Thẩm phán Mỹ xử các vụ đình đám liên quan ông Trump và Maduro qua đời ở tuổi 92

Thẩm phán Alvin Hellerstein qua đời ở tuổi 92 - Ảnh: NYT

Theo Hãng tin Reuters, thẩm phán liên bang kỳ cựu Alvin Hellerstein, người đã xét xử nhiều vụ án chấn động ở Mỹ trong gần 3 thập niên, đã qua đời vào hôm 28-10, hưởng thọ 92 tuổi.

Chánh án Laura Taylor Swain bày tỏ niềm tiếc thương, đồng thời ghi nhận sự tận tâm khi ông Hellerstein vẫn tiếp tục cống hiến cho đến tận những ngày cuối đời.

Ông Hellerstein sinh ra tại New York, có bằng cử nhân và bằng luật tại Đại học Columbia. Ông từng phục vụ trong bộ phận pháp lý của quân đội Mỹ. Năm 1960, ông gia nhập hãng luật Stroock & Stroock & Lavan, làm việc tại đây 38 năm trước khi trở thành thẩm phán.

Ông được bổ nhiệm vào tòa án liên bang tại Manhattan vào năm 1998 dưới thời của Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều vụ án gây chấn động nước Mỹ và toàn thế giới. Ông là người phụ trách phần lớn các vụ kiện dân sự đòi bồi thường trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001.

Năm 2020, thẩm phán Hellerstein đã ra lệnh trả tự do cho ông Michael Cohen - người từng là luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, sau khi Bộ Tư pháp tìm cách thu hồi chế độ quản thúc tại nhà và đưa ông trở lại nhà tù.

Ông cũng xử lý nhiều vụ án liên quan đến ông Trump, trong đó có việc bác đề nghị chuyển vụ án chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels từ tòa án bang New York lên tòa liên bang. Ông Trump tìm cách chuyển vụ án nhằm lật lại bản án kết tội ông hồi tháng 5-2024.

Ông cũng là thẩm phán chủ tọa trong vụ Mỹ truy tố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ở độ tuổi ngoài 90, ông Hellerstein vẫn đảm nhận khối lượng công việc đáng kể.

Năm 2025, ông chủ trì phiên tòa xét xử Charlie Javice, nhà sáng lập một công ty khởi nghiệp giáo dục bị kết tội lừa đảo JPMorgan Chase 175 triệu USD.

Năm 2024, ông chủ trì phiên tòa xét xử Bill Hwang, người bị kết tội gian lận và thao túng thị trường sau khi quỹ Archegos Capital Management sụp đổ, gây thiệt hại hơn 10 tỉ USD cho các ngân hàng.

Là người Do Thái Chính thống giáo, ông Hellerstein thường đề cập đến trách nhiệm bảo đảm công lý và ảnh hưởng của đức tin đối với triết lý xét xử.

Chia sẻ trong một podcast năm 2020, ông cho biết thường bố trí các phiên tuyên án vào thứ Sáu để có thời gian suy ngẫm trong ngày Sabbath của người Do Thái về tính công bằng của các hình phạt.

Theo người phát ngôn tòa án, các vụ án do ông phụ trách sẽ được phân công ngẫu nhiên cho những thẩm phán khác tại tòa.

Thẩm phán Analisa Torres sẽ thay ông đảm nhận vụ án về ông Maduro với các cáo buộc tra tấn và buôn bán ma túy. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 6-2027 và ông Maduro đã tuyên bố không nhận tội.