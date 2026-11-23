Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh cùng đứng một sân khấu - Ảnh: BTC

Ký ức Hà Nội có thời lượng 4 tiếng vào tối 22-11 khép lại hai đêm kín khán phòng tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội. Trước khi đêm nhạc kết thúc, các nghệ sĩ còn nhắn nhủ khán giả "hãy đi một vòng hồ Gươm để cảm nhận Hà Nội một lần nữa rồi hãy về nhà ngủ".

Nghe lại tiếng hát Thanh Lam 30 năm trước

Khi nhắc đến Hà Nội, không thể không nhắc đến bài Hoa sữa của nhạc sĩ Hồng Đăng. Bài hát bắt nguồn từ một "đơn đặt hàng" từ đạo diễn Đức Hoàn cho bộ phim Hà Nội, mùa chim làm tổ.

Do thời gian gắn bó với Hà Nội chưa nhiều, Hồng Đăng lúc đó bị "bí" ý tưởng sáng tác. Nhờ lời gợi ý của một người bạn nhà thơ khuyên nên chọn một loài hoa tượng trưng cho Hà Nội, chỉ trong vài chục phút, nhạc sĩ đã hoàn thành ca khúc nổi tiếng.

Không biết ngoài kia người ta yêu ghét hoa sữa thế nào nhưng tại khán phòng Ký ức Hà Nội, khi được hỏi, khán giả đều nói yêu. Và yêu hơn khi chương trình phát lại MV Hoa sữa do ca sĩ Thanh Lam thể hiện năm 1997. Đi cùng là hình ảnh Hà Nội một thời của nhiều người.

Thanh Lam hát bài Hoa sữa năm 1997

Thanh Lam hát Hoa sữa tối 22-11 - Video: ĐẬU DUNG

Nghe lại giọng hát gần 30 năm trước, Thanh Lam có một sự xúc động không hề nhẹ. Ca sĩ kể khi đó, chị đang mang bầu đứa con gái đầu lòng. Nay con gái Thanh Lam đã 30 tuổi, còn chị đã trở thành bà ngoại.

Thanh Lam hỏi khán giả "thấy Thanh Lam có thay đổi gì qua ngần ấy năm hay không?". Nhận được sự tán thưởng rằng vóc dáng và giọng hát nồng nàn của chị không thay đổi mà ngày càng đẹp hơn, "bà ngoại" Thanh Lam gửi lời chào trân trọng đến những người con ở Hà Nội và mong hát được thêm 20 năm nữa.

Trên sân khấu, nghệ sĩ thể hiện Hoa sữa nhưng so với giọng hát mộc mạc của 30 năm trước, giọng hát Thanh Lam bây giờ dày hơn, nồng hơn và trải nghiệm cũng nhiều hơn.

Ngọc Anh và nghệ sĩ Trần Minh Tuấn - Ảnh: BTC

Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh hòa giọng Nhớ về Hà Nội

Thông thường một live show sẽ có 1-2 diva nhưng đêm Ký ức Hà Nội có tới 3 diva và một giọng hát từ lâu cũng được đánh giá mang tầm diva.

Tất nhiên, diva chỉ là một danh hiệu do công chúng hoặc truyền thông đặt và có khi những người trong cuộc không quan tâm quá. Nhưng sự tụ hội cùng lúc của bốn giọng ca Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh trên sân khấu đúng là một sự đặc biệt.

Mở đầu bằng Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi), Tiến về Hà Nội (Văn Cao) và Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh), Ký ức Hà Nội đưa khán giả đi qua một hành trình âm nhạc nhiều sắc thái của thủ đô với hai mảng cảm xúc "Hà Nội xanh" và "Hà Nội hồng".

Một bên là Hà Nội hào hùng, kiêu hãnh; một bên là Hà Nội hào hoa, lãng mạn và khi xa rồi mới "hiểu tâm hồn người Hà Nội".

Mỹ Linh hát Hà Nội đêm trở gió - Ảnh: BTC

Mỹ Linh nói vui Hà Nội có lẽ là thành phố được "thiên vị" nhất cả nước bởi có quá nhiều ca khúc hay viết về Hà Nội.

Để trong đêm ngập tràn ký ức này, khán giả gặp lại loạt ca khúc đi cùng năm tháng. Giọng Hà Trần tinh tế, nhiều cung bậc cảm xúc với Gửi người em gái, Phố nghèo, Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội, Nỗi lòng người đi, Hướng về Hà Nội…

Hai chị em Mỹ Linh và Hà Trần hát Ngẫu hứng sông Hồng - Ảnh: BTC

Trong khi đó Thanh Lam nồng nàn, rạo rực và chưa bao giờ hết lửa. Ở tuổi bà ngoại, giọng ca 6X vẫn khiến khán giả "cháy" cùng mình: Ngoài Hoa sữa, còn có Tình yêu Hà Nội, Đêm hồ Gươm, Hà Nội 12 mùa hoa, ca khúc mới Một khúc sông Hồng…

Mỹ Linh, một trong những tiếng hát gắn với Hà Nội, đưa khán giả về lại một thời bồi hồi cùng Hương ngọc lan, Hà Nội đêm trở gió…

Thanh Lam (phải) và nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền - Ảnh: BTC

Còn Ngọc Anh trầm khàn, nội lực và đầy cảm xúc. Không chỉ với tình khúc Phú Quang (Kỷ niệm của tôi, Tôi muốn mang hồ Gươm đi, Khúc mùa thu) mà cả tình khúc Hà Nội khác (Hà Nội và tôi của Lê Vinh). Giọng hát của cô và tiếng đàn piano và guitar của nghệ sĩ Trần Minh Tuấn - người bạn thân của Phú Quang khiến không gian ký ức tối hơn, cô đọng hơn và có tính bản thể hơn.

Không gian âm nhạc nối dài thêm bằng những màn song ca, mashup và liên khúc như Một thoáng Tây Hồ - Chiều phủ Tây Hồ (Thanh Lam, Ngọc Anh); Ngẫu hứng sông Hồng (Mỹ Linh, Hà Trần)… Đặc biệt là màn hòa giọng của bốn nghệ sĩ khép lại chương trình với Trăng chiều và Nhớ về Hà Nội bùng nổ, nhiều cảm xúc.

4 nghệ sĩ cùng hát Nhớ về Hà Nội - Video: ĐẬU DUNG