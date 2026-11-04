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Tháo dỡ trạm dân phòng siêu mỏng 'án ngữ' trước nhà dân ở Đà Nẵng

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Sau hơn 16 năm tồn tại, công trình siêu mỏng được giao làm trạm dân phòng có diện tích chỉ 13,8m², án ngữ trước nhà dân trên đường Hoàng Diệu (Đà Nẵng) đã được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo vỉa hè và thoát nước.

Tháo dỡ công trình siêu mỏng 13,8m² 'án ngữ' trước nhà dân ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Công trình siêu mỏng 13,8m² trên đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 4-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt đầu tháo dỡ công trình siêu mỏng làm Trạm dân phòng khu vực II tại số 581 Hoàng Diệu theo thông báo trước đó của đơn vị.

Việc tháo dỡ được thực hiện trong khuôn khổ dự án cải tạo vỉa hè và thoát nước đường Hoàng Diệu, đoạn từ đường Trưng Nữ Vương đến Duy Tân, kết hợp tháo dỡ Trạm dân phòng khu vực II. Dự án dự kiến hoàn thành ngày 8-12-2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hòa Cường xác định Trạm dân phòng khu vực II tại số 581 Hoàng Diệu hiện không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng, thuộc phạm vi phải xử lý khi thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa vỉa hè.

Ngoài hạng mục tháo dỡ trạm dân phòng, dự án còn tháo dỡ toàn bộ bó vỉa, vỉa hè và bó bồn cây xanh hiện trạng để đầu tư mới vỉa hè lát đá trên nền bê tông xi măng, thay bó vỉa, thay mới đan hố ga…

Ghi nhận của phóng viên sáng 4-11, công nhân đã bắt đầu tháo dỡ công trình siêu mỏng tồn tại suốt 16 năm này. Nhóm công nhân tháo kết cấu sắt ở mái nhà và cửa của công trình.

Tháo dỡ công trình siêu mỏng 13,8m² 'án ngữ' trước nhà dân ở Đà Nẵng - Ảnh 2.
Tháo dỡ công trình siêu mỏng 13,8m² 'án ngữ' trước nhà dân ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Công trình siêu mỏng được tháo dỡ vào sáng 4-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Tháo dỡ công trình siêu mỏng 13,8m² 'án ngữ' trước nhà dân ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Việc tháo dỡ được thực hiện từ tầng trên cùng của ngôi nhà siêu mỏng - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Trước đó, Tuổi Trẻ đã phản ánh về công trình siêu mỏng này trong bài viết "Cận cảnh công trình siêu mỏng 13,8m² chắn trước nhà dân ở Đà Nẵng".

Công trình có tổng diện tích chỉ 13,8m², chiều ngang gần 10m, chiều sâu chưa đầy 2m. Với hình dáng đặc biệt, công trình trông như một căn nhà mỏng dính nằm án ngữ ngay trước mặt tiền nhà số 583A Hoàng Diệu.

Theo tìm hiểu trước đó, phần đất này vốn nằm trong khuôn viên nhà kho của Công ty Xăng dầu khu vực V. Sau nhiều lần quy hoạch, mở đường, diện tích đất 13,8m² thuộc sở hữu nhà nước.

Năm 2010, một hộ dân có đất liền kề đã lấn chiếm, tự ý xây dựng ki ốt để kinh doanh trên diện tích này. Phát hiện vụ việc, chính quyền quận Hải Châu khi đó đã ban hành quyết định đình chỉ thi công công trình xây dựng không phép, đồng thời giao UBND phường Hòa Thuận Đông quản lý phần đất đã thu hồi.

Đến năm 2013, UBND phường Hòa Thuận Đông quyết định giao Đội dân phòng khu vực II quản lý khu đất để tổ chức trực, tuần tra, canh gác, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ đó đến nay, công trình vẫn tồn tại, phía trước gắn bảng Trạm dân phòng khu vực II, nhưng theo ghi nhận trước đây, cửa thường xuyên đóng kín, hiếm khi có người làm việc.

Tháo dỡ công trình siêu mỏng 13,8m² 'án ngữ' trước nhà dân ở Đà Nẵng - Ảnh 5.Cận cảnh công trình siêu mỏng 13,8m² chắn trước nhà dân ở Đà Nẵng

Một công trình siêu mỏng, diện tích vỏn vẹn 13,8m², tồn tại trên đường phố Đà Nẵng suốt hơn 16 năm sắp được tháo dỡ.

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TRƯỜNG TRUNG
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    Chủ đề: Hải Châu Hoàng Diệu đường Trưng Nữ Vương nhà siêu mỏng Đà Nẵng

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