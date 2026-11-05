Thành viên kiểm đếm rừng lạc trong rừng Hòn Hèo

Ông Hoàng Tùng được tìm thấy sau 2 tiếng lạc trong rừng Hòn Hèo - Ảnh: Ban CHQS phường Hòa Thắng

Ngày 5-11, Công an phường Hòa Thắng (Khánh Hòa) cho biết vừa giải cứu an toàn thành viên kiểm đếm rừng của nhà máy nước Khu kinh tế Vân Phong.

Thông tin ban đầu, chiều 4-11, đoàn kiểm đếm rừng nhà máy nước sạch Khu kinh tế Vân Phong vào khu vực rừng Hòn Hèo thực hiện việc kiểm đếm. Đoàn đi có 15 người, trong đó có ông Hoàng Tùng (40 tuổi).

Tuy nhiên, khi đoàn đang ra khỏi khu vực rừng gần lòng hồ Tiên Du thì ông Tùng bị lạc tại khu vực rừng núi Hòn Hèo.

Đến khoảng 16h20 cùng ngày, Công an phường Hòa Thắng nhận tin báo về vụ việc, đồng thời phối hợp với nhiều lực lượng như quân sự, biên phòng... tổ chức phương án cứu hộ cứu nạn.

Sau gần 2 tiếng tìm kiếm, các đơn vị chức năng đã tìm thấy ông Hoàng Tùng, đưa người này ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn. Qua kiểm tra y tế ban đầu, hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định.

Rừng Hòn Hèo là dãy núi cao nhất trong số các đỉnh quanh đầm Nha Phu và vịnh Vân Phong, với nhiều đỉnh cao hơn 800m, như Phước Hà Sơn, Tiên Du, Mai Nha.