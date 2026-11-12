Gần 3 ngày mắc cạn ở Huế, vì sao tàu hàng vẫn chưa được kéo ra?

Tàu VTA NEPTUNE đang mắc cạn sát bờ biển xã Chân Mây - Lăng Cô - Ảnh: CAHH

Ngày 12-11, tàu hàng VTA NEPTUNE dài hơn 150m vẫn nằm sát bờ biển xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế), gần 3 ngày sau khi mắc cạn.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết phương án cứu hộ là dùng tàu lai kéo VTA NEPTUNE ra khỏi vị trí mắc cạn.

Tuy nhiên, do gió mạnh và sóng lớn tại khu vực tàu mắc cạn gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Theo báo cáo của thuyền trưởng, cả 20 thuyền viên trên tàu vẫn an toàn.

Trước đó, vào chiều 11-11, Cảng vụ Hàng hải đã điều động ba tàu có công suất lớn là Chân Mây 02, An Hải 27 và Quảng Đà với tổng công suất hơn 7.800 mã lực đến vị trí tàu mắc cạn để hỗ trợ.

Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 9-11, gió mạnh và sóng lớn khiến tàu VTA NEPTUNE trôi dạt và mắc cạn.

Vị trí này nằm ngoài khu vực hàng hải Chân Mây, cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía tây nam.

VTA NEPTUNE mang quốc tịch Việt Nam, chiều dài lớn nhất hơn 150m, chiều rộng 26m. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không có hàng.

Trên tàu có 20 thuyền viên, 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO. Cảng vụ cho biết vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

