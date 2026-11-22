Khách hàng giao dịch tại Techcombank - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo dữ liệu từ HNX, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank (TCB) đã công bố kết quả phát hành thành công ba lô trái phiếu riêng lẻ liên tiếp trong tháng 11-2026, với tổng giá trị 7.500 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 12-11, Techcombank phát hành thành công lô trái phiếu TCBL12619 gồm 2.500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỉ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 2.500 tỉ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 12-11-2029. Lãi suất cố định 9%/năm.

Tiếp đó, ngày 17-11, ngân hàng tiếp tục hoàn tất phát hành lô trái phiếu TCBL12620 với khối lượng và giá trị tương tự, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 17-11-2029.

Chỉ một ngày sau, Techcombank tiếp tục huy động thêm 2.500 tỉ đồng thông qua lô trái phiếu TCBL12621, phát hành ngày 18-11 và đáo hạn ngày 18-11-2029. Cả hai lô này đều có lãi suất 8,9%/năm.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, Techcombank đã huy động thành công 7.500 tỉ đồng thông qua ba đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Về tình hình thị trường chung, báo cáo vừa công bố của FiinGroup chi biết, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tính riêng trong tháng 10-2026 đạt 46.700 tỉ đồng, giảm 38,3% so với tháng trước và giảm 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khoảng 96% giá trị phát hành được thực hiện qua kênh riêng lẻ.

Xét theo ngành, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn đầu về quy mô phát hành, đạt 35.100 tỉ đồng trong tháng 10, dù giảm 22,5% so với tháng trước.

Ngược lại, nhóm bất động sản chỉ phát hành 7.600 tỉ đồng, giảm mạnh 68,7% so với tháng 9.

Đáng chú ý, dù hoạt động phát hành mới chậm lại, dư nợ trái phiếu ngân hàng vẫn tiếp tục tăng. Tính đến cuối tháng 10-2026, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của nhóm ngân hàng đạt khoảng 703.000 tỉ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước.

Theo FiinGroup, lượng phát hành mới của nhóm ngân hàng dù giảm nhưng vẫn cao hơn tổng giá trị trái phiếu đáo hạn và mua lại trước hạn, qua đó giúp dư nợ tiếp tục mở rộng.

Trong khi đó, dư nợ trái phiếu bất động sản giảm 0,3%, xuống còn khoảng 481.300 tỉ đồng, do lượng phát hành mới không đủ bù đắp trái phiếu đáo hạn và được mua lại trước hạn.

Lãi suất phát hành trái phiếu bình quân của nhóm ngân hàng trong tháng 10 giảm xuống 8,1%/năm Về lãi suất, FiinGroup cho biết lãi suất phát hành bình quân của nhóm ngân hàng trong tháng 10 giảm xuống 8,1%/năm, chủ yếu nhờ hai lô trái phiếu có lãi suất thấp của SHB. Ngược lại, lãi suất phát hành bình quân của nhóm bất động sản tăng lên 12,5%/năm, chịu ảnh hưởng từ các lô trái phiếu trong nước của Vinhomes và Becamex. FiinGroup lưu ý biến động lãi suất trong tháng chưa phản ánh đầy đủ xu hướng chi phí huy động vốn trên diện rộng, do chịu tác động từ một số đợt phát hành cụ thể. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 509.100 tỉ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngân hàng phát hành 274.700 tỉ đồng, giảm 20,3% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng phát hành 234.400 tỉ đồng, tăng 48,9%, chủ yếu nhờ hoạt động phát hành trái phiếu bất động sản tăng 73,7%.