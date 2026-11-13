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Tàu hàng dài 124m mắc cạn ở Sa Huỳnh đã bị đẩy lên bãi cát

tác giả
TRẦN MAI
TRẦN MAI
TRẦN MAI

Tàu hàng Tong Cheng 301 đi từ khu vực cảng Thị Vải - Phú Mỹ (TP.HCM) để đến cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị) gặp sóng lớn, dạt vào bờ biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Hiện tàu không còn cách bờ biển 150m nữa, mà mũi tàu đã nằm trên bãi cát.

Tàu hàng dài 124m mắc cạn ở Sa Huỳnh đã nằm trên bãi cát - Ảnh 1.

Tàu hàng Tong Cheng 301 đã nằm trên bãi cát - Ảnh: Biên phòng Sa Huỳnh

Ngày 13-11, tàu hàng mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) không còn cách bờ khoảng 150m như những ngày trước mà đã áp sát bờ biển, phần mũi tàu nằm trên bãi cát.

Cơ quan chức năng ghi nhận tại hiện trường, tàu hàng Tong Cheng 301, quốc tịch Panama, đã trôi sát vào bờ. Phần mũi tàu nằm trên bãi cát, trong khi phần thân tàu vẫn ở khu vực sát mép nước. So với những ngày trước, con tàu đã dịch chuyển gần bờ hơn, tình trạng mắc cạn sâu hơn.

Tàu Tong Cheng 301 có chiều dài 124m, rộng 18m, trên tàu có 14 thuyền viên. Tàu không chở hàng hóa. Theo thông tin khai báo, khi rời cảng tàu mang theo khoảng 26 tấn dầu DO và 55 tấn dầu FO phục vụ hoạt động của phương tiện.

Trước đó, tàu rời khu vực cảng Thị Vải - Phú Mỹ ngày 6-11, hành trình đến cảng quốc tế Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Khi đi qua vùng biển Sa Huỳnh, tàu gặp thời tiết bất lợi, gió Đông Bắc mạnh, sóng lớn khiến tàu trôi dạt rồi mắc cạn cách bờ khoảng 150m.

Đáng chú ý, lượng nhiên liệu trên tàu được cơ quan chức năng quan tâm bởi nếu xảy ra sự cố rò rỉ, dầu tràn có thể gây ảnh hưởng đến môi trường biển ven bờ, khu vực khai thác thủy sản và hoạt động sinh kế của người dân địa phương.

Tại thời điểm kiểm tra trước đó, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu dầu tràn; 14 thuyền viên trên tàu đều an toàn. Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cũng có văn bản yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn, cũng như ứng phó nếu có sự cố ảnh hưởng đến môi trường.

Tàu hàng dài 124m mắc cạn ở Sa Huỳnh đã nằm trên bãi cát - Ảnh 2.

Tàu Tong Cheng 301 hiện tại - Ảnh: Biên phòng Sa Huỳnh

Chiều 12-11, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình xử lý tàu hàng mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh.

Tại hiện trường, sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo, ông Hiển yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thuyền viên và phương tiện. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng kiểm soát nguy cơ tràn dầu, chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó nếu xảy ra sự cố môi trường.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với chủ tàu và lực lượng chuyên môn khẩn trương xây dựng phương án xử lý, cứu hộ phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực tàu mắc cạn.

Việc triển khai phải bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia, hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh sự cố và ảnh hưởng đến môi trường biển.

Tàu hàng dài 124m mắc cạn ở Sa Huỳnh đã nằm trên bãi cát - Ảnh 3.

Mũi tàu đã lao lên bãi cát - Ảnh: Biên phòng Sa Huỳnh

Tàu hàng dài 124m mắc cạn ở Sa Huỳnh đã nằm trên bãi cát - Ảnh 4.

Nếu tính cả thân tàu, khoảng cách với bờ chỉ vài mét - Ảnh: Biên phòng Sa Huỳnh

Tàu hàng dài 124m mắc cạn ở Sa Huỳnh đã nằm trên bãi cát - Ảnh 5.

Hiện thời tiết ở Sa Huỳnh vẫn chưa tốt lên - Ảnh: Biên phòng Sa Huỳnh

Tàu hàng dài 124m mắc cạn ở Sa Huỳnh đã nằm trên bãi cát - Ảnh 7.Tàu hàng dài 124m mắc cạn ở biển Sa Huỳnh

Tàu hàng Tong Cheng 301 (có chữ Trung Quốc ở mũi) bị sóng lớn đánh dạt vào bờ biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng biên phòng đã có mặt nhưng chưa thể tiếp cận tàu do biển động mạnh.

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TRẦN MAI
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    Chủ đề: mắc cạn Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi Sa Huỳnh tàu hàng

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