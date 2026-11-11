Tàu hàng Tong Cheng 301 mắc cạn ở Sa Huỳnh, chuẩn bị ứng phó nếu có sự cố tràn dầu

Tàu hàng Tong Cheng 301 mắc cạn ở Sa Huỳnh. Khi xuất phát, tàu có mang theo 81 tấn dầu - Ảnh: Bộ đội biên phòng

Ngày 11-11, Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đã có báo cáo về việc tàu hàng Tong Cheng 301 đang mắc cạn ở vùng biển Sa Huỳnh. Đáng chú ý, khi rời cảng, tàu mang theo khoảng 81 tấn dầu DO và FO.

Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi xác định tàu Tong Cheng 301 có số IMO 8745486, trọng tải toàn phần 8.571 tấn, thuộc sở hữu của Công ty Ocean Faith Shipping Co., Limited (Hong Kong).

Theo bản khai khi rời khu vực Vũng Tàu, tàu mang theo khoảng 26 tấn dầu DO và 55 tấn dầu FO. Tổng lượng nhiên liệu trên tàu khoảng 81 tấn.

Tàu có 14 thuyền viên, không chở hàng hóa và hành khách khi rời cảng. Tàu khởi hành từ khu vực Thị Vải - Phú Mỹ (TP.HCM) ngày 6-11, dự kiến đến cảng quốc tế Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Đến tối 9-11 khi hành trình ngang vùng biển Sa Huỳnh, tàu gặp thời tiết sóng to, gió lớn, tàu bị trôi dạt và mắc cạn trên bãi cát, cách bờ khoảng 150m.

Sự việc được phát hiện sáng 10-11. Hiện việc duy trì liên lạc giữa các thuyền viên trên tàu và cơ quan chức năng vẫn diễn ra liên tục.

Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết tại thời điểm báo cáo, toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu vẫn an toàn, chưa phát hiện dấu hiệu tràn dầu từ tàu.

Hiện vùng biển Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5m, trong mưa dông có khả năng cao trên 5m.

Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi đang phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Huỳnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn thuyền trưởng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho thuyền viên, phương tiện; đồng thời theo dõi, phòng ngừa nguy cơ tràn dầu gây ô nhiễm môi trường.

Đóng các van két dầu, chuẩn bị phương án ứng phó sự cố tràn dầu Sáng 11-11, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Văn Lương - Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi - cho biết đơn vị đã có văn bản đôn đốc chủ tàu, thuyền trưởng tàu Tong Cheng 301 và đại lý hàng hải khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Theo đó, chủ tàu và thuyền trưởng phải duy trì tình trạng ổn định của tàu, đóng các van két dầu nhiên liệu, chuẩn bị phương án ứng phó sự cố tràn dầu; đồng thời phối hợp xây dựng phương án đưa tàu rời cạn. Đại lý hàng hải có trách nhiệm thường xuyên liên lạc, cập nhật tình trạng tàu và đôn đốc thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng. Động thái này nhằm bảo đảm an toàn cho 14 thuyền viên, con tàu và phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường trong điều kiện biển động mạnh, sóng cao 3-5m, có lúc trên 5m do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc. Nhận định nguy cơ sẽ xảy ra sự cố tràn dầu, ông Lương nói: "Tàu dạt và mắc cạn ở khu vực bờ cát, không ghi nhận đá ngầm. Đến thời điểm này, tàu không ghi nhận tàu bị thủng, tàu giữ nguyên vị trí không xê dịch. Dẫu vậy, các lực lượng và thuyền trưởng vẫn kết nối, đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra".