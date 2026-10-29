Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Thẩm phán Mỹ xử các vụ đình đám liên quan ông Trump và Maduro qua đời ở tuổi 92

tác giả
THANH HIỀN
THANH HIỀN
THANH HIỀN

Ở độ tuổi 92, thẩm phán Alvin Hellerstein vẫn đảm đương khối công việc đáng kể. Sự nghiệp thẩm phán hơn 3 thập niên của ông gắn với nhiều vụ án chấn động như vụ khủng bố ngày 11-9-2001 và hàng loạt vụ án liên quan đến ông Trump.

Thẩm phán Mỹ xử các vụ đình đám liên quan ông Trump và Maduro qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 2.

Thẩm phán Alvin Hellerstein qua đời ở tuổi 92 - Ảnh: NYT

Theo Hãng tin Reuters, thẩm phán liên bang kỳ cựu Alvin Hellerstein, người đã xét xử nhiều vụ án chấn động ở Mỹ trong gần 3 thập niên, đã qua đời vào hôm 28-10, hưởng thọ 92 tuổi.

Chánh án Laura Taylor Swain bày tỏ niềm tiếc thương, đồng thời ghi nhận sự tận tâm khi ông Hellerstein vẫn tiếp tục cống hiến cho đến tận những ngày cuối đời.

Ông Hellerstein sinh ra tại New York, có bằng cử nhân và bằng luật tại Đại học Columbia. Ông từng phục vụ trong bộ phận pháp lý của quân đội Mỹ. Năm 1960, ông gia nhập hãng luật Stroock & Stroock & Lavan, làm việc tại đây 38 năm trước khi trở thành thẩm phán.

Ông được bổ nhiệm vào tòa án liên bang tại Manhattan vào năm 1998 dưới thời của Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều vụ án gây chấn động nước Mỹ và toàn thế giới. Ông là người phụ trách phần lớn các vụ kiện dân sự đòi bồi thường trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Năm 2020, thẩm phán Hellerstein đã ra lệnh trả tự do cho ông Michael Cohen - người từng là luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, sau khi Bộ Tư pháp tìm cách thu hồi chế độ quản thúc tại nhà và đưa ông trở lại nhà tù.

Ông cũng xử lý nhiều vụ án liên quan đến ông Trump, trong đó có việc bác đề nghị chuyển vụ án chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels từ tòa án bang New York lên tòa liên bang. Ông Trump tìm cách chuyển vụ án nhằm lật lại bản án kết tội ông hồi tháng 5-2024.

Ông cũng là thẩm phán chủ tọa trong vụ Mỹ truy tố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ở độ tuổi ngoài 90, ông Hellerstein vẫn đảm nhận khối lượng công việc đáng kể.

Năm 2025, ông chủ trì phiên tòa xét xử Charlie Javice, nhà sáng lập một công ty khởi nghiệp giáo dục bị kết tội lừa đảo JPMorgan Chase 175 triệu USD.

Năm 2024, ông chủ trì phiên tòa xét xử Bill Hwang, người bị kết tội gian lận và thao túng thị trường sau khi quỹ Archegos Capital Management sụp đổ, gây thiệt hại hơn 10 tỉ USD cho các ngân hàng.

Là người Do Thái Chính thống giáo, ông Hellerstein thường đề cập đến trách nhiệm bảo đảm công lý và ảnh hưởng của đức tin đối với triết lý xét xử.

Chia sẻ trong một podcast năm 2020, ông cho biết thường bố trí các phiên tuyên án vào thứ Sáu để có thời gian suy ngẫm trong ngày Sabbath của người Do Thái về tính công bằng của các hình phạt.

Theo người phát ngôn tòa án, các vụ án do ông phụ trách sẽ được phân công ngẫu nhiên cho những thẩm phán khác tại tòa. 

Thẩm phán Analisa Torres sẽ thay ông đảm nhận vụ án về ông Maduro với các cáo buộc tra tấn và buôn bán ma túy. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 6-2027 và ông Maduro đã tuyên bố không nhận tội.

Thẩm phán Mỹ xử các vụ đình đám liên quan ông Trump và Maduro qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 3.Ông Maduro tuyên bố được miễn trừ truy tố ở Mỹ vì là nguyên thủ quốc gia

Các chuyên gia pháp lý cho rằng ông Maduro sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn, vì Mỹ đã không công nhận ông là tổng thống hợp pháp của Venezuela kể từ năm 2019.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THANH HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Alvin Hellerstein donald Trump

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất