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Mỹ Linh là ‘chị cả’ trong Phòng khách 3 thế hệ

tác giả
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG
ĐẬU DUNG

Nhạc sĩ Dương Cầm mời diva Mỹ Linh, người mà nhiều thế hệ khán giả đã lớn lên cùng giọng hát của chị, bước lên sân khấu Phòng khách 3 thế hệ số 3.

Mỹ Linh là ‘chị cả’ trong Phòng khách 3 thế hệ - Ảnh 1.

Mỹ Linh sẽ góp mặt tại Phòng khách 3 thế hệ ngày 24-12 tại Nhà hát Hồ Gươm - Ảnh: FBNV

Cùng với Mỹ Linh, Phòng khách 3 thế hệ số 3 chủ đề V nhà đêm giáng sinh tối 24-12 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Hoàng Hải, Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc.

Người già hay người tr đu biết M Linh

Chia sẻ với Tui Tr, nhạc sĩ Dương Cầm - Giám đốc âm nhạc kiêm tổng đạo diễn chương trình - nói Mỹ Linh, Hoàng Hải, Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc giống một gia đình.

"Nếu Mỹ Linh là người chị cả dẫn dắt, Hoàng Hải là người anh trai ấm áp, tình cảm, thì Trung Quân là cậu em cá tính mang trong mình sự khắc khoải, day dứt. Lâm Bảo Ngọc lại là cô út với sự tươi trẻ và giọng hát nội lực luôn chực chờ bùng nổ", anh ví von.

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Hai số trước, Dương Cầm chọn hai nhạc sĩ Đức Huy và Trần Tiến để "xông đất". Họ đều là những người sáng tác, các nghệ sĩ trẻ góp mặt cũng đều là những ca - nhạc sĩ thế hệ gen Z. 

Tới số 3 này, nhạc sĩ mời ca sĩ Diva Mỹ Linh - người mà các thế hệ đã lớn lên cùng giọng hát của chị.

Theo Dương Cầm, người lớn tuổi nhớ Mỹ Linh qua những bài hát cũ. Người trẻ lại biết chị qua các chương trình truyền hình, các bài hát như Tóc ngn, Hương ngc lan...

"Vẫn là chị Mỹ Linh nhưng ai cũng có một kỷ niệm riêng với chị, và đó chính là lý do Mỹ Linh có mặt tại Phòng khách 3 thế hệ lần này", nhạc sĩ 8x nói thêm.

Mỹ Linh là ‘chị cả’ trong Phòng khách 3 thế hệ - Ảnh 2.

Mỹ Linh hội ngộ với Hoàng Hải, sẽ có gì đặc biệt ở Phòng khách 3 thế hệ? - Ảnh: FBNV

Bốn nghệ sĩ, bốn cá tính và màu sắc âm nhạc riêng, đại diện cho những thế hệ 7x, 8x, 9x và gen Z sẽ cùng hội ngộ trong một không gian âm nhạc đậm chất Giáng sinh.

Dương Cầm chia sẻ thêm, cũng như hai số trước, ở số này, những ca khúc quen thuộc sẽ được hòa âm, phối khí mới và mashup. Những giai điệu tưởng như đã rất thân thuộc có thể bất ngờ tìm thấy một đời sống mới; những giọng hát với cá tính khác biệt sẽ cùng hòa quyện, tạo nên những khoảnh khắc thăng hoa và những trải nghiệm khó quên cho khán giả.

Mỹ Linh là ‘chị cả’ trong Phòng khách 3 thế hệ - Ảnh 3.

Trung Quân và Lâm Bảo Ngọc - Ảnh: FBNV

Phòng khách 3 thế hệ như "về nhà"

Ngoài kia thiên hạ đang đu concert quy mô hàng chục ngàn khán giả ầm ầm. Thay vì một một concept hoành tráng như thế, Phòng khách 3 thế h của Dương Cầm nhỏ xinh, ấm cúng; đồng thời tiếp tục đưa âm nhạc trở về với một hình ảnh gần gũi nhất trong căn nhà: phòng khách - cũng là biểu tượng của sự đoàn viên, kết nối các thế hệ.

Dương Cầm muốn kể điều gì? Trả lời Tuổi Trẻ, nhạc sĩ nói "concert lớn thì vui, đông, náo nhiệt. Còn Phòng khách 3 thế hệ lại giống như về nhà". Cả hai đều cần thiết cho đời sống tinh thần và có giá trị khác nhau. Người thích ồn ào náo nhiệt cùng nhóm bạn, người thích sự trầm lắng bên người thân.

"Tôi không muốn thể hiện điều gì vĩ mô cả. Tôi chỉ muốn giữ một sợi dây để nhắc nhở bản thân và tất cả các khán giả chúng ta dù là ai, dù ở đâu, thành công hay thất bại luôn có một nơi để nương náu tâm hồn đó là gia đình thương yêu", anh nói "đó cũng là chủ đề số này: Về nhà đêm Giáng Sinh".

Mỹ Linh là ‘chị cả’ trong Phòng khách 3 thế hệ - Ảnh 4.

Phòng khách 3 thế hệ tiếp tục định vị là một concept nhiều khác biệt - Ảnh: FBNV

Một trong những nét riêng làm nên sức hấp dẫn của Phòng khách 3 thế h chính là những khoảnh khắc tương tác, nơi khán giả được tham gia vào câu chuyện âm nhạc thay vì chỉ ngồi nghe và thưởng thức.

Ngoài những lá thư từ khán giả dành cho người thân, một lời cảm ơn hay đơn giản là mong ước được cùng gia đình trải qua một mùa Giáng sinh bình yên, chương trình cũng sẽ có những khoảnh khắc cả gia đình và các nghệ sĩ cùng cất tiếng hát mừng Giáng sinh.

Mỹ Linh là ‘chị cả’ trong Phòng khách 3 thế hệ - Ảnh 7.Nhạc sĩ Dương Cầm công bố chương trình Phòng khách 3 thế hệ, cam kết chỉ hát live, không hát nhép

Phòng khách 3 thế hệ sẽ chỉ có hát live, không có hát nhép. Điều này cũng phù hợp với tính chất của chuỗi chương trình gắn kết các thế hệ, quan trọng ở cảm xúc thật, truyền đạt thật.

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    Chủ đề: Giáng sinh Dương Cầm Mỹ Linh Phòng khách 3 thế hệ

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