Tàu hàng VTA NEPTUNE mắc cạn tại bờ biển xã Chân Mây - Lăng Cô từ ngày 9-11 - Ảnh: H.H.

Ngày 26-11, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết tàu hàng VTA NEPTUNE đã dịch chuyển so với lúc mắc cạn, giúp việc cứu hộ thuận lợi hơn.

Theo đó, chủ tàu VTA NEPTUNE đã dùng hai neo chuyên dụng phía sau lái và một neo phía mũi để cố định thân tàu.

Đồng thời, chủ tàu cho kéo căng dây neo, lợi dụng sóng vỗ mạnh vào mạn trái tàu để dịch chuyển thân tàu ra khỏi chỗ cạn.

Đến nay, vị trí tàu đã thay đổi khoảng 40m so với vị trí mắc cạn ngày 9-11. Tàu dịch chuyển về phía sau lái, tức hướng ra biển, thuận lợi hơn cho việc cứu hộ.

Theo Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, việc cứu hộ đang chờ thời tiết thuận lợi, gió và sóng giảm. Chủ tàu, đơn vị bảo hiểm và các đơn vị liên quan đang hoàn thiện phương án để trình cảng vụ xem xét, dự kiến triển khai vào chiều 27-11.

Khi đó, tàu lai công suất lớn sẽ được điều động thêm đến hiện trường, kết hợp với các neo hiện có để đưa tàu thoát cạn.

Song song với việc kéo tàu khỏi vị trí mắc cạn, chủ tàu đã thuê lực lượng cứu hộ của Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS) cùng thiết bị chống dầu tràn có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.

Tàu Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế 02 có mặt tại nơi tàu VTA NEPTUNE mắc cạn để tham gia cứu hộ - Ảnh: A.N.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 9-11, do gió mạnh, sóng lớn, tàu VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam) bị trôi dạt, mắc cạn gần bờ biển Chân Mây - Lăng Cô.

Tàu mắc cạn ngoài khu vực hàng hải Chân Mây, cách phao số 0 luồng Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía tây nam, không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

Tàu dài hơn 150m, rộng 26m, không chở hàng. Lúc mắc cạn, trên tàu có 20 thuyền viên cùng 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO.

Ngày 19-11, cảng vụ huy động 3 tàu lai Dung Quất 05, Quảng Đà và Chân Mây 02 với tổng công suất gần 10.000 mã lực, cùng tàu ứng phó dầu tràn 52-71-01 tham gia giải cứu. Tuy nhiên, đến nay tàu vẫn chưa thoát cạn.