Trần Thị Hà - Phó tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Lê Phong, đại diện doanh nghiệp nhận giải thưởng “Best High-end Condo Development (Greater HCMC) cho dự án The Emerald Boulevard - Ảnh: DNCC

Tại khu vực Đông Bắc TP.HCM, Quốc lộ 13 giữ vai trò là một trong những trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm thành phố với các đô thị công nghiệp, thương mại và dịch vụ lân cận.

Lợi thế này tạo điều kiện để khu vực tiếp tục thu hút cư dân, chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao, đồng thời mở ra dư địa phát triển những dự án căn hộ có chất lượng và được quy hoạch đồng bộ bài bản.

Nắm bắt xu hướng đó, Tập đoàn Lê Phong phát triển The Emerald Boulevard (Dự án Khu căn hộ Đại lộ Ngọc Lục Bảo) theo định hướng căn hộ cao cấp tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM.

Việc được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 không chỉ ghi nhận chất lượng dự án, mà còn cho thấy cách tiếp cận của doanh nghiệp trong việc kết hợp lợi thế vị trí, kiến trúc, thiết kế, công nghệ và tiện ích để tạo nên một sản phẩm nhà ở có giá trị sử dụng lâu dài.

Dấu ấn kiến trúc trên mặt tiền Quốc lộ 13

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 13, The Emerald Boulevard sở hữu lợi thế kết nối đến các khu vực kinh tế, thương mại và dịch vụ tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM. Vị trí này không chỉ hỗ trợ nhu cầu di chuyển hằng ngày của cư dân mà còn đặt dự án trong khu vực có tiềm năng phát triển cùng quá trình mở rộng không gian đô thị và liên kết vùng.

The Emerald Boulevard sở hữu vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, kết nối thuận tiện đến các khu vực kinh tế, thương mại và dịch vụ tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM - Ảnh: DNCC

Trên nền tảng lợi thế vị trí, dự án được phát triển với hai tòa tháp cao 40 tầng, tạo điểm nhấn với kiến trúc lấy cảm hứng từ vẻ đẹp viên ngọc lục bảo - biểu trưng cho vẻ đẹp sang trọng và giá trị bền vững.

Với sự tham gia của CUBIC Architecture trong thiết kế kiến trúc và LJ-Group trong thiết kế cảnh quan, The Emerald Boulevard theo đuổi ngôn ngữ thiết kế hiện đại, chú trọng sự cân bằng giữa thẩm mỹ kiến trúc và trải nghiệm sống.

Hệ thống chiếu sáng mặt ngoài (Facade Lighting) do GoLight triển khai góp phần tôn lên diện mạo kiến trúc The Emerald Boulevard, tạo điểm nhấn nhận diện nổi bật khi đêm xuống - Ảnh: DNCC

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là hệ thống chiếu sáng mặt ngoài (Facade Lighting) do GoLight triển khai. Thông qua giải pháp ánh sáng nghệ thuật, diện mạo công trình được nhấn mạnh khi đêm xuống, tạo hiệu ứng thị giác nổi bật cho hai tòa tháp trên trục giao thông huyết mạch, ngay vị trí cửa ngõ.

Không chỉ góp phần hoàn thiện ngôn ngữ kiến trúc, hệ thống chiếu sáng còn thể hiện sự đầu tư của Lê Phong vào diện mạo công trình cả ngày lẫn đêm, qua đó góp phần tạo nên dấu ấn nhận diện cho khu vực đô thị.

Tiện nghi cao cấp kết hợp công nghệ thông minh

Ở phân khúc căn hộ cao cấp, giá trị của dự án không chỉ được thể hiện qua vị trí hay hình thái kiến trúc, mà còn nằm ở chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm sử dụng bên trong từng căn hộ.

Với The Emerald Boulevard, Tập đoàn Lê Phong chú trọng lựa chọn thiết bị, vật liệu từ các thương hiệu quốc tế như Bosch, Hafele, Grohe, Yale, Schneider và Samsung, góp phần hoàn thiện công năng, tính thẩm mỹ và sự tiện nghi của không gian sống.

Bên cạnh chất lượng thiết bị, dự án còn tích hợp hệ sinh thái nhà thông minh Samsung SmartThings, cho phép gia chủ quản lý và điều khiển các thiết bị tương thích thông qua nền tảng kết nối thông minh, mang đến sự tiện nghi trong sinh hoạt và khả năng quản lý không gian sống chủ động hơn.

Hệ tiện ích cho không gian sống trọn vẹn

Song hành cùng không gian căn hộ là hệ tiện ích nội khu được quy hoạch bài bản, nổi bật với mô hình "Luxury Layered Living" (Chuẩn sống thượng lưu đa tầng).

Trong đó, khối đế và tầng trệt là hệ tiện ích thương mại và cộng đồng; tầng 4 là nhóm tiện ích phục vụ sức khỏe, thể thao & giải trí; tầng 5 tập trung các tiện ích giúp cư dân thư giãn & vận động ngoài trời và cuối cùng là nhóm các tiện ích ở tầng 20 mang đến trải nghiệm độc đáo trên cao và không gian kết nối.

Thay vì chỉ tập trung vào diện tích căn hộ hay số lượng tiện ích riêng lẻ, cách tổ chức không gian sống đồng bộ theo tầng lớp, tạo nên lợi thế khác biệt cho dự án.

Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với phân khúc căn hộ cao cấp, khi chất lượng sống ngày càng được đánh giá thông qua sự kết hợp giữa môi trường cư trú, tiện nghi, công nghệ và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng cư dân.

Không gian căn hộ mẫu The Emerald Boulevard được chăm chút với hệ thiết bị và vật liệu từ các thương hiệu quốc tế, hoàn thiện trải nghiệm sống tiện nghi, thẩm mỹ và chuẩn mực - Ảnh: DNCC

Danh hiệu "Best High-End Condo Development (Greater HCMC)" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 là sự ghi nhận dành cho The Emerald Boulevard, đồng thời đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình phát triển đa dạng các dòng sản phẩm của Tập đoàn Lê Phong.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng chất lượng, tiện nghi và giá trị sử dụng lâu dài, việc phát triển những sản phẩm đáp ứng nhu cầu an cư thực tế vẫn là nền tảng quan trọng đối với doanh nghiệp bất động sản.

Với The Emerald Boulevard, Tập đoàn Lê Phong tiếp tục theo đuổi định hướng "Bất động sản thật - Giá trị thật", gắn đầu tư vào chất lượng công trình với nhu cầu sống ngày càng cao của cư dân và sự phát triển dài hạn của khu vực TP.HCM mở rộng.