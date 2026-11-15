Thanh Lam, Mỹ Linh, Trọng Tấn và Đăng Dương cùng về trường cũ hát

Thanh Lam và Mỹ Linh hát mừng 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh: BTC

Khoa thanh nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) vừa có đêm nhạc 70 năm - Những thanh âm ngân mãi tối 14-11, nằm trong chuỗi kỷ niệm 70 năm thành lập trường, đồng thời cũng chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Không phải chương trình nào cũng hội tụ nhiều giọng ca các thế hệ đến vậy! Số lượng ca sĩ lên 28 người, trong đó có nhiều nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú và nhiều gương mặt nổi tiếng của âm nhạc Việt Nam.

Thanh Lam, Mỹ Linh, Trọng Tấn… về trường góp vui tiết mục văn nghệ

Năm 9 tuổi (năm 1978), Thanh Lam được tuyển chọn vào Nhạc viện Hà Nội theo học môn đàn tỳ bà hệ 11 năm nhưng năm 1985 chị chuyển sang học khoa thanh nhạc, hệ trung cấp tại đây.

Còn Mỹ Linh đỗ thủ khoa đầu vào khoa thanh nhạc năm 1993 lúc 18 tuổi, dưới sự rèn luyện trực tiếp của NSƯT Diệu Thúy. Cả hai sau này đều là những ngôi sao của nhạc nhẹ Việt Nam.

Trong khi đó Trọng Tấn từ một cậu học trò khối A, không chút kiến thức gì về nhạc lý, lại nộp đơn thi vào Nhạc viện Hà Nội chỉ vì học ở đây không phải mất tiền đóng học phí, trở thành học trò cưng của NSND Trần Hiếu. Sau khi tốt nghiệp, anh có thời gian giảng dạy tại trường trước khi ra hoạt động tự do.

Đăng Dương năm 12 tuổi đã lên Hà Nội theo học đàn bầu tại nhạc viện và năm 1992 chuyển sang học thanh nhạc. Cả hai đều sở hữu chất giọng nam cao, đắt sô ở dòng nhạc cách mạng và nhạc thính phòng cổ điển. Cùng với Việt Hoàn, họ làm nên "tam ca nhạc đỏ" in dấu trong lòng khán giả.

Thanh Lam và Mỹ Linh song ca Ôi quê tôi - Video: ĐẬU DUNG

Nay những nghệ sĩ "về nhà", không phải là diva hay ca sĩ nổi tiếng của nhạc Việt mà là những cô cậu sinh viên của trường năm xưa. Họ hát cùng thầy cô, đồng nghiệp và các em khóa sau trong một đêm nhạc thân tình và ấm áp để chào mừng 70 năm học viện.

Thanh Lam song ca cùng Mỹ Linh Ôi quê tôi; Trọng Tấn, Đăng Dương và Việt Hoàn bùng nổ với mashup Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng. Khán giả nghe họ hát, nhưng thấy cả chặng đường sư phạm của lò đào tạo này.

"Tam ca nhạc đỏ" thể hiện mashup Đường chúng ta đi - Hà Nội niềm tin và hy vọng trong tiếng vỗ tay của khán giả - Ảnh: BTC

Cây cao bóng cả hội ngộ

Nhưng xúc động nhất là sự hội ngộ hiếm có của ba giọng hát gạo cội trong tiết mục Bình Trị Thiên khói lửa: NSND Quang Thọ (sinh năm 1948), NSND Dương Minh Đức (1949) và NSND Ngọc Khang (1965).

Khán giả lâu lâu vẫn nghe tiếng hát Quang Thọ cất lên ở một chương trình chính luận nào đó; còn hai nghệ sĩ còn lại, có lẽ phải những dịp như thế này, họ mới lại bước lên sân khấu.

Ngay cả NSND Hà Thủy - cô giáo của nhiều ca sĩ nổi tiếng của V-Pop, cũng dịp này, khán giả mới được nghe lại giọng hát của bà.

Ba nghệ sĩ gạo cội Quang Thọ, Dương Minh Đức và Ngọc Khang trình diễn Bình Trị Thiên khói lửa - Video: ĐẬU DUNG

PGS.TS.NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn - Trưởng khoa thanh nhạc - chia sẻ, 70 năm là một hành trình rất đáng tự hào. Nhìn lại không chỉ thấy sự phát triển của một lĩnh vực đào tạo, mà còn cảm nhận được sự trưởng thành của nhiều thế hệ.

Có những người thầy đã dành cả cuộc đời cho bục giảng và sự nghiệp truyền dạy tiếng hát. Có những nghệ sĩ đã mang tiếng hát của mình đến với công chúng, làm đẹp thêm đời sống tinh thần của nhân dân, và có biết bao thế hệ học trò từ mái trường này đã trưởng thành, tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật.

Tân Nhàn nhắn nhủ, một giọng hát có thể chinh phục người nghe bằng kỹ thuật, nhưng để ở lại lâu dài trong lòng công chúng, tiếng hát ấy cần có cảm xúc, có nhân cách nghệ thuật và có trách nhiệm với những giá trị mà mình truyền tải.

Lịch sử hình thành và phát triển của khoa thanh nhạc gắn liền với quá trình xây dựng nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam hiện đại và sự ra đời của Trường Âm nhạc Việt Nam - tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày nay. Trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khoa thanh nhạc luôn là một trong những đơn vị đào tạo nòng cốt, góp phần đặt nền móng và phát triển nền thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Trước Tân Nhàn, các trưởng khoa tiền nhiệm là NSND Quốc Hương, NSND Phạm Quý Dương, PGS.NSƯT Mai Khanh, GS.NSND Nguyễn Trung Kiên, NGƯT Vũ Thúy Huyền, ThS.NGƯT Trần Diệu Thúy, ThS.NSND Nguyễn Quang Thọ, ThS.NSƯT Phan Thị Thu Lan và TS.NSND Đỗ Quốc Hưng.